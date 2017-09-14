detroytred написав:tumos Якщо навіть після визначення "довіри" в заголовку ви не зрозуміли, то проблем нема. Вам. Потім. Учора. Декілька. Разів. Це уточнив після вашого зауваження (що не в юридичній площині). Але ви навіть після цього сьогодні знов почали *уточнювати* і після чергового підкреслення заявили -- що нарешті з'ясували. Це. Чистий. Тролінг. Наявніше нікуди.
Як і оте далі від вас. На мої питання не надаєте відповідей, тільки своє генерите. Да ще й з наявною демагогією -- стосовно форми запиту значення має лише саме моє визначення ролі. Я визначив, що форма запиту (до кого звернення) не грає ролі, не має значення -- нехай навіть до посольства було звернення. Тобто навіть в найліпшому для Залужного варіанті. Не до нього, а до посольства. Навіть за такої умови головне, що особисто Залужний взнав про запит. Це головне. А ви демагогічно мені це намагаєтеся записати про переведення на форму запиту. Коли я сам визначив, що форма не має значення Це ж пряма неправда. А спроба притягнути до суто нашої суперечки стосовно ролі форми ще й Залужного -- це підміна предмету. Предмет -- саме ваша спроба викривити мої пояснення.
Тому: - або досвідос (відлуп), що ви вважаєте нормальним. Але зверніть увагу: Залужний дав відлуп без відповіді по суті питання; а я даю після цілого ряду відповідей, пояснень; - або інший формат діалогу (окреме питання. Ваші відповіді на моє. І далі. Тобто спочатку чекаю пояснень --- чому ви після низки моїх тверджень, що мова не в юридичній площині, продовжували тролити про юридичну площину?)
Або відлуп, або інший формат. Бо простині діалогу тільки більше, а тролінг все жирніший. Особливо про узагальнення про аморальну людину (нехай і у формі запитання) на підставі окремої моменту -- контрактів вслужби, де мораль виконання обов'язків вслужби визначена на період дії контракту і не далі ні на хвилину.
З.и. відповіді від Залужного по суті питання (було погоджено ним операцію чи ні) нема. Відповідь їм не надана. Я вам це вкотре кажу. Ви кажете, що відповідь надана. Питаю --- де??? Вкажіть. Чітко вкажіть де відповідь по суті питання. Хоч якась. Відповідь --- посольство інформацією не володіє. Це відповідь від посольства про володіє чи ні ПОСОЛЬСТВО інформацією. А де відповідь Залужного? Де? Погодив він операцію чи ні. Тому ви або тролите, або вам досвідос. Над аргументацією ви не паритесь.
Разбирать весь ваш текст по строчке нет времени.
В ваших умозаключениях есть противоречие. С одной стороны вы признали, что Залужный дал ответ согласно действующего законодательства. С другой - возмущаетесь почему ответ не содержит информацию, которая представляет для вас интерес. Тут возникает вопрос. Или вы лукавите, признавая законность ответа, или добиваетесь получения информации от Залужного в непредусмотренный законом способ. Скорее всего второе. Вы понукаете должностное лицо МИДа дать какие-то дополнительные ответы для достижения своей цели. Никто не мешал газете обратиться к Залужноному как частному лицу. Господин такой-то ... редакция готовит статью об ... С целью объективного освещения событий просим ответить на следующие вопросы... В дальнейшем в зависимости от получения или неполучения ответа, содержания ответа можно было бы делать какие-то выводы. Стадия предварительного расследования завершена. Производство передано в суд. Если решение суда не засекретят, то ответы можно будет получить из его содержания.
