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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:11
Banderlog написав: vitaliiangel написав: Banderlog написав:
Якщо розглядати довгостроково, то вибір в тебе не великий або лопата або в безпілотники...
а с беспилотниками дела получше?
ну відокремлюють новий вид військ. З безпілотних рот роблять батальйони. Заганяють особовий склад... Но поки грандіозність тільки на бумазі. Все впирається в якість людей. Тому що треба технарів і кругом ... і в артилерію і в танки, і в реб, а де їх взяти в Україні? Ви багато знаєте електронщиків? Механіків? Нажаль юрист чи бугалтер колупатись в пушці не може, в нього руки як в киртиці, і обидві ліві.
Знаю двох профі. електромонтажників + всяку апаратуру по мануалу програмувати вміють.
Взагалі складний мануал (в.т.ч англійською) розуміють.
Воюють як стрілки. Вік 59 та 51 років.
Юрист чи бугалтер куди потраплять?
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:13
А тепер уявіть, що Залужний дає відповідь:
1. Операція була з ним погоджена.
Ота операція з отими наслідками....
І вже отакою оцінкою організації та проведення.
І після справи за самоуправство (чи як там?) і грат для Червинського.
2. Не погоджена.
Але потім випливають документи (а Червинський заявив, що один ще є), що все ж таки погоджена.
Саме тому див. хто навколо Червинського...
І чому ГК був отаким...
І де може знаходитися отой документ...
___________________________________
І по суті отака хфігня впливає на рішення рівня країни. Бо посада ГК -- це рівень країни.
___________________________________
Бо не політик. А всл. Мабуть тому і потрапив в отаку халепу. Замість одразу надати чітку відповідь, якою вона не була б.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 02 сер, 2024 17:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:16
Xenon написав:
:roll:
Співробітники ТЦК разом із керівником заробляли до $150 тис на місяць, викрадаючи чоловіків на Тернопільщині, – Нацполіція.
Аби змусити платити, військкоми вдавались до погроз та били людей. До однієї з жертв навіть увірвались вночі до додому та повезли у невідомому напрямку. Відпустили, коли родичі заплатили 30 тис грн.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:23
Letusrock написав:
в цьому випадку діякі форумчани пробують натягувати сову на глобус: в одному з законів згадується що під час військ. стану можуть встановлюватись обмеження. і на основі цього штампують укази / постанови /розпорядження з будь-яким дебільним текстом.. можна наприклад заборонити (обмежити
) приватну власність, заборонити одружуватись, отримувати паспорти чи купляти морозиво. Все що в голову взбреде
Так, тутешні диванні "юристи" не розуміють, що будь-які обмеження мають встановлюватись виключно законом. Не просто згадати в якомусь законі, що якісь обмеження можливі, а саме бути прописані в законі (як, власне, і вимагає Конституція). І такі обмеження мають бути нейтральними, тобто не стосуватись якоїсь окремої групи громадян за якоюсь ознакою (чоловіків або жінок, блондинів або брюнетів, темношкірих або світлошкірих і т.д.). Вони (депутати або принаймні Зеленський і його радники) про це знають. Вони знають, що діють неконституційно, тому і апелюють до емоцій і не проводять обмеження через закони. Чому Шмигаль погоджується штампувати це беззаконня (йому ж за це відповідати за нової влади) - незрозуміло, але людожерам подобається.
В будь-якій правовій державі Кулеба вже був би без роботи точно, якщо він видає розпорядження з точки зору "справедливості", якою вона йому здається, а не закону і Конституції. І всі ці пояснення людожерів про те, що "в країні військовий стан", слідкують за російським човном.
Найприкріше те, що я вважаю, що наша Конституція - досить прогресивна. Її автори писали її для людини, а не для держави. Саме тому деякі права не можуть бути обмежені навіть під час військового стану. Я думаю, що не просто так там з'явилися слова про те, що не може бути привілеїв або заборон за ознакою статі під час військового стану. Мабуть автори не хотіли для українських чоловіків та жінок радянщини, але радянщина прийшла від нашої власної влади, яка начебто доволі молода, щоб знати про ті людожерські радянські методи. Гарант Конституція клав болт на ту Конституцію і вважає, що має право одноосібно вирішувати хто у нас вільний, а хто - ні. Іноді здається, що саме життя стало "незаконним". Прикро.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:28
vitaliiangel написав:
меня это всегда удивляло. Еще со школы была тяга к разным схемам, собирал какие то усилители, радиоприёмники наборы в картонных коробках, которые шипели но ничего не ловили. Все считали эту профессию неперспективной, в том городе производились только кухонные радио, слишком примитивно - не мой уровень. Светило что сидеть в мастерской заваленой допотопными телевизорами и кассетниками. Или ходить по квартирам ковырять старые ржавые стиралки и холодильники. А теперь о электронщики всем нужны. Сплошные перекосы какие то. Ладно бы были какие то курсы, заплатил и доучился, лет 30 не держал в руках паяльник
. Может быть на такое я бы как раз подписался.
А как преодолеваешь блекаут?
У меня сейчас два человека в гараже режут и лудят провода, обжимают клеммы по 12 часов в сутки. Припой идет килограммами, флюс канистрами
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:07
UA написав:
Юрист чи бугалтер куди потраплять?
в рай
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:11
UA написав:
А как преодолеваешь блекаут?
зажимы крокодилы, Я с большими токами не работаю. Только в планах к зиме купить 2 гелевых акб по 100ач для газ.котла (у меня инвертор на 24в). Остальное всё запитано. Ноут и планшет держат по 6 часов. Дольше чем на 6 пока не отключали. Блютуз колонки где то по 8. Лампочки на 2 акб 18650 там родные посадочные места их паять не надо. Держат часа 3-4 (до начала потускнения) на летний вечер с головой хватает. Вентиляторы 3*18650 последовательно в холдерах, там же плата зарядки на 12в от type C. Маразмом запитать кондиционер или холодильник не страдаю. Сегодня 6й день как не отключают. Неделю конечно не протяну а 12 часов без э.э. легко.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 02 сер, 2024 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:20
vitaliiangel написав: UA написав:
А как преодолеваешь блекаут?
зажимы крокодилы, Я с большими токами не работаю. Только в планах к зиме купить 2 гелевых акб по 100ач для газ.котла (у меня инвертор на 24в). Остальное всё запитано. Ноут и планшет держат по 6 часов. Дольше чем на 6 пока не отключали. Блютуз колонки где то по 8. Лампочки на 2 акб 18650 там родные посадочные места их паять не надо. Вентиляторы 3*18650 последовательно в холдерах там же плата зарядки от type C. Маразмом запитать кондиционер или холодильник не страдаю. Сегодня 6й день как не отключают.
+ В эпике появились лапочки осрам DC на 12-36 Вольт с нормальной светопередачей.
Лед ленту уже паять не нужно
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:23
vitaliiangel написав: UA написав:
Юрист чи бугалтер куди потраплять?
в рай
Даже ржавого автомата подержать не дают?
Сразу в рай?
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:23
UA написав:
+ В эпике появились лапочки осрам DC на 12-36 Вольт с нормальной светопередачей.
Лед ленту уже паять не нужно
я своими более чем доволен. viewtopic.php?p=5747974#p5747974
До этого купил гирлянду 10м с патронами е27 думал вкрутить несколько лампочек на 12 вольт и натянуть по потолку, но оказалось не надо. К диодным лентам пока руки не дошли, но то уже для коммерций.
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