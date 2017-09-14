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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 13:46
detroytred написав:
А як у вас там можливості стати сержантом, потім офіцером (після курсів)?
За 2+ роки вже декілька разів вспіли б.
Сержантом?
Та наче нов проблем у кого є ВО.
Вже декілька стало сержантами(на мій погляд - просто так/без якихось значних заслуг)
А от далі - ніт.
=====
І так як тут всі знають про моїх 9 класів сільської школи, то з ними можна за 7-9років лише досягнути двох квартир у славетному місті Лева, а от на сержанта - ніт!
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 13:52
Успіх написав:
І так як тут всі знають про моїх 9 класів сільської школи, то з ними можна за 7-9років лише досягнути двох квартир у славетному місті Лева, а от на сержанта - ніт!
Лише?)))
Відкриваєте квартирну чергу ... там старші офіцери за 30+ років досі на одну квартиру не досягли.
А ви вже дві. За менш 10 років.
Так що в цьому плані у вас досягнення ого-го.
Про для сержанта ВО - ?
Не знаю, але наче це не повинно бути критерієм. Може по новому тепер так.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:01
detroytred написав:
Лише?)))
Відкриваєте квартирну чергу ... там старші офіцери за 30+ років досі на одну квартиру не досягли.
А ви вже дві. За менш 10 років.
Так що в цьому плані у вас досягнення ого-го
Отож!
Тому я всім своїм хейтерам даю оцим☝️ по носі, які стараються мене вщіпнути отими 9ма класами!
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:03
detroytred написав:
Ви відповіді мої читаєте?
1. З юридичною площиною не було ніяких питань. Одразу. Не вигадуйте, що от тільки зараз розібрались.
Читаю. Вы утверждаете, что в вашем первоначальном сообщение было утверждение, что к Залужному у вас нет вопросов в юридическом аспекте ?
detroytred написав:
2. Втретє підкреслюю -- від мене є відповіді-пояснення на запити в мій бік, а від Залужного - відлуп.
Різницю бачите?
Я же вам уже сказал обратитесь к нему в адекватный способ, тогда и давайте оценку ответу.
detroytred написав:
3. Це апофігєй. Детройт вже раз -надцять чітко визначив, що він не герой, не херой, не патріот тощо, і не претендує на шану, повагу, славу тощо; ніяких вимог до інших таких же не висуває. Звичайний обиватель. Але той, що керується законами.
Мораль захисника для нього скінчилася з підписом ринкового Контракту. Суто контракт відтоді. Вся мораль у тому Контракті.
Нема причин для звернення до нього гречкосія з претензіями по моралі.
Это исходя из системы ваших аргументов относительно морали, определяемых вашей точкой сидения. Гречкосеи руководствуются исходя из своей точки сидения. Кто арбитром должен быть в споре ?
detroytred написав:
А хто Залужний-то???!!!
І які вимоги він висував до підлеглих та інших громадян? Що співав за честь, совість, обов'язок і т.д.?
І по якій справі до Залужного звертається Червинський, суспільство, газета??? По якій?
По справі, де ж загиблі, людина за гратами.
Брат Залужный, давай я выну сучок из глаза твоего.
detroytred написав:
4. *Но в любом случае это ваша очередная попытка поставить под сомнение правомерность ответа.* --- ви ключове слово "навіть" не бачите?
"І це навіть за умов, що запит саме до посольства, а не до Залужного на адресу посольства лише, як адреси його знаходження."
Тобто якщо запит навіть до посольства, то це все рівно не міняє суті --- відлуп від Залужного.
Тут ключевым являтся то, что вы с текстом запроса не знакомились. Кстати, если он не опубликован, то почему ?
Востаннє редагувалось tumos
в П'ят 02 сер, 2024 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:03
Hotab написав:
Про «втік в Німеччину по незаконним документам» тут треба лінгвісти. Це «не зрадити» чи «зрадити»? Я от точно не знаю.
Вам необхідно викладати право в одному з українських ВНЗ. Виявляється, документи можуть бути "незаконними".
Хоча, якщо Ви про Постанову КМУ, яка вимагає від громадян України чоловічої статі пред'являти для перетину кордону документи, які не передбачені Законом України про порядок перетину цього самого кордону, то так, прикордонники порушують Закон, вимагаючи якісь додаткові документи від чоловіків, хоча і виконують норми Постанови КМУ.