зажимы крокодилы, Я с большими токами не работаю. Только в планах к зиме купить 2 гелевых акб по 100ач для газ.котла (у меня инвертор на 24в). Остальное всё запитано. Ноут и планшет держат по 6 часов. Дольше чем на 6 пока не отключали. Блютуз колонки где то по 8. Лампочки на 2 акб 18650 там родные посадочные места их паять не надо. Держат часа 3-4 (до начала потускнения) на летний вечер с головой хватает. Вентиляторы 3*18650 последовательно в холдерах, там же плата зарядки на 12в от type C. Маразмом запитать кондиционер или холодильник не страдаю. Сегодня 6й день как не отключают. Неделю конечно не протяну а 12 часов без э.э. легко.
Случайное красивое решение проблемы с освещением возникло благодаря технической помощи от иностранного донора. Там светодиодная лампа по типу настольной с аккумулятором литиевым на 3,7 В и зарядным устройством от сети. В комплекте идет солнечная панель - маломощная, но достаточная, чтобы заряжать в солнечный день упомянутый аккумулятор на 2,0 Ач на 80%. Дополнительным бонусом является наличие в лампе гнезда USB на 5В, которое можно использовать и для небольшой подзарядки мобильника от лампы в критических случаях, когда связь важнее освещения. Лампа светит ярко часа 4 при полной зарядке.
В этой связи думаю, что лампу надо бы модернизировать за счет добавления в нее нескольких аккумуляторов в параллель (надо изучить наличие свободного места в корпусе лампы) и заменой контроллера заряда на более мощный. Конечно же при этом можно бы докупить и более мощную солнечную панель... Но это слишком дорого пока и несет в себе риски повреждения большой панели от взрывной волны после какого-нибудь прилета.
Ранее в начале войны имел опыт переделки старого аккумуляторного фонаря с лампой накаливания на современный на литиевом аккумуляторе 18650 (влез только один) и со светодиодом. Основная проблема была в подборе светодиода, который подходил бы для установленного в фонаре отражателя и луч был бы четким. На радиорынке нашел подходящий. Как итог, до модернизации фонарь работал только 2 часа и светил тускло желтоватым цветом при этом. После модернизации фонарь работает 60 часов и светит более ярко белым светом. Стоимость деталей на модернизацию около 300 грн.
pesikot написав:А война закончится, когда Пуйло поймёт, что ничего он сделать не может
Война закончится, когда кремль поймет, что дальше воевать это полностью потерять то, что имели до войны. Пока их потери перекрываются размерами грабежей, которые осуществляются на оккупированных территориях. Величина потерь субъективная, естественно. А вот размеры сумм грабежей мы объективнее сможем оценить. Например, ЗАЭС по разным оценкам стоит около 1 трлн.долларов.
buratinyo написав:Ранее в начале войны имел опыт переделки старого аккумуляторного фонаря с лампой накаливания на современный на литиевом аккумуляторе 18650 (влез только один) и со светодиодом. Основная проблема была в подборе светодиода, который подходил бы для установленного в фонаре отражателя и луч был бы четким. На радиорынке нашел подходящий. Как итог, до модернизации фонарь работал только 2 часа и светил тускло желтоватым цветом при этом. После модернизации фонарь работает 60 часов и светит более ярко белым светом. Стоимость деталей на модернизацию около 300 грн.
tumos написав:В ваших умозаключениях есть противоречие. С одной стороны вы признали, что Залужный дал ответ согласно действующего законодательства. С другой - возмущаетесь почему ответ не содержит информацию, которая представляет для вас интерес. Тут возникает вопрос
Офігєть! Ви кажете, що я визнав законність відповіді, начебто я колись її заперечував чи вів мову про незаконність. Інформація (погоджував операцію Залужний чи ні) виявляє інтерес не стільки для мене, а для п-ка Червинського, який сидів за гратами і має звинувачення по статті КПК, а також для суспільства --- визвала резонанс в суспільстві чималий. Питання виникає тут лише одне: навіщо ви отак перекручуєте.
Ну і оскільки на питання в моєму попердньому повідомленні ви відповіді не надали, тобто обрали варіант 1. То --- досвідос. На цьому обговорення з вами закінчую. Ви знаєте моє бачення, а я зрозумів ваш тролінг. Далі продовжувати нема сенсу.