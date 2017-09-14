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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9288928992909291
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:34

[quote="5752901:Hotab"]UA
Як УА пропонує захищати державу?
Все зрозумів, крім саме оцього))
[quote]
Про це писав ще в березні.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Летуорк, які конкретно питання??

а) Ви заперечуєте і відкидаєте твердження що "хабарництво, викрадення, катування, побиття (і навіть епізоди вбивств) є системним(!!) явищем в ТЦК, за неофіційної згоди центрального керівництва"?
б) якщо відкидаєте, то чи вважаєте що в тернопільському ТЦК випадковим чином зібрались злочинці в погонах, а інші ТЦК діють в межах закону?)) і всі сигнали про протилежне (у вигляді багаточисленних свідчень та відео) є ІПСО ворога?

P.S. Хтось з підрозділів ЗСУ можливо відповість щось на зразок "мені потрібно 20 нових людей і якщо мені їх доставлять силою при цьому вбивши 2-х, і взявши хабарів собі в кишеню ще від 50 мені байдуже"
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 02 сер, 2024 22:58, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:57

  Hotab написав:Letusrock
Надто багато незрозумілих фраз.
Летуорк, які конкретно питання??

:lol: :lol: :lol:
хотаб красава. не даром служил. опыть не пропить.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:59

ТЦК притягають чоловіків до відповідальності за ч. 3 ст. 210 КУпАП за порушення, вчинені до 19 травня 2024 року, але суди скасовують такі штрафи, бо до 19 травня частини 3 у статті 210 не існувало.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:10

  tester7336 написав:
  Hotab написав:Letusrock
Надто багато незрозумілих фраз.
Летуорк, які конкретно питання??

:lol: :lol: :lol:
хотаб красава. не даром служил. опыть не пропить.

Я знаю що я красава.
Питання які? Кого куди треба призвати?
Я не гарантую, але можу спитати.
Hotab
 
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