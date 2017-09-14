Встановлено, що п’ятеро підозрюваних чітко розподілили між собою ролі, налагодивши корупційні схеми уникнення мобілізації. Аби змусити військовозобовʼязаних платити, вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей. У ході слідства поліцейські зібрали нові докази їхньої протиправної діяльності, вчинені у складі організованої злочинної групи.
Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб, троє із них - працівники центру комплектування, ще один – колишній військовослужбовець.
Члени ОЗГ вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв'язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов’язаними: непроходження ВЛК, оновлення військових даних, отримання відстрочки від проходження військової служби. У місяць «заробітки» зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів.
Пане Хотаб, ваш вихід. Повертаючісь до вчорашньої дискусії, на вашу думку і в цій ситуації все не так насправді, як виглядає, і "тяжєлоранєниє" буряти в пикселі просто висловлювала громалську позицію? Чи вони "брали своє" у ухилянтів? Це вже не відосики з інтернетів, які "в сизрані" знімають на майданчиках мосфільму Тут нема майбутнього...
ІПСО, корисні ідіоти, одиничний случай, людський фактор, ко-ко-ко P.S. Як мінімум на заході в кожному ТЦК є такі ОЗГ
Встановлено, що п’ятеро підозрюваних чітко розподілили між собою ролі, налагодивши корупційні схеми уникнення мобілізації. Аби змусити військовозобовʼязаних платити, вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей. У ході слідства поліцейські зібрали нові докази їхньої протиправної діяльності, вчинені у складі організованої злочинної групи.
Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб, троє із них - працівники центру комплектування, ще один – колишній військовослужбовець.
Члени ОЗГ вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв'язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов’язаними: непроходження ВЛК, оновлення військових даних, отримання відстрочки від проходження військової служби. У місяць «заробітки» зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів.
Пане Хотаб, ваш вихід. Повертаючісь до вчорашньої дискусії, на вашу думку і в цій ситуації все не так насправді, як виглядає, і "тяжєлоранєниє" буряти в пикселі просто висловлювала громалську позицію? Чи вони "брали своє" у ухилянтів? Це вже не відосики з інтернетів, які "в сизрані" знімають на майданчиках мосфільму
Тут нема майбутнього...
ТЦК створила центральна влада. Місцеві еліти будуть виправдовуватись перед своїм населенням, та знищать всіх хто мав якесь відношення до ТЦК. Іншого шляху втриматись у місцевих элит немає. Центральна влада не маючи будь якої підтримки населення та місцевих еліт явище дуже тимчасове.
flyman написав:та які жарти, із младовоєнпєнсом рєдкой спєціальності, от прийдуть сотні тон Ф-16, і тут ЗУС детроєда на сохранінії саме той, і англоязичний пілот хотаб, а не полупридатний подтєкающий бухгалтер із сітківкою що жовтіє та відпадає, але швидкообучаєццо в рай
Поки так. І раніше завжди було так. Що тепер флаєду не так? Просто не подобається такий розклад -- це у тебе в якості підстави?
Hotab написав:whois2010 Пан Хотаб поки зайнятий, але просить конкретизувати питання? Що треба оцінити? Чиї дії? Ухилянта, прикрлолинників? ТЦК? При наявності часу відповім обовʼязково.
на скільки вас вистачить клеїти дурня? чи професійна солідарність зобовязує? Ви як Лавров "а гдє доказательства" навіть мій кіт вже допер що кожне тцк це кодло хабарників яке користуючись абсолютною владою та прикриттям зверху порушує щодня десятки законів і видоює мільйони від цивільних. Скільки мають таких ОЗГ викрити щоб ви визнали реальність, 5, 10 чи 100? Чи заради "держава понад усе" можна закрити очі на все?