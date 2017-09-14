Gennadiy Druzenko ПРАВО НА ПОЗИЦІЮ Серед моїх знайомих і навіть друзів чимало тих, хто вважають будь-які перемовини з росією табу. Їхня теза: росію можна перемогти або вона переможе нас. Будь-який компроміс неможливий. На мій хлопський погляд, сумнівна теза. Навіть Сталін з його безпрецедентною репресивною машиною та дивізіями внутрішніх військ НКВС так і не упокорив Західну Україну, тобто 6 сучасних українських областей. УПА мінімум на 10 років пережило радянського диктатора. А мрія про вільну Україну пережила Радянський Союз. Українська мова продовжувала домінувати в приєднаних 1939 року регіонах. А щойно зʼявилась можливість 89,3% галичан підтримали незалежність України на референдумі вже у березні 1991 року. Як колись нарікав Сталін, українців занадто багато, аби всіх їх депортувати до Сибіру. Навряд чи хтось вірить, що Путіну може вдатись те, що не вдалось Сталіну: асимілювати чи знищити нас усіх. Час не той, ресурси не ті, репресивний апарат радше корумпований, аніж мобілізований. Звичайно кремлівський упир може мріяти про повне поглинання України, але навряд чи реально розраховує на це. Єдиний шанс проковтнути нас – це довести Україну до сучасної руїни, коли тривала братовбивча війна змусить українців повірити, що концтабірний "русский мир" кращий за війну всіх проти всіх. Що вже траплялось не раз у нашій трагічній історії... Тому я наголошував і наголошую: зберегти українську державу та її субʼєктність, тобто право самим визначати свою долю, набагато важливіше, аніж повернути тимчасово окуповані території. Які з мільйонами мешканців, які щиро ненавидять Україну, можуть перетворитися для нас на такого ж троянського коня, на якого Західна Україна перетворилась для СРСР. Тим паче, що Сибіру в нас немає і депортувати мільйони путінофілів просто нема куди. Перевиховати їх нереально. А "остаточне вирішення російського питання" за рецептами д-ра Гебельса в Україні навіть уявити неможливо. тому що, ставши на цей шлях, Україна припинить бути Україною, а весь вільний світ нас прокляне. Тепер про кордони. На диво українських яструбів, кордони визначають не армії на полі бою, а політики за столом перемовин. Про визнання анексії Західної України/Східної Польщі Сталін почав домовлятися з британцями (в особі міністра закордонних справ Його Величності Ентоні Ідена) наприкінці 1941 року, коли Вермахт стояв під Москвою. А остаточні повоєнні кордони, зокрема й СРСР (частина західного кордону якого була водночас кордоном УРСР) визначались в Тегерані, Ялті, Потсдамі та Парижі, а не Берліні при підписанні акта безумовної капітуляції Третього Райха. І визначали їх не генерали, а політики. До речі, легітимний польський уряд в екзилі, який мав свій осідок в Лондоні, до останнього наполягав на збереженні кордонів Другої Речі Посполитої станом на 1 вересня 1939 року. Через що Черчилль вилаяв польського премʼєра Миколайчика і згодом за наполяганням "дядечки Джо" визнав маріонетковий уряд "люблінських поляків", який був набагато поступливішим в питанні кордонів повоєнної Польщі. Повоєнні італо-югославський, угорсько-словацький, румуно-угорський, радянсько-румунський, болгаро-румунський, франко-італійський та радянсько-фінсь кий кордони були затверджені тільки 1947 року в результаті Паризької мирної конференції, на якій переможці визначали кордони переможених та репарації з них. Це означає, що кордони сучасної України – результат не тільки перемоги СРСР у Другій світовій війні, а й політичних домовленостей, досягнутих в перебігу цієї війни та по її завершенні. До речі, міжвоєнні кордони також малювали не в Компʼєні, де завершилась І Світова, а на Паризькій конференції 1919-1920 років... Тому як би не завершилась російсько-українська війна, контури повоєнного світу визначатимуться саме на перемовинах. А рамку можливого для перемовин задаватимуть наші Сили оборони на полі