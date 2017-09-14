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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9284928592869287>
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:52

  Banderlog написав:Якщо розглядати довгостроково, то вибір в тебе не великий або лопата або в безпілотники...
а с беспилотниками дела получше?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:53

  tester7336 написав:flyman
я трохи з іншої точки зору запостив - наскільки захід в спромозі клепати ракети для ПВО на два фронти?

так "вісь зла" теж тоді на 2, а може і на 3 (Тайвань)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:59

  dimo_0n написав:Зображення

скоро збираються накидати ще податків і будем #1
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 15:07

  whois2010 написав:
  Успіх написав:
Тому я всім своїм хейтерам даю оцим☝️ по носі, які стараються мене вщіпнути отими 9ма класами! :D

Про 9 класів - правда? Я вже давно читаю форум і маю задоволення спостерігати за вашою еволюцією. Квіти для Елджернона. По тому як ви висловлюєте думки та по грамотній мові, в житті б не сказав, що у вас відсутня освіта. Є дитяча безпосередність іноді. Загалом можна припустити, що ви хитрий та грамотний троль. Адміністрація форуму вас мала б узяти на 1/4 ставки як місцеву зірку.

і що потім з Елджероном, підкажете?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 15:11

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Якщо розглядати довгостроково, то вибір в тебе не великий або лопата або в безпілотники...
а с беспилотниками дела получше?
ну відокремлюють новий вид військ. З безпілотних рот роблять батальйони. Заганяють особовий склад... Но поки грандіозність тільки на бумазі. Все впирається в якість людей. Тому що треба технарів і кругом ... і в артилерію і в танки, і в реб, а де їх взяти в Україні? Ви багато знаєте електронщиків? Механіків? Нажаль юрист чи бугалтер колупатись в пушці не може, в нього руки як в киртиці, і обидві ліві.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 15:28

  Banderlog написав:Ви багато знаєте електронщиків? Механіків? Нажаль юрист чи бугалтер колупатись в пушці не може, в нього руки як в киртиці, і обидві ліві.
меня это всегда удивляло. Еще со школы была тяга к разным схемам, собирал какие то усилители, радиоприёмники наборы в картонных коробках, которые шипели но ничего не ловили. Все считали эту профессию неперспективной, в том городе производились только кухонные радио, слишком примитивно - не мой уровень. Светило что сидеть в мастерской заваленой допотопными телевизорами и кассетниками. Или ходить по квартирам ковырять старые ржавые стиралки и холодильники. А теперь о электронщики всем нужны. Сплошные перекосы какие то. Ладно бы были какие то курсы, заплатил и доучился, лет 30 не держал в руках паяльник. Может быть на такое я бы как раз подписался.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 15:33

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Ви багато знаєте електронщиків? Механіків? Нажаль юрист чи бугалтер колупатись в пушці не може, в нього руки як в киртиці, і обидві ліві.
меня это всегда удивляло. Еще со школы была тяга к разным схемам, собирал какие то усилители, радиоприёмники наборы в картонных коробках, которые шипели но ничего не ловили. Все считали эту профессию неперспективной, в том городе производились только кухонные радио, слишком примитивно - не мой уровень. Светило что сидеть в мастерской заваленой допотопными телевизорами и кассетниками. Или ходить по квартирам ковырять старые ржавые стиралки и холодильники. А теперь о электронщики сем нужны. Сплошные перекосы какие то. Ладно бы были какие то курсы, заплатил и доучился, лет 30 не держал в руках паяльник. Может быть на такое я бы как раз подписался.

так Успіх з 9ма класами і радіст, і 5й подающий кабанчики, і бусолью оволодів, і старлінком, а тепер і оператор лопати...
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 15:34

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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 15:35

  flyman написав:так Успіх з 9ма класами і радіст, і 5й подающий кабанчики, і бусолью оволодів, і старлінком, а тепер і оператор лопати...
в дорогой схемотехнике вот так нахрапом не разберешься, особенно если подсказать некому. Вуз купил новейшие тогда пк пентиум никто не знал с какой стороны подойти к ним. Сначала сам вникал, потом других учил. Спасибо тем кто меня учил по сетевым протоколам. Это сейчас воткнул и работает, а тогда была аппаратная несовместимость между разными поколениями пк, кривые драйвера и прочее. А софтину не люблю. С железками интереснее ковыряться. За период 2000-2004 больше 100 компов людям собрал, в основном за спасибо.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 15:45

  Banderlog написав:Нажаль юрист чи бугалтер колупатись в пушці не може, в нього руки як в киртиці, і обидві ліві.

Зато ці юристи чи бухгалтери за потреби ф-16, апача (або су-шку чи мі-шку) з легкістю засвоять, коли впенсів технарів, пілотів в кулеметники замість себе відправлять.
Вони ж "руководствуются" своєю точкою сидіння, в якій окремих черг не повинно бути. Чим не спеціалісти ще й з мобілізації? Спеціалісти, ще й які.
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  #<1 ... 9284928592869287>
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