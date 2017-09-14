[quote="5752901:Hotab"]UA
Як УА пропонує захищати державу?
Все зрозумів, крім саме оцього))
[quote]
Про це писав ще в березні.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:34
[quote="5752901:Hotab"]UA
Як УА пропонує захищати державу?
Все зрозумів, крім саме оцього))
[quote]
Про це писав ще в березні.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а) Ви заперечуєте і відкидаєте твердження що "хабарництво, викрадення, катування, побиття (і навіть епізоди вбивств) є системним(!!) явищем в ТЦК, за неофіційної згоди центрального керівництва"?
б) якщо відкидаєте, то чи вважаєте що в тернопільському ТЦК випадковим чином зібрались злочинці в погонах, а інші ТЦК діють в межах закону?)) і всі сигнали про протилежне (у вигляді багаточисленних свідчень та відео) є ІПСО ворога?
P.S. Хтось з підрозділів ЗСУ можливо відповість щось на зразок "мені потрібно 20 нових людей і якщо мені їх доставлять силою при цьому вбивши 2-х, і взявши хабарів собі в кишеню ще від 50 мені байдуже"
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 02 сер, 2024 22:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:57
Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:59
Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:10
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