Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:20

buratinyo написав: pesikot написав: А война закончится, когда Пуйло поймёт, что ничего он сделать не может

А война закончится, когда Пуйло поймёт, что ничего он сделать не может



Война закончится, когда кремль поймет, что дальше воевать это полностью потерять то, что имели до войны. Пока их потери перекрываются размерами грабежей, которые осуществляются на оккупированных территориях. Величина потерь субъективная, естественно. А вот размеры сумм грабежей мы объективнее сможем оценить. Например, ЗАЭС по разным оценкам стоит около 1 трлн.долларов. Война закончится, когда кремль поймет, что дальше воевать это полностью потерять то, что имели до войны. Пока их потери перекрываются размерами грабежей, которые осуществляются на оккупированных территориях. Величина потерь субъективная, естественно. А вот размеры сумм грабежей мы объективнее сможем оценить. Например, ЗАЭС по разным оценкам стоит около 1 трлн.долларов.

Думок різних купа по питанню причин та закінчення війни.І всі ну, м'яко кажучи, ну дуже різні)))Наприклад, і отаке бачення:*Орбан одно сказал очень верно... Пу до мозга костей рационален и прагматичен...Его не интересует НИЧЕГО кроме баланса РСМД и СНВ.РСМД - в Европе... СНВ - по США...Все остальное дистанция. И ничего он никуда возвращать не собирается...В чьих руках решение вопроса РСМД - тот и рулит мирным процессом.Но РСМД - это США...А США в войне с КНР... А РФ - стратегический партнер КНР...За сим... идет ПУТАНИЦА...И РФ за переговоры и мы... Только мы о переговорах о себе, а РФ о переговорах с США... с нами они готовы говорить ТОЛЬКО про капитуляцию... поэтому публично сказали, что при всей их риторике им фиолетово кто начнет принимать их условия...Но еще раз... НИЧТО НЕ ЗАКОНЧИТСЯ пока не будет решен вопрос наземных коротких дистанций - РСМД.*