Такі ситуації в Україні вже виникали. На думку спадає 2014 рік, здається, коли НБУ заборонив банкам достроково видавати строкові вклади, хоча це суперечило ЦКУ. Звичайно, що банки могли керуватися нормами вищого за пріоритетом акту - ЦКУ - і ці вклади видавати, але їм було вигідно керуватися Постановою НБУ. Зараз прикордонники теж можуть керуватися прямими нормами Закону, але чомусь керуються нормами підзаконного акту, причому, я впевнений, вважають, що роблять дуже важливу справу, відмовляючи громадянам України у праві рятувати свої життя.
Я взагалі не розумію навіщо той Західний кордон охороняють з українського боку - хай би лише наші сусіди перевіряли документи, але не я приймаю такі важливі державницькі рішення.
Бетон написав:
😐Співробітники ТЦК побились з людьми в Одесі, — місцеві ЗМІ
На видео - уже открытое противостояние.Понять можно обе стороны
: у полиции и тцк - приказ. У гражданских - инстинкт выживания.
Надежда на все 6 самолётов остаётся
Понять можно только одну сторону - гражданских, которым приписали какую-то обязанность или повинность по абсолютно безумных признакам (половым), которую они не знают как/не умеют выполнять или боятся/не хотят выполнять. Насилие над гражданскими со стороны своего же государства не должно быть допустимым. Это государство в своей же Конституции говорит, что его обязанностью является защита жизни человека.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:11
АндрейМ написав: Hotab написав:
Про «втік в Німеччину по незаконним документам» тут треба лінгвісти. Це «не зрадити» чи «зрадити»? Я от точно не знаю.
Вам необхідно викладати право в одному з українських ВНЗ. Виявляється, документи можуть бути "незаконними".
Хоча, якщо Ви про Постанову КМУ, яка вимагає від громадян України чоловічої статі пред'являти для перетину кордону документи, які не передбачені Законом України про порядок перетину цього самого кордону, то так, прикордонники порушують Закон, вимагаючи якісь додаткові документи від чоловіків, хоча і виконують норми Постанови КМУ.
Такі ситуації в Україні вже виникали. На думку спадає 2014 рік, здається, коли НБУ заборонив банкам достроково видавати строкові вклади, хоча це суперечило ЦКУ. Звичайно, що банки могли керуватися нормами вищого за пріоритетом акту - ЦКУ - і ці вклади видавати, але їм було вигідно керуватися Постановою НБУ. Зараз прикордонники теж можуть керуватися прямими нормами Закону, але чомусь керуються нормами підзаконного акту, причому, я впевнений, вважають, що роблять дуже важливу справу, відмовляючи громадянам України у праві рятувати свої життя.
Я взагалі не розумію навіщо той Західний кордон охороняють з українського боку - хай би лише наші сусіди перевіряли документи, але не я приймаю такі важливі державницькі рішення.
Бетон написав:
😐Співробітники ТЦК побились з людьми в Одесі, — місцеві ЗМІ
На видео - уже открытое противостояние.Понять можно обе стороны
: у полиции и тцк - приказ. У гражданских - инстинкт выживания.
Надежда на все 6 самолётов остаётся
Понять можно только одну сторону - гражданских, которым приписали какую-то обязанность или повинность по абсолютно безумных признакам (половым), которую они не знают как/не умеют выполнять или боятся/не хотят выполнять. Насилие над гражданскими со стороны своего же государства не должно быть допустимым. Это государство в своей же Конституции говорит, что его обязанностью является защита жизни человека.
Совершенно согласен.
Это был сарказм
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:13
Успіх написав:
Тому я всім своїм хейтерам даю оцим☝️ по носі, які стараються мене вщіпнути отими 9ма класами!
Про 9 класів - правда? Я вже давно читаю форум і маю задоволення спостерігати за вашою еволюцією. Квіти для Елджернона. По тому як ви висловлюєте думки та по грамотній мові, в житті б не сказав, що у вас відсутня освіта. Є дитяча безпосередність іноді. Загалом можна припустити, що ви хитрий та грамотний троль. Адміністрація форуму вас мала б узяти на 1/4 ставки як місцеву зірку.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:29
АндрейМ написав:
Я взагалі не розумію навіщо той Західний кордон охороняють з українського боку - хай би лише наші сусіди перевіряли документи, але не я приймаю такі важливі державницькі рішення.
як навіщо, а хто ж тоді буде воювати до останнього?
АндрейМ написав:
Хоча, якщо Ви про Постанову КМУ, яка вимагає від громадян України чоловічої статі пред'являти для перетину кордону документи, які не передбачені Законом України про порядок перетину цього самого кордону, то так, прикордонники порушують Закон, вимагаючи якісь додаткові документи від чоловіків, хоча і виконують норми Постанови КМУ.
