[quote="5752901:Hotab"]UA
Як УА пропонує захищати державу?
Все зрозумів, крім саме оцього))
[quote]
Про це писав ще в березні.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:34
[quote="5752901:Hotab"]UA
Як УА пропонує захищати державу?
Все зрозумів, крім саме оцього))
[quote]
Про це писав ще в березні.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а) Ви заперечуєте і відкидаєте твердження що "хабарництво, викрадення, катування, побиття (і навіть епізоди вбивств) є системним(!!) явищем в ТЦК, за неофіційної згоди центрального керівництва"?
б) якщо відкидаєте, то чи вважаєте що в тернопільському ТЦК випадковим чином зібрались злочинці в погонах, а інші ТЦК діють в межах закону?)) і всі сигнали про протилежне (у вигляді багаточисленних свідчень та відео) є ІПСО ворога?
P.S. Хтось з підрозділів ЗСУ можливо відповість щось на зразок "мені потрібно 20 нових людей і якщо мені їх доставлять силою при цьому вбивши 2-х, і взявши хабарів собі в кишеню ще від 50 мені байдуже"
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 02 сер, 2024 22:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:57
Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:59
Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:10
Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ляшко: Тендер на відновлення Охматдиту скасують і проведуть заново
Протягом 7-16 днів буде проведено новий тендер на відновлення найбільшої української дитячої лікарні “Охматдит”. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Радіо Свобода.
“Сьогодні, провівши консультації з керівництвом “Охматдиту”, керівництвом Фонду, ухвалено наступне рішення, що благодійний фонд перераховує ту суму коштів, яка зібрана після 8 липня, на рахунки “Охматдиту”, безпосередньо на казначейський рахунок”, – заявив міністр.
Усього на благодійний рахунок безпосередньо лікарні надійшло 312 млн грн, через платформу United24 – 320 млн грн, на благодійний фонд “Охматдиту” – 378 млн грн, і ще 100 млн грн виділив уряд.
Крім того, наступного тижня планується зібрати найбільших будівельників Києва та України для того, щоб обговорити з ними відновлення корпусів лікарні, які не підлягають реконструкції.
Напередодні Благодійний фонд “Охматдит – Здорове дитинство” оголосив переможця тендеру на невідкладний ремонт фасаду й внутрішнього оздоблення лікарні, яка постраждала внаслідок російського ракетного удару 8 липня. У тендері взяли участь 14 будівельних компаній. Переможцем стала запорізька компанія “Буд-Технолоджі”, готова виконати роботи за 307,45 млн грн (без ПДВ).
Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я просто охреневаю
если провели тендер с нарушениями - то где наказание виновных?
если провели без нарушений - то почему отменили?
это просто ппц какой то.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:51
Додано: Суб 03 сер, 2024 00:00
а можна так, щоб і переговори, і заморозка ЛБЗ, і ВС, і 5років не закінчуються ніколи, і допомога партнерів щороку щобільше, і закриті кордони кріпакам, усішний Успіх кожного року купує нову львівську кавалірку наближаючи кайлом в окопі дембєль, а пілоти з невостребуваним ВОС в ЧВК Занзібара ... вічний кайф
Додано: Суб 03 сер, 2024 00:56
Я все жду когда вы напишите. Офигеть ! Почему газетюха не направила запрос (о визах на документе), руководствуясь законом о доступе к публичной информации, к распорядителям информации (cкорее всего СБУ) ?
Не задумывались об этом ? Может журналисты предполагали, что распорядитель задействует ст. 8 закона.
Если ст. 8 применима к ситуации о визах, то тогда возникает следующий вопрос - имеет ли право Залужный давать
подтверждения или опровержения.
Если не возражаете, значит признаете. Какие претензии ?
Я вас прошу не грузите меня в очередной раз всякими рассказами про огромный общественный резонанс.
Вы опросили остатки населения Украины ? Кто там знает Червинского вообще ?
Если бы вы сказали - следствие отказало в допросе Залужного (не из ваших умозаключений, а по материалам УП]), то я бы отреагировал - действительно здесь что-то не то. Вы продвигате мысль о молчании, я в очереной раз возражаю.
Ответ предоставлен согласно закона. И склоняюсь к мысли, что запрос в такой форме был сделан ради хайпа.
Да ладно. Вы не только даете оценку ответу Залужного, но и озвучиваете ваше видение порядка его дальнейших действий.
Без проблем. Не продолжайте.
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