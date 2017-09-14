Banderlog написав:Нажаль юрист чи бугалтер колупатись в пушці не може, в нього руки як в киртиці, і обидві ліві.
Зато ці юристи чи бухгалтери за потреби ф-16, апача (або су-шку чи мі-шку) з легкістю засвоять, коли впенсів технарів, пілотів в кулеметники замість себе відправлять. Вони ж "руководствуются" своєю точкою сидіння, в якій окремих черг не повинно бути. Чим не спеціалісти ще й з мобілізації? Спеціалісти, ще й які.
дуже цікаво, що ти там з хотабом освоїв в останні рік-два, кідстафф?
Ти спочатку напиши чому я повинен був щось освоїти і як, коли черга не підійшла. Напиши-напиши, не зістрибуй тільки.
Бо я зрозумів вашу секту -- генераторів претензій-закидів. Вам головне свої генерити і генерити. Не парячись над підставами цих претензій-закидів на строчку-дві. Щоб мені відповідати і відповідати на них. Ще й розгорнуто аргументовано за звичкою, бо інакше не звик.
Так що, розумники, давайте спочатку підстави. Тільки після цього будуть відповіді. Давай розгорнуто підстави. А не на строчку-дві аля хатєлка після перегляду тік-току, кінд чи чого там стафу. Мені дуже цікаво отримувати саме підстави. Однострочкових претензій-закидів.
detroytred написав:1. Да. Не було. Ізначальне повідомлення: *ДОВІРА Ср 31 июл, 2024 11:03* В заголовку повідомлення - *Довіра*. Тобто мова не про юридичну площину. В юридичній площині довіра не розглядається.
Ага. По слову доверие в заголоке надо было понять, что вы подразумеваете под вашим последовавшим возгласом. )
detroytred написав:2. Ви мені вказуєте, що мені робити? (звернутись до нього, а потім давати оцінку). Класичну реакцію на таке ви знаєте.
Это вы указываете Залужному, что он должен был делать. Официальная реакция на неадекватный запрос последовала.
detroytred написав:3. До чого тут точка сидіння? Мораль, якщо вона якась і є в контрактній службі, то вона закінчується з закінченням терміну контракту. Це факт.
Я общаюсь с аморальным человеком исходя из вашего тезиса ?
detroytred написав:4. Про сучок -- злив...
Это про мораль. Христианскую. Тут арбитр известен. С датой суда есть вопрос.
detroytred написав:5. Ні. Ключовим є саме моє зауваження, що форма запиту та адресат не відіграють ніякої ролі. Бо хоч ООН він був, головне -- факт, що Залужний ознайомлений з запитом. Це підтверджує його власний підпис.
Это ваша субъективная точка зрения относительно незначимости формы запроса и адресата. При этом он не только ознакомился, но и дал ответ.
detroytred написав:Або притягати за вуха довіру до юридичної площини?
Ну это вы юридически грамотный ответ исходя из своих хотелок хочете переформатировать в какую-то плоскость доверия с предоставлением дополнительных ответов.
detroytred написав:Або намагатися урівняти відсутність відповіді Залужного по суті питання з моїми відповідями?
Ответ предоставлен, ваши хотелки неудовлетворены. Бывает. И что позиция гречкосеев и ваши ответы им проходили проверку у некоторого независимого арбитра ?
detroytred написав:Або намагатися підмінити предмет -- переводом на значення форми запиту, коли я відштовхуюсь, що форма не має значення?
tumos Якщо навіть після визначення "довіри" в заголовку ви не зрозуміли, то проблем нема. Вам. Потім. Учора. Декілька. Разів. Це уточнив після вашого зауваження (що не в юридичній площині). Але ви навіть після цього сьогодні знов почали *уточнювати* і після чергового підкреслення заявили -- що нарешті з'ясували. Це. Чистий. Тролінг. Наявніше нікуди.
Як і оте далі від вас. На мої питання не надаєте відповідей, тільки своє генерите. Да ще й з наявною демагогією -- стосовно форми запиту значення має лише саме моє визначення ролі. Я визначив, що форма запиту (до кого звернення) не грає ролі, не має значення -- нехай навіть до посольства було звернення. Тобто навіть в найліпшому для Залужного варіанті. Не до нього, а до посольства. Навіть за такої умови головне, що особисто Залужний взнав про запит. Це головне. А ви демагогічно мені це намагаєтеся записати про переведення на форму запиту. Коли я сам визначив, що форма не має значення Це ж пряма неправда. А спроба притягнути до суто нашої суперечки стосовно ролі форми ще й Залужного -- це підміна предмету. Предмет -- саме ваша спроба викривити мої пояснення.
Тому: - або досвідос (відлуп), що ви вважаєте нормальним. Але зверніть увагу: Залужний дав відлуп без відповіді по суті питання; а я даю після цілого ряду відповідей, пояснень; - або інший формат діалогу (окреме питання. Ваші відповіді на моє. І далі. Тобто спочатку чекаю пояснень --- чому ви після низки моїх тверджень, що мова не в юридичній площині, продовжували тролити про юридичну площину?)
Або відлуп, або інший формат. Бо простині діалогу тільки більше, а тролінг все жирніший. Особливо про узагальнення про аморальну людину (нехай і у формі запитання) на підставі окремої моменту -- контрактів вслужби, де мораль виконання обов'язків вслужби визначена на період дії контракту і не далі ні на хвилину.