в цьому випадку діякі форумчани пробують натягувати сову на глобус: в одному з законів згадується що під час військ. стану можуть встановлюватись обмеження. і на основі цього штампують укази / постанови /розпорядження з будь-яким дебільним текстом.. можна наприклад заборонити (обмежити
) приватну власність, заборонити одружуватись, отримувати паспорти чи купляти морозиво. Все що в голову взбреде
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:41
tumos написав: detroytred написав:
Ви відповіді мої читаєте?
1. З юридичною площиною не було ніяких питань. Одразу. Не вигадуйте, що от тільки зараз розібрались.
Читаю. Вы утверждаете, что в вашем первоначальном сообщение было утверждение, что к Залужному у вас нет вопросов в юридическом аспекте ?
detroytred написав:
2. Втретє підкреслюю -- від мене є відповіді-пояснення на запити в мій бік, а від Залужного - відлуп.
Різницю бачите?
Я же вам уже сказал обратитесь к нему в адекватный способ, тогда и давайте оценку ответу.
detroytred написав:
3. Це апофігєй. Детройт вже раз -надцять чітко визначив, що він не герой, не херой, не патріот тощо, і не претендує на шану, повагу, славу тощо; ніяких вимог до інших таких же не висуває. Звичайний обиватель. Але той, що керується законами.
Мораль захисника для нього скінчилася з підписом ринкового Контракту. Суто контракт відтоді. Вся мораль у тому Контракті.
Нема причин для звернення до нього гречкосія з претензіями по моралі.
Это исходя из системы ваших аргументов относительно морали, определяемых вашей точкой сидения. Гречкосеи руководствуются исходя из своей точки сидения. Кто арбитром должен быть в споре ?
detroytred написав:
А хто Залужний-то???!!!
І які вимоги він висував до підлеглих та інших громадян? Що співав за честь, совість, обов'язок і т.д.?
І по якій справі до Залужного звертається Червинський, суспільство, газета??? По якій?
По справі, де ж загиблі, людина за гратами.
Брат Залужный, давай я выну сучок из глаза твоего.
detroytred написав:
4. *Но в любом случае это ваша очередная попытка поставить под сомнение правомерность ответа.* --- ви ключове слово "навіть" не бачите?
"І це навіть за умов, що запит саме до посольства, а не до Залужного на адресу посольства лише, як адреси його знаходження."
Тобто якщо запит навіть до посольства, то це все рівно не міняє суті --- відлуп від Залужного.
Тут ключевым являтся то, что вы с текстом запроса не знакомились. Кстати, если он не опубликован, то почему ?
1. Да. Не було. Ізначальне повідомлення:
*ДОВІРА
Ср 31 июл, 2024 11:03*
В заголовку повідомлення - *Довіра*. Тобто мова не про юридичну площину. В юридичній площині довіра не розглядається.
2. Ви мені вказуєте, що мені робити? (звернутись до нього, а потім давати оцінку).
Класичну реакцію на таке ви знаєте.
3. До чого тут точка сидіння?
Мораль, якщо вона якась і є в контрактній службі, то вона закінчується з закінченням терміну контракту. Це факт. З будь-якої точки сидіння.
І якщо не згодні, то спробуйте його спростувати іншим аргументом, ніж вашим -- гречкосії руководствуются (думають інакше).
4. Про сучок -- злив...
5. Ні. Ключовим є саме моє зауваження, що форма запиту та адресат не відіграють ніякої ролі. Бо хоч ООН він був, головне -- факт, що Залужний ознайомлений з запитом. Це підтверджує його власний підпис.
Вам не набридло-то вигадувати все нові і нові претензії до моєї думки-оцінки?
Ще й на підставі аля гречкосії руководствуются))
Хатєлками своїми... Це факт.
Бо контракт. Термін контракту.
Або притягати за вуха довіру до юридичної площини?
Або намагатися урівняти відсутність відповіді Залужного по суті питання з моїми відповідями?
Або намагатися підмінити предмет -- переводом на значення форми запиту, коли я відштовхуюсь, що форма не має значення?
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:46
whois2010 написав: Успіх написав:
Тому я всім своїм хейтерам даю оцим☝️ по носі, які стараються мене вщіпнути отими 9ма класами!
Про 9 класів - правда? Я вже давно читаю форум і маю задоволення спостерігати за вашою еволюцією. Квіти для Елджернона. По тому як ви висловлюєте думки та по грамотній мові, в житті б не сказав, що у вас відсутня освіта. Є дитяча безпосередність іноді. Загалом можна припустити, що ви хитрий та грамотний троль. Адміністрація форуму вас мала б узяти на 1/4 ставки як місцеву зірку.
Зі мною не погоджувалися, що Успіх унікальний форумчанин.
Самий унікальний з усіх!
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