Встановлено, що п’ятеро підозрюваних чітко розподілили між собою ролі, налагодивши корупційні схеми уникнення мобілізації. Аби змусити військовозобовʼязаних платити, вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей. У ході слідства поліцейські зібрали нові докази їхньої протиправної діяльності, вчинені у складі організованої злочинної групи.
Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб, троє із них - працівники центру комплектування, ще один – колишній військовослужбовець.
Члени ОЗГ вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв'язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов’язаними: непроходження ВЛК, оновлення військових даних, отримання відстрочки від проходження військової служби. У місяць «заробітки» зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів.
Пане Хотаб, ваш вихід. Повертаючісь до вчорашньої дискусії, на вашу думку і в цій ситуації все не так насправді, як виглядає, і "тяжєлоранєниє" буряти в пикселі просто висловлювала громалську позицію? Чи вони "брали своє" у ухилянтів? Це вже не відосики з інтернетів, які "в сизрані" знімають на майданчиках мосфільму
Але війни виграють не спецпідрозділи і навіть не спецбригади, а саме отакі, як ваша, пересічні частини.
Героям Слава! (вибачаюсь, що з дивану). Але в колію добровільно - ? Да тут диванних свідомих ура-патріотів повно.
Виграє тил.
Мова була про пересічні бригади і непересічні.
Яко ж глибше, то вважаю, що тил забезпечує перемогу у війні. Необхідний елемент забезпечення. Необхідний. Забезпечення.
Здобуває перемогу, виграє війну саме військо. З війська ж саме пересічні (масові) бригади, а не спеціальні (непересічні).
То что бригады еще как то делятся на простые и приблатненные - само по себе тот еще демотиватор, я б на месте власти убирал бы все эти выпячивания конкретных бригад всеми силами, но судя по широко обсуждаемым идеям прямого рекрутинга и прочих законов по ЧВК с мозгами там не густо, доживем еще и до спора кто круче - 3я штурмовая, Пирятинский сырзавод или Ровенская АЭС и кто из них сколько сделает без других
Яко ж глибше, то вважаю, що тил забезпечує перемогу у війні. Необхідний елемент забезпечення. Необхідний. Забезпечення.
Здобуває перемогу, виграє війну саме військо. З війська ж саме пересічні (масові) бригади, а не спеціальні (непересічні).
То что бригады еще как то делятся на простые и приблатненные - само по себе тот еще демотиватор, я б на месте власти убирал бы все эти выпячивания конкретных бригад всеми силами, но судя по широко обсуждаемым идеям прямого рекрутинга и прочих законов по ЧВК с мозгами там не густо, доживем еще и до спора кто круче - 3я штурмовая, Пирятинский сырзавод или Ровенская АЭС и кто из них сколько сделает без других
В стране банально нет столько денег, что бы всех обеспечивать на уровне "блатных". Ну и древняя практика управления через искусственную конкуренцию...
pesikot написав:А война закончится, когда Пуйло поймёт, что ничего он сделать не может
Война закончится, когда кремль поймет, что дальше воевать это полностью потерять то, что имели до войны. Пока их потери перекрываются размерами грабежей, которые осуществляются на оккупированных территориях. Величина потерь субъективная, естественно. А вот размеры сумм грабежей мы объективнее сможем оценить. Например, ЗАЭС по разным оценкам стоит около 1 трлн.долларов.
Думок різних купа по питанню причин та закінчення війни. І всі ну, м'яко кажучи, ну дуже різні)))
Наприклад, і отаке бачення: *Орбан одно сказал очень верно... Пу до мозга костей рационален и прагматичен... Его не интересует НИЧЕГО кроме баланса РСМД и СНВ. РСМД - в Европе... СНВ - по США... Все остальное дистанция. И ничего он никуда возвращать не собирается...
В чьих руках решение вопроса РСМД - тот и рулит мирным процессом. Но РСМД - это США... А США в войне с КНР... А РФ - стратегический партнер КНР... За сим... идет ПУТАНИЦА...
