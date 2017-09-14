Denik написав:

Протягом 2024 інтенсивність війни ще буде зростати. І справа не лише в орчому поколінні 60+. В орків банально не вистачить легковидобувної нафти на 10-15 років війни - як основного джерела фінансування.В кращі роки вони видобували 560 млн.т. нафти та газового конденсату на рік. У 2022 році ця цифра була 535 млн.т.т Бо "влада" ХМАО прогнозує падіння видобутку на 3,6%. Для того, щоб утримувати м'яке падіння оркам доводиться щороку з 2021 збільшувати буріння свердловин на 4-8%.... 0d2c25ad40... h-skvazhinЗа 10 років (при зростанні на 6% щороку) потреба в бурінні зросте на 79%.А видобуток нафти впаде на 18% до 430 млн. т. при власному споживанні 170-175 млн.т.Для експорту залишиться 260 млн.т. на рік з вдвічі-втричі більшою собівартістю. І це за умови, що ми на почнемо бити по нафтовій інфраструктурі європейської частини рф.Нагадаю про сферу фінансів РФ, що там при нинішніх цінах росте державний борг та проїдається ФНБ. Крім того за 10 років війни людські втрати складуть 2-3 мільйона вбитих або непрацездатних інвалідів, 3-4 млн військових та воєнізованих пільгових пенсіонерів. Ще до 5 мільйонів найбільш економічно активного населення з росії емігрують. В бюджеті не залишиться грошей на війну, а лише на утримання величезної "армії" пенсіонерів, інвалідів та чиновників.Так що питання чи залишуться теперішні території росії російською федерацією. Крім того, перед світом стане питання продовольчої безпеки.