бою. На жаль, зараз немає жодних підстав вважати, що такі перемовини можливі без участі росії. Хіба що хтось плекає рожеві мрії про окупацію її безмежних просторів або про її розпад в озорому майбутньому. Залишимо ці мрії на совісті мрійників... І останнє. Коли на неприйнятності перемовин з путінською росією наполягають ті, хто несе на собі тягар цієї страшної війни і своїм та побратимів життям оплачує її ціну (як от приміром Богдан Кротевич ), я – не погоджуючись – з величезним респектом ставлюсь до їхньої позиції. Бо вони щодня сповна платять за неї. Але коли про "екзистенційну війну" та неприйнятність будь-яких компромісів з росією говорять люди в цивільному в комфортних львівських та київських студіях, які погано уявляють фронтові реалії, які не провели жодного дня у шанцях, які не ховали своїх рідних і друзів, діти яких наразі не чують свист ворожих снарядів, деркотіння ворожих дронів та вибухи КАБів, – тут мене рве. Віриш, що з путіним нема про що говорити – чому не на фронті?! Чому не в шанцях десь на передовій?! Чому не поруч з пораненими у шпиталі?! На жаль, іноді складається враження: чим далі людина від фронту, тим безкомпромісніше вона закликає воювати до переможного кінця. На жаль, не свого, а того хлопця чи дівчини, які сьогодні загинуть десь під Новогродівкою, Лиманом чи Купʼянськом... Іноді аби говорити навіть правильні речі, потрібно мати на це моральне право. Оскільки важить не тільки що, а і хто говорить. Бо коли правильні слова говорять неправильні люди, всесильний логос перетворюється на імпотентний симулякр. Памʼятайте про це... 11 годин тому · Публічно ·
katso написав: Западом - а ну как те озаботятся ущемлениями прессы, ЛГБТ, и прав котиков-собачек, это ж не мужчины нафиг никому не нужные. В общем, миром управляет ФБ.
Жінки теж виявилися нікому не потрібними. Справа не в Заході. Бо сам Захід поки остаточно не розібрався в собі. Хоча переможець вже майже є. Тому що глобалізація найбільша сила, а лгбт, трансгендери тощо в спектрі її руху. По суті їм (трансгендерам, лгбт, некомпетентним високопосадовцям банально пощастило). З попутнім вітром. В принципі, також само, як рабам і роботягам. _________________________________ У Британії міністерка цифрових технологій, культури, ЗМІ і спорту Ліза Нанді сказала, що жіночий поєдинок у боксі між Хеліф та Каріні було “незручно дивитися”. Нанді зазначила, що занепокоєна питанням “правильного балансу” у боксі та інших видах спорту, коли йдеться про жіночі змагання. Але вона зауважила, що “біологічні фактори значно складніші, ніж це представлено в соціальних мережах і в деяких спекуляціях” — Я думаю, що поки спортивні організації намагаються досягти балансу між інклюзивністю, справедливістю та безпекою, уряд повинен переконатися, що у них є необхідні рекомендації, механізм і підтримка для ухвалення правильних рішень. Це те, про що я буду говорити зі спортивними організаціями протягом наступних тижнів і місяців, – сказала Нанді. Хеліф – одна з двох спортсменок, які були допущені до змагань з жіночого боксу в Парижі, попри те, що були дискваліфіковані з чемпіонату світу-2023 серед жінок через гендерні тести. https://fakty.com.ua/ua/sport/20240802- ... a-porazky/ Як сформульовано-то! -- "досягти балансу між інклюзивністю, справедливістю та безпекою"))))))))
Неможливий. Неможливий в цьому баланс. __________________________________ Тому імхо Трамп приречений. Харіс, Сорос, Клінтон, Обама... Глобалізація. Остаточна перемога в самих Штатах. В Європі. І війна в самих різних формах з глобальним Півднем. Поки вони (варвари, консерватори) дорозвинуться. Форми різні. Україні не пощастило підпасти під кандидата, якому випала пряма гаряча форма війни. _____________________________ У самурая є тільки шлях... Апріорі комусь випадає бути самураєм. Що означає - тоді іншим країнам не випаде. Місце зайнято. Це місце. І можна не перейматися, а бодатися за іншого плану стільці. Дивлячись на Олімпіаду, Уімблдони, Вуєльту.
