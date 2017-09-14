detroytred написав:

tumosЯкщо навіть після визначення "довіри" в заголовку ви не зрозуміли, то проблем нема.Вам. Потім. Учора. Декілька. Разів. Це уточнив після вашого зауваження (що не в юридичній площині).Але ви навіть після цього сьогодні знов почали *уточнювати* і після чергового підкреслення заявили -- що нарешті з'ясували.Це. Чистий. Тролінг.Наявніше нікуди.Як і оте далі від вас.На мої питання не надаєте відповідей, тільки своє генерите.Да ще й з наявною демагогією -- стосовно форми запиту значення має лише саме моє визначення ролі. Я визначив, що форма запиту (до кого звернення) не грає ролі, не має значення -- нехай навіть до посольства було звернення. Тобто навіть в найліпшому для Залужного варіанті. Не до нього, а до посольства. Навіть за такої умови головне, що особисто Залужний взнав про запит. Це головне.А ви демагогічно мені це намагаєтеся записати про переведення на форму запиту. Коли я сам визначив, що форма не має значенняЦе ж пряма неправда.А спроба притягнути до суто нашої суперечки стосовно ролі форми ще й Залужного -- це підміна предмету. Предмет -- саме ваша спроба викривити мої пояснення.Тому:- або досвідос (відлуп), що ви вважаєте нормальним. Але зверніть увагу: Залужний дав відлуп без відповіді по суті питання; а я даю після цілого ряду відповідей, пояснень;- або інший формат діалогу (окреме питання. Ваші відповіді на моє. І далі. Тобто спочатку чекаю пояснень --- чому ви після низки моїх тверджень, що мова не в юридичній площині, продовжували тролити про юридичну площину?)Або відлуп, або інший формат.Бо простині діалогу тільки більше, а тролінг все жирніший.Особливо про узагальнення про аморальну людину (нехай і у формі запитання) на підставі окремої моменту -- контрактів вслужби, де мораль виконання обов'язків вслужби визначена на період дії контракту і не далі ні на хвилину.З.и. відповіді від Залужного по суті питання (було погоджено ним операцію чи ні) нема. Відповідь їм не надана. Я вам це вкотре кажу.Ви кажете, що відповідь надана.Питаю --- де??? Вкажіть. Чітко вкажіть де відповідь по суті питання. Хоч якась.Відповідь --- посольство інформацією не володіє.Це відповідь від посольства про володіє чи ні ПОСОЛЬСТВО інформацією.А де відповідь Залужного? Де? Погодив він операцію чи ні.Тому ви або тролите, або вам досвідос. Над аргументацією ви не паритесь.