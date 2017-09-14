RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9287928892899290
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:50

whois2010
Пан Хотаб поки зайнятий, але просить конкретизувати питання? Що треба оцінити? Чиї дії? Ухилянта, прикрлолинників? ТЦК?
При наявності часу відповім обовʼязково.
Hotab
 
Повідомлень: 12826
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:51

  Hotab написав:whois2010
Пан Хотаб поки зайнятий, але просить конкретизувати питання? Що треба оцінити? Чиї дії? Ухилянта, прикрлолинників? ТЦК?
При наявності часу відповім обовʼязково.

та ясно, тут в бюджетну сіську підійшло імпортне молочко від дядька Сема, поки конкуренти не вицмудили нема часу щолкати по клаві
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35846
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:52

  whois2010 написав:Слідчі поліції Тернопільщини оголосили працівникам одного із районних ТЦК та СП підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи
Встановлено, що п’ятеро підозрюваних чітко розподілили між собою ролі, налагодивши корупційні схеми уникнення мобілізації. Аби змусити військовозобовʼязаних платити, вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей. У ході слідства поліцейські зібрали нові докази їхньої протиправної діяльності, вчинені у складі організованої злочинної групи.

Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб, троє із них - працівники центру комплектування, ще один – колишній військовослужбовець.

Члени ОЗГ вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв'язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов’язаними: непроходження ВЛК, оновлення військових даних, отримання відстрочки від проходження військової служби. У місяць «заробітки» зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів.


Пане Хотаб, ваш вихід. Повертаючісь до вчорашньої дискусії, на вашу думку і в цій ситуації все не так насправді, як виглядає, і "тяжєлоранєниє" буряти в пикселі просто висловлювала громалську позицію? Чи вони "брали своє" у ухилянтів? Це вже не відосики з інтернетів, які "в сизрані" знімають на майданчиках мосфільму
Тут нема майбутнього...

ІПСО, корисні ідіоти, одиничний случай, людський фактор, ко-ко-ко
P.S. Як мінімум на заході в кожному ТЦК є такі ОЗГ
Letusrock
 
Повідомлень: 1607
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:55

  flyman написав:
  Hotab написав:whois2010
Пан Хотаб поки зайнятий, але просить конкретизувати питання? Що треба оцінити? Чиї дії? Ухилянта, прикрлолинників? ТЦК?
При наявності часу відповім обовʼязково.

та ясно, тут в бюджетну сіську підійшло імпортне молочко від дядька Сема, поки конкуренти не вицмудили нема часу щолкати по клаві

Що саме ясно безсітківочному довбойобу-ухилянту?))
Я без конкретики не розумію₴)
Hotab
 
Повідомлень: 12826
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 21:56

  whois2010 написав:Слідчі поліції Тернопільщини оголосили працівникам одного із районних ТЦК та СП підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи
Встановлено, що п’ятеро підозрюваних чітко розподілили між собою ролі, налагодивши корупційні схеми уникнення мобілізації. Аби змусити військовозобовʼязаних платити, вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей. У ході слідства поліцейські зібрали нові докази їхньої протиправної діяльності, вчинені у складі організованої злочинної групи.

Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб, троє із них - працівники центру комплектування, ще один – колишній військовослужбовець.

Члени ОЗГ вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв'язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов’язаними: непроходження ВЛК, оновлення військових даних, отримання відстрочки від проходження військової служби. У місяць «заробітки» зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів.


Пане Хотаб, ваш вихід. Повертаючісь до вчорашньої дискусії, на вашу думку і в цій ситуації все не так насправді, як виглядає, і "тяжєлоранєниє" буряти в пикселі просто висловлювала громалську позицію? Чи вони "брали своє" у ухилянтів? Це вже не відосики з інтернетів, які "в сизрані" знімають на майданчиках мосфільму

Тут нема майбутнього...

ТЦК створила центральна влада.
Місцеві еліти будуть виправдовуватись перед своїм населенням, та знищать всіх хто мав якесь відношення до ТЦК.
Іншого шляху втриматись у місцевих элит немає.
Центральна влада не маючи будь якої підтримки населення та місцевих еліт явище дуже тимчасове.
UA
 
Повідомлень: 8528
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1858 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:00

  flyman написав:та які жарти, із младовоєнпєнсом рєдкой спєціальності, от прийдуть сотні тон Ф-16, і тут ЗУС детроєда на сохранінії саме той, і англоязичний пілот хотаб, а не полупридатний подтєкающий бухгалтер із сітківкою що жовтіє та відпадає, але швидкообучаєццо в рай

Поки так.
І раніше завжди було так.
Що тепер флаєду не так?
Просто не подобається такий розклад -- це у тебе в якості підстави?
detroytred
 
Повідомлень: 29671
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:00

UA
Як УА пропонує захищати державу?
Все зрозумів, крім саме оцього))


Просто не подобається такий розклад


Проси муха мав би бути «єбанько, подай патрони», але воно навіть це виявилось неспроможне 🤣
Hotab
 
Повідомлень: 12826
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:04

  UA написав:Центральна влада не маючи будь якої підтримки населення та місцевих еліт явище дуже тимчасове.

Дійдуть до консенсусу -- не будуть чіпати тих, кого не треба.
Будуть тільки пересічних, які не пов'язані з інтересами місцевих еліт.

Бо занадто забуріли, полізли до сфери інтересів місцевих еліт.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 сер, 2024 22:07, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29671
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:06

  Hotab написав:whois2010
Пан Хотаб поки зайнятий, але просить конкретизувати питання? Що треба оцінити? Чиї дії? Ухилянта, прикрлолинників? ТЦК?
При наявності часу відповім обовʼязково.

на скільки вас вистачить клеїти дурня? чи професійна солідарність зобовязує?
Ви як Лавров "а гдє доказательства"
навіть мій кіт вже допер що кожне тцк це кодло хабарників яке користуючись абсолютною владою та прикриттям зверху порушує щодня десятки законів і видоює мільйони від цивільних.
Скільки мають таких ОЗГ викрити щоб ви визнали реальність, 5, 10 чи 100?
Чи заради "держава понад усе" можна закрити очі на все?
Letusrock
 
Повідомлень: 1607
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9287928892899290
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63341
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222623
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708164
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.