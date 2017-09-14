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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9289929092919292>
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:34

[quote="5752901:Hotab"]UA
Як УА пропонує захищати державу?
Все зрозумів, крім саме оцього))
[quote]
Про це писав ще в березні.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Летуорк, які конкретно питання??

а) Ви заперечуєте і відкидаєте твердження що "хабарництво, викрадення, катування, побиття (і навіть епізоди вбивств) є системним(!!) явищем в ТЦК, за неофіційної згоди центрального керівництва"?
б) якщо відкидаєте, то чи вважаєте що в тернопільському ТЦК випадковим чином зібрались злочинці в погонах, а інші ТЦК діють в межах закону?)) і всі сигнали про протилежне (у вигляді багаточисленних свідчень та відео) є ІПСО ворога?

P.S. Хтось з підрозділів ЗСУ можливо відповість щось на зразок "мені потрібно 20 нових людей і якщо мені їх доставлять силою при цьому вбивши 2-х, і взявши хабарів собі в кишеню ще від 50 мені байдуже"
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 02 сер, 2024 22:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:57

  Hotab написав:Letusrock
Надто багато незрозумілих фраз.
Летуорк, які конкретно питання??

:lol: :lol: :lol:
хотаб красава. не даром служил. опыть не пропить.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 22:59

ТЦК притягають чоловіків до відповідальності за ч. 3 ст. 210 КУпАП за порушення, вчинені до 19 травня 2024 року, але суди скасовують такі штрафи, бо до 19 травня частини 3 у статті 210 не існувало.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:10

  tester7336 написав:
  Hotab написав:Letusrock
Надто багато незрозумілих фраз.
Летуорк, які конкретно питання??

:lol: :lol: :lol:
хотаб красава. не даром служил. опыть не пропить.

Я знаю що я красава.
Питання які? Кого куди треба призвати?
Я не гарантую, але можу спитати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ляшко: Тендер на відновлення Охматдиту скасують і проведуть заново

Протягом 7-16 днів буде проведено новий тендер на відновлення найбільшої української дитячої лікарні “Охматдит”. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Радіо Свобода.

“Сьогодні, провівши консультації з керівництвом “Охматдиту”, керівництвом Фонду, ухвалено наступне рішення, що благодійний фонд перераховує ту суму коштів, яка зібрана після 8 липня, на рахунки “Охматдиту”, безпосередньо на казначейський рахунок”, – заявив міністр.

Усього на благодійний рахунок безпосередньо лікарні надійшло 312 млн грн, через платформу United24 – 320 млн грн, на благодійний фонд “Охматдиту” – 378 млн грн, і ще 100 млн грн виділив уряд.

Крім того, наступного тижня планується зібрати найбільших будівельників Києва та України для того, щоб обговорити з ними відновлення корпусів лікарні, які не підлягають реконструкції.

Напередодні Благодійний фонд “Охматдит – Здорове дитинство” оголосив переможця тендеру на невідкладний ремонт фасаду й внутрішнього оздоблення лікарні, яка постраждала внаслідок російського ракетного удару 8 липня. У тендері взяли участь 14 будівельних компаній. Переможцем стала запорізька компанія “Буд-Технолоджі”, готова виконати роботи за 307,45 млн грн (без ПДВ).
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

я просто охреневаю
если провели тендер с нарушениями - то где наказание виновных?
если провели без нарушений - то почему отменили?
это просто ппц какой то.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 23:51

🤔У партії Шольца заговорили про переговори з рф після обміну в'язнями

“У будь-якому випадку, угода (щодо обміну в’язнями - ред.) показує, що можна вести переговори, вступати в переговори з російською державою, навіть з російським агресором, з питань, де він теж має свої інтереси", - вважає лідер партії СДПН Саскія Ескен.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 00:00

  Xenon написав:
🤔У партії Шольца заговорили про переговори з рф після обміну в'язнями

“У будь-якому випадку, угода (щодо обміну в’язнями - ред.) показує, що можна вести переговори, вступати в переговори з російською державою, навіть з російським агресором, з питань, де він теж має свої інтереси", - вважає лідер партії СДПН Саскія Ескен.

а можна так, щоб і переговори, і заморозка ЛБЗ, і ВС, і 5років не закінчуються ніколи, і допомога партнерів щороку щобільше, і закриті кордони кріпакам, усішний Успіх кожного року купує нову львівську кавалірку наближаючи кайлом в окопі дембєль, а пілоти з невостребуваним ВОС в ЧВК Занзібара ... вічний кайф
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 00:56

  detroytred написав:Офігєть!

Я все жду когда вы напишите. Офигеть ! Почему газетюха не направила запрос (о визах на документе), руководствуясь законом о доступе к публичной информации, к распорядителям информации (cкорее всего СБУ) ?
Не задумывались об этом ? Может журналисты предполагали, что распорядитель задействует ст. 8 закона.
Если ст. 8 применима к ситуации о визах, то тогда возникает следующий вопрос - имеет ли право Залужный давать
подтверждения или опровержения.

  detroytred написав:Ви кажете, що я визнав законність відповіді, начебто я колись її заперечував чи вів мову про незаконність.

Если не возражаете, значит признаете. Какие претензии ?

  detroytred написав:Інформація (погоджував операцію Залужний чи ні) виявляє інтерес не стільки для мене, а для п-ка Червинського, який сидів за гратами і має звинувачення по статті КПК, а також для суспільства --- визвала резонанс в суспільстві чималий.

Я вас прошу не грузите меня в очередной раз всякими рассказами про огромный общественный резонанс.
Вы опросили остатки населения Украины ? Кто там знает Червинского вообще ?


  detroytred написав:... є факти -- інтерес Червинського (посадовець за гратами опинився. Публічну заяву стосовно Залужного зробив), суспільства (є чималий резонанс) і мовчання Залужного (відлуп, як ви влучно визначили).

Если бы вы сказали - следствие отказало в допросе Залужного (не из ваших умозаключений, а по материалам УП]), то я бы отреагировал - действительно здесь что-то не то. Вы продвигате мысль о молчании, я в очереной раз возражаю.
Ответ предоставлен согласно закона. И склоняюсь к мысли, что запрос в такой форме был сделан ради хайпа.

  detroytred написав:Моїх умозаключень в цьому нуль.

Да ладно. Вы не только даете оценку ответу Залужного, но и озвучиваете ваше видение порядка его дальнейших действий.

  detroytred написав:Ну і оскільки на питання в моєму попердньому повідомленні ви відповіді не надали, тобто обрали варіант 1. То --- досвідос.
На цьому обговорення з вами закінчую.
Ви знаєте моє бачення, а я зрозумів ваш тролінг. Далі продовжувати нема сенсу.


Без проблем. Не продолжайте.
tumos
 
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