До речі, баскетбол Південний Судан - США ----- шпектакль, але красивіший реалу. Оте питання з фільму Матриця: що краще? Оце несправжнє ілюзорне найсмачніше вино чи ваша справжня гавьона вівсянка? І вибір... У кіно на кінець перемагають любителі справжнього, реалу. В житті - ? Поки Матриця. В кіно теж довго перемагала Матриця.
Мортимер пророчив Темні століття (перемогу реалу). Детройт - Матриці. Да. Херячились між собою любителі ілюзій та реалу (вина в ресторані та вівсянки в підвалі) знатно...
Бобуа Інструмент.... Інструмент може бути різним. Що розкуркуленням (самих толкових роботящих *кулаків*) 18-19; що Голодомором; що кабами-кулеметами-енергетикою знищується-витісняється сама пасіонарна тощо частина українського суспільства. Вкотре.
Не пощастило. Бо що Захід, що Схід у виграшу. Для них це і є компромісом між ними. Коли саме отак.
І вихід є. Він очевидний. Очевидніше нікуди. І в статті його лише його торкнулися. Але незаконний))))) Бо на питання *що понад усе?* вже є відповідь. Да і спригнути не дадуть.
На дотик - совдеп, на смак - совдеп; а чому ж надпис інший?))) В нас. А в них олімпіяди... і достатньо вважати себе жінкою. Лише вважати. А в нас навіть "снімок рентгенівський" не має значення))) - Придатний)))
Совдеп -- це та ж сама Матриця. Тільки в інший бік... В кіно визнавали, що вівсянка --- несмачна. В антиМатриці (совдепі і т.д.) панує --- ота вівсянка є смаколиком.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 03 сер, 2024 09:01, всього редагувалось 1 раз.
с НАТО и ЕС нас уже спрыгнули. Приняли решение разрешить украинцем бессрочное пребывание с условием язык + работа. В Германии почти насильно заставляют учить язык. Это более рациональное решение их проблем с демографией, а не наших с безопасностью. Ну приняли нас в ЕС, далее кто то должен сюда инвестировать +/- триллион. Желающих видите? и всё равно трудоспособные выедут.
с НАТО и ЕС нас уже спрыгнули. Приняли решение разрешить украинцем бессрочное пребывание с условием язык + работа. В Германии почти насильно заставляют учить язык. Это более рациональное решение их проблем с демографией, а не наших с безопасностью. Ну приняли нас в ЕС, кто то должен сюда инвестировать +/- триллион. Желающих видите? и всё равно трудоспособные выедут.
Тоді треба казати отак - зістрибнули з результату, з прибуття на кінцеву зупинку. А з колії, з маршруту ні.
Хоча я оптиміст і віруючий стосовно цього. Прибудемо. Колись. Квиток дорогий буде. І не всі.
А міграція ресурсів усих типів)) до центру з периферій нєізбєжна за будь-яких умов.
detroytred написав:А міграція ресурсів усих типів)) до центру з периферій нєізбєжна за будь-яких умов.
это ключевое. Нет смысла сюда инвестировать хулиарды, можно просто забрать трудоспособных. Имхо после войны, когда двери откроются, появятся разные программы для переезда с обязательным трудоустройством. Германия увидела что 3 млн беженцев не так уже и много, короче будет дайте ещё.
detroytred написав:А міграція ресурсів усих типів)) до центру з периферій нєізбєжна за будь-яких умов.
это ключевое. Нет смысла сюда инвестировать хулиарды, можно просто забрать трудоспособных. Имхо после войны, когда двери откроются, появятся разные программы для переезда с обязательным трудоустройством. Германия увидела что 3 млн беженцев не так уже и много, короче будет дайте ещё.