И РФ за переговоры и мы... Только мы о переговорах о себе, а РФ о переговорах с США... с нами они готовы говорить ТОЛЬКО про капитуляцию... поэтому публично сказали, что при всей их риторике им фиолетово кто начнет принимать их условия...
Но еще раз... НИЧТО НЕ ЗАКОНЧИТСЯ пока не будет решен вопрос наземных коротких дистанций - РСМД.*
pesikot написав:А война закончится, когда Пуйло поймёт, что ничего он сделать не может
Война закончится, когда кремль поймет, что дальше воевать это полностью потерять то, что имели до войны. Пока их потери перекрываются размерами грабежей, которые осуществляются на оккупированных территориях. Величина потерь субъективная, естественно. А вот размеры сумм грабежей мы объективнее сможем оценить. Например, ЗАЭС по разным оценкам стоит около 1 трлн.долларов.
Думок різних купа по питанню причин та закінчення війни. І всі ну, м'яко кажучи, ну дуже різні)))
Наприклад, і отаке бачення: *Орбан одно сказал очень верно... Пу до мозга костей рационален и прагматичен... Его не интересует НИЧЕГО кроме баланса РСМД и СНВ. РСМД - в Европе... СНВ - по США... Все остальное дистанция. И ничего он никуда возвращать не собирается...
В чьих руках решение вопроса РСМД - тот и рулит мирным процессом. Но РСМД - это США... А США в войне с КНР... А РФ - стратегический партнер КНР... За сим... идет ПУТАНИЦА...
И РФ за переговоры и мы... Только мы о переговорах о себе, а РФ о переговорах с США... с нами они готовы говорить ТОЛЬКО про капитуляцию... поэтому публично сказали, что при всей их риторике им фиолетово кто начнет принимать их условия...
Но еще раз... НИЧТО НЕ ЗАКОНЧИТСЯ пока не будет решен вопрос наземных коротких дистанций - РСМД.*
_hunter написав: Мова була про пересічні бригади і непересічні.
Яко ж глибше, то вважаю, що тил забезпечує перемогу у війні. Необхідний елемент забезпечення. Необхідний. Забезпечення.
Здобуває перемогу, виграє війну саме військо. З війська ж саме пересічні (масові) бригади, а не спеціальні (непересічні).
То что бригады еще как то делятся на простые и приблатненные - само по себе тот еще демотиватор, я б на месте власти убирал бы все эти выпячивания конкретных бригад всеми силами, но судя по широко обсуждаемым идеям прямого рекрутинга и прочих законов по ЧВК с мозгами там не густо, доживем еще и до спора кто круче - 3я штурмовая, Пирятинский сырзавод или Ровенская АЭС и кто из них сколько сделает без других[/quote] В стране банально нет столько денег, что бы всех обеспечивать на уровне "блатных". Ну и древняя практика управления через искусственную конкуренцию...[/quote]
Маю надію що у Німеччині схаменуця і зрозуміюють що краще відправити незрозумілих біженців з України за неї воювати , чим обеспечивать на уровне "блатных".
flyman написав:детройд таки вскрився... скажи "пальяньітцсья"
Флойд, ти злився вище. А тепер знов безпідставно претензія-закид і ще чогось хоч? По буквах спробуй прочитати і запам'ятати -- спочатку розгорнуто підстави.
Да, і якщо що, то тариф перевірки (при брехні на особисту адресу) ти знаєш -- 2. Для тебе. Очкуєш чи жадібно, то і нефіг балаболити голослівно. Якщо отак жартуєш, то це тупі жарти.
та які жарти, із младовоєнпєнсом рєдкой спєціальності, от прийдуть сотні тон Ф-16, і тут ЗУС детроєда на сохранінії саме той, і англоязичний пілот хотаб, а не полупридатний подтєкающий бухгалтер із сітківкою що жовтіє та відпадає, але швидкообучаєццо в рай
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 02 сер, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.