З.и. відповіді від Залужного по суті питання (було погоджено ним операцію чи ні) нема. Відповідь їм не надана. Я вам це вкотре кажу. Ви кажете, що відповідь надана. Питаю --- де??? Вкажіть. Чітко вкажіть де відповідь по суті питання. Хоч якась. Відповідь --- посольство інформацією не володіє. Це відповідь від посольства про володіє чи ні ПОСОЛЬСТВО інформацією. А де відповідь Залужного? Де? Погодив він операцію чи ні. Тому ви або тролите, або вам досвідос. Над аргументацією ви не паритесь.
Супутникова система моніторингу пожеж NASA зафіксувала осередки займання на позиціях російської ППО поблизу Балаклави, житлового масиву на півдні Севастополя. Проміжок часу з 1:57 до 2:20, коли були зафіксовані займання, збігається з часом ракетної атаки по російських об’єктах у районі Севастополя.
За повідомленням телеграм-каналу "Кримський вітер", вночі на півострові могли бути знищені аж чотири пускові установки С-400. Ймовірно, вони були розташовані на висотах Кая-Баш. Попередньо, уражена позиція ЗРК С-400 "Тріумф" – 4х ПУ на базі МАЗ-543 і РЛС типу 92Н6.
Banderlog написав:Якщо розглядати довгостроково, то вибір в тебе не великий або лопата або в безпілотники...
а с беспилотниками дела получше?
ну відокремлюють новий вид військ. З безпілотних рот роблять батальйони. Заганяють особовий склад... Но поки грандіозність тільки на бумазі. Все впирається в якість людей. Тому що треба технарів і кругом ... і в артилерію і в танки, і в реб, а де їх взяти в Україні? Ви багато знаєте електронщиків? Механіків? Нажаль юрист чи бугалтер колупатись в пушці не може, в нього руки як в киртиці, і обидві ліві.
Знаю двох профі. електромонтажників + всяку апаратуру по мануалу програмувати вміють. Взагалі складний мануал (в.т.ч англійською) розуміють. Воюють як стрілки. Вік 59 та 51 років.
А тепер уявіть, що Залужний дає відповідь: 1. Операція була з ним погоджена. Ота операція з отими наслідками.... І вже отакою оцінкою організації та проведення. І після справи за самоуправство (чи як там?) і грат для Червинського. 2. Не погоджена. Але потім випливають документи (а Червинський заявив, що один ще є), що все ж таки погоджена.
Саме тому див. хто навколо Червинського...
І чому ГК був отаким... І де може знаходитися отой документ... ___________________________________ І по суті отака хфігня впливає на рішення рівня країни. Бо посада ГК -- це рівень країни. ___________________________________ Бо не політик. А всл. Мабуть тому і потрапив в отаку халепу. Замість одразу надати чітку відповідь, якою вона не була б.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 сер, 2024 17:25, всього редагувалось 2 разів.
Letusrock написав:в цьому випадку діякі форумчани пробують натягувати сову на глобус: в одному з законів згадується що під час військ. стану можуть встановлюватись обмеження. і на основі цього штампують укази / постанови /розпорядження з будь-яким дебільним текстом.. можна наприклад заборонити (обмежити ) приватну власність, заборонити одружуватись, отримувати паспорти чи купляти морозиво. Все що в голову взбреде
Так, тутешні диванні "юристи" не розуміють, що будь-які обмеження мають встановлюватись виключно законом. Не просто згадати в якомусь законі, що якісь обмеження можливі, а саме бути прописані в законі (як, власне, і вимагає Конституція). І такі обмеження мають бути нейтральними, тобто не стосуватись якоїсь окремої групи громадян за якоюсь ознакою (чоловіків або жінок, блондинів або брюнетів, темношкірих або світлошкірих і т.д.). Вони (депутати або принаймні Зеленський і його радники) про це знають. Вони знають, що діють неконституційно, тому і апелюють до емоцій і не проводять обмеження через закони. Чому Шмигаль погоджується штампувати це беззаконня (йому ж за це відповідати за нової влади) - незрозуміло, але людожерам подобається.
В будь-якій правовій державі Кулеба вже був би без роботи точно, якщо він видає розпорядження з точки зору "справедливості", якою вона йому здається, а не закону і Конституції. І всі ці пояснення людожерів про те, що "в країні військовий стан", слідкують за російським човном.
Найприкріше те, що я вважаю, що наша Конституція - досить прогресивна. Її автори писали її для людини, а не для держави. Саме тому деякі права не можуть бути обмежені навіть під час військового стану. Я думаю, що не просто так там з'явилися слова про те, що не може бути привілеїв або заборон за ознакою статі під час військового стану. Мабуть автори не хотіли для українських чоловіків та жінок радянщини, але радянщина прийшла від нашої власної влади, яка начебто доволі молода, щоб знати про ті людожерські радянські методи. Гарант Конституція клав болт на ту Конституцію і вважає, що має право одноосібно вирішувати хто у нас вільний, а хто - ні. Іноді здається, що саме життя стало "незаконним". Прикро.
vitaliiangel написав:меня это всегда удивляло. Еще со школы была тяга к разным схемам, собирал какие то усилители, радиоприёмники наборы в картонных коробках, которые шипели но ничего не ловили. Все считали эту профессию неперспективной, в том городе производились только кухонные радио, слишком примитивно - не мой уровень. Светило что сидеть в мастерской заваленой допотопными телевизорами и кассетниками. Или ходить по квартирам ковырять старые ржавые стиралки и холодильники. А теперь о электронщики всем нужны. Сплошные перекосы какие то. Ладно бы были какие то курсы, заплатил и доучился, лет 30 не держал в руках паяльник. Может быть на такое я бы как раз подписался.
А как преодолеваешь блекаут? У меня сейчас два человека в гараже режут и лудят провода, обжимают клеммы по 12 часов в сутки. Припой идет килограммами, флюс канистрами