Додано: П'ят 02 сер, 2024 17:23

Letusrock написав: в цьому випадку діякі форумчани пробують натягувати сову на глобус: в одному з законів згадується що під час військ. стану можуть встановлюватись обмеження. і на основі цього штампують укази / постанови /розпорядження з будь-яким дебільним текстом.. можна наприклад заборонити (обмежити ) приватну власність, заборонити одружуватись, отримувати паспорти чи купляти морозиво. Все що в голову взбреде в цьому випадку діякі форумчани пробують натягувати сову на глобус: в одному з законів згадується що під час військ. стану можуть встановлюватись обмеження. і на основі цього штампують укази / постанови /розпорядження з будь-яким дебільним текстом.. можна наприклад заборонити (обмежити) приватну власність, заборонити одружуватись, отримувати паспорти чи купляти морозиво. Все що в голову взбреде

Так, тутешні диванні "юристи" не розуміють, що будь-які обмеження мають встановлюватись виключно законом. Не просто згадати в якомусь законі, що якісь обмеження можливі, а саме бути прописані в законі (як, власне, і вимагає Конституція). І такі обмеження мають бути нейтральними, тобто не стосуватись якоїсь окремої групи громадян за якоюсь ознакою (чоловіків або жінок, блондинів або брюнетів, темношкірих або світлошкірих і т.д.). Вони (депутати або принаймні Зеленський і його радники) про це знають. Вони знають, що діють неконституційно, тому і апелюють до емоцій і не проводять обмеження через закони. Чому Шмигаль погоджується штампувати це беззаконня (йому ж за це відповідати за нової влади) - незрозуміло, але людожерам подобається.В будь-якій правовій державі Кулеба вже був би без роботи точно, якщо він видає розпорядження з точки зору "справедливості", якою вона йому здається, а не закону і Конституції. І всі ці пояснення людожерів про те, що "в країні військовий стан", слідкують за російським човном.Найприкріше те, що я вважаю, що наша Конституція - досить прогресивна. Її автори писали її для людини, а не для держави. Саме тому деякі права не можуть бути обмежені навіть під час військового стану. Я думаю, що не просто так там з'явилися слова про те, що не може бути привілеїв або заборон за ознакою статі під час військового стану. Мабуть автори не хотіли для українських чоловіків та жінок радянщини, але радянщина прийшла від нашої власної влади, яка начебто доволі молода, щоб знати про ті людожерські радянські методи. Гарант Конституція клав болт на ту Конституцію і вважає, що має право одноосібно вирішувати хто у нас вільний, а хто - ні. Іноді здається, що саме життя стало "незаконним". Прикро.