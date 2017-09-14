Додано: Суб 03 сер, 2024 10:09

pesikot написав: Потому что, ты писатель, а не читатель



Я пишу, что война ещё не скоро закончится. За что получаю кучу тапок, но лучше не очаровываться "2-3 дня", "2-3 недели", "2-3 месяца", чтобы не было разочарований



А война закончится, когда Пуйло поймёт, что ничего он сделать не может



Ты писал, что Украине придётся пойти на ВСЕ условия Пуйла.

Но этим войну не остановишь, война продолжится. Потому что, схема-то рабочая для Путина



А вот о таких, как ты - полезных хомячках, я напишу попозже Потому что, ты писатель, а не читательЯ пишу, что война ещё не скоро закончится. За что получаю кучу тапок, но лучше не очаровываться "2-3 дня", "2-3 недели", "2-3 месяца", чтобы не было разочарованийА война закончится, когда Пуйло поймёт, что ничего он сделать не можетТы писал, что Украине придётся пойти на ВСЕ условия Пуйла.Но этим войну не остановишь, война продолжится. Потому что, схема-то рабочая для ПутинаА вот о таких, как ты - полезных хомячках, я напишу попозже

Не, песикот... Это ты писатель...Ты вот даже ща воды налил, а на вопрос "Как ты видишь окончание войны" ты снова броорал что-то невнятное про война "будет ещё долго". Я не про сроки тебя спрашивал, а о твоём варианте окончания этой вакханалии..Или то и был твой ответ - когда "путен паймет"? Ну так это же сноватвет на вопрос Когда, не как. Ну вот понял путен - все, не могу продолжать. И что? Он такой- а нате назад Донецкую,Луганскую,Херсонскую и Крым? Ты так себе в своей кукухе это видишь шоль?4-й день песикот не может сформулировать свое видение окончания войнухи, зато на каждом повороте кричит, шо территории он не сдаст, сидя в квартирке с кондиционером за много км от нуля... Ну как можно быть таким двуличным? Я сразу рассказал свою позицию, и что на фронт не пойду. И попал в удобные идиоты ))) а патриотичных песикот даже сформулировать видение окончания войны не в силах который день, зато мнит себя умнейшим)) Данинг-Крюгер в действии?