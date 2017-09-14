Додано: П'ят 02 сер, 2024 16:38

tumos

Якщо навіть після визначення "довіри" в заголовку ви не зрозуміли, то проблем нема.

Вам. Потім. Учора. Декілька. Разів. Це уточнив після вашого зауваження (що не в юридичній площині).

Але ви навіть після цього сьогодні знов почали *уточнювати* і після чергового підкреслення заявили -- що нарешті з'ясували.

Це. Чистий. Тролінг.

Наявніше нікуди.



Як і оте далі від вас.

На мої питання не надаєте відповідей, тільки своє генерите.

Да ще й з наявною демагогією -- стосовно форми запиту значення має лише саме моє визначення ролі. Я визначив, що форма запиту (до кого звернення) не грає ролі, не має значення -- нехай навіть до посольства було звернення. Тобто навіть в найліпшому для Залужного варіанті. Не до нього, а до посольства. Навіть за такої умови головне, що особисто Залужний взнав про запит. Це головне.

А ви демагогічно мені це намагаєтеся записати про переведення на форму запиту. Коли я сам визначив, що форма не має значення

Це ж пряма неправда.

А спроба притягнути до суто нашої суперечки стосовно ролі форми ще й Залужного -- це підміна предмету. Предмет -- саме ваша спроба викривити мої пояснення.



Тому:

- або досвідос (відлуп), що ви вважаєте нормальним. Але зверніть увагу: Залужний дав відлуп без відповіді по суті питання; а я даю після цілого ряду відповідей, пояснень;

- або інший формат діалогу (окреме питання. Ваші відповіді на моє. І далі. Тобто спочатку чекаю пояснень --- чому ви після низки моїх тверджень, що мова не в юридичній площині, продовжували тролити про юридичну площину?)



Або відлуп, або інший формат.

Бо простині діалогу тільки більше, а тролінг все жирніший.

Особливо про узагальнення про аморальну людину (нехай і у формі запитання) на підставі окремої моменту -- контрактів вслужби, де мораль виконання обов'язків вслужби визначена на період дії контракту і не далі ні на хвилину.



З.и. відповіді від Залужного по суті питання (було погоджено ним операцію чи ні) нема. Відповідь їм не надана. Я вам це вкотре кажу.

Ви кажете, що відповідь надана.

Питаю --- де??? Вкажіть. Чітко вкажіть де відповідь по суті питання. Хоч якась.

Відповідь --- посольство інформацією не володіє.

Це відповідь від посольства про володіє чи ні ПОСОЛЬСТВО інформацією.

А де відповідь Залужного? Де? Погодив він операцію чи ні.

Тому ви або тролите, або вам досвідос. Над аргументацією ви не паритесь.