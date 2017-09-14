detroytred написав:tumos
Якщо навіть після визначення "довіри" в заголовку ви не зрозуміли, то проблем нема.
Вам. Потім. Учора. Декілька. Разів. Це уточнив після вашого зауваження (що не в юридичній площині).
Але ви навіть після цього сьогодні знов почали *уточнювати* і після чергового підкреслення заявили -- що нарешті з'ясували.
Це. Чистий. Тролінг.
Наявніше нікуди.
Як і оте далі від вас.
На мої питання не надаєте відповідей, тільки своє генерите.
Да ще й з наявною демагогією -- стосовно форми запиту значення має лише саме моє визначення ролі. Я визначив, що форма запиту (до кого звернення) не грає ролі, не має значення -- нехай навіть до посольства було звернення. Тобто навіть в найліпшому для Залужного варіанті. Не до нього, а до посольства. Навіть за такої умови головне, що особисто Залужний взнав про запит. Це головне.
А ви демагогічно мені це намагаєтеся записати про переведення на форму запиту. Коли я сам визначив, що форма не має значення
Це ж пряма неправда.
А спроба притягнути до суто нашої суперечки стосовно ролі форми ще й Залужного -- це підміна предмету. Предмет -- саме ваша спроба викривити мої пояснення.
Тому:
- або досвідос (відлуп), що ви вважаєте нормальним. Але зверніть увагу: Залужний дав відлуп без відповіді по суті питання; а я даю після цілого ряду відповідей, пояснень;
- або інший формат діалогу (окреме питання. Ваші відповіді на моє. І далі. Тобто спочатку чекаю пояснень --- чому ви після низки моїх тверджень, що мова не в юридичній площині, продовжували тролити про юридичну площину?)
Або відлуп, або інший формат.
Бо простині діалогу тільки більше, а тролінг все жирніший.
Особливо про узагальнення про аморальну людину (нехай і у формі запитання) на підставі окремої моменту -- контрактів вслужби, де мораль виконання обов'язків вслужби визначена на період дії контракту і не далі ні на хвилину.
З.и. відповіді від Залужного по суті питання (було погоджено ним операцію чи ні) нема. Відповідь їм не надана. Я вам це вкотре кажу.
Ви кажете, що відповідь надана.
Питаю --- де??? Вкажіть. Чітко вкажіть де відповідь по суті питання. Хоч якась.
Відповідь --- посольство інформацією не володіє.
Це відповідь від посольства про володіє чи ні ПОСОЛЬСТВО інформацією.
А де відповідь Залужного? Де? Погодив він операцію чи ні.
Тому ви або тролите, або вам досвідос. Над аргументацією ви не паритесь.
Разбирать весь ваш текст по строчке нет времени.
В ваших умозаключениях есть противоречие. С одной стороны вы признали, что
Залужный дал ответ согласно действующего законодательства. С другой -
возмущаетесь почему ответ не содержит информацию, которая представляет для
вас интерес. Тут возникает вопрос. Или вы лукавите, признавая законность ответа,
или добиваетесь получения информации от Залужного в непредусмотренный законом способ. Скорее всего второе. Вы понукаете должностное лицо МИДа дать какие-то дополнительные ответы для достижения своей цели. Никто не мешал газете обратиться к Залужноному как частному лицу. Господин такой-то ... редакция готовит статью об ... С целью объективного освещения событий просим ответить на следующие вопросы... В дальнейшем в зависимости от получения или неполучения ответа, содержания ответа можно было бы делать какие-то выводы. Стадия предварительного расследования завершена. Производство передано в суд. Если решение суда не засекретят, то ответы можно будет получить из его содержания.