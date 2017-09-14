Мій пост 7 місячної давнини. Про нафту. З посиланнями на попередні пости.
Denik написав:Продовження на тему "В мире животньіх" (про орків)
Denik написав:Протягом 2024 інтенсивність війни ще буде зростати. І справа не лише в орчому поколінні 60+. В орків банально не вистачить легковидобувної нафти на 10-15 років війни - як основного джерела фінансування. В кращі роки вони видобували 560 млн.т. нафти та газового конденсату на рік. У 2022 році ця цифра була 535 млн.т. У 2023 році очікується 527 млн. т (новак). Скоріш за все буде 525 млн. т Бо "влада" ХМАО прогнозує падіння видобутку на 3,6%. Для того, щоб утримувати м'яке падіння оркам доводиться щороку з 2021 збільшувати буріння свердловин на 4-8%. https://quote.rbc.ru/news/article/63eb7 ... 0d2c25ad40 https://www.vedomosti.ru/business/artic ... h-skvazhin https://lenta.ru/news/2023/07/31/oil_looserussia/ За 10 років (при зростанні на 6% щороку) потреба в бурінні зросте на 79%. А видобуток нафти впаде на 18% до 430 млн. т. при власному споживанні 170-175 млн.т. Для експорту залишиться 260 млн.т. на рік з вдвічі-втричі більшою собівартістю. І це за умови, що ми на почнемо бити по нафтовій інфраструктурі європейської частини рф. Нагадаю про сферу фінансів РФ, що там при нинішніх цінах росте державний борг та проїдається ФНБ. Крім того за 10 років війни людські втрати складуть 2-3 мільйона вбитих або непрацездатних інвалідів, 3-4 млн військових та воєнізованих пільгових пенсіонерів. Ще до 5 мільйонів найбільш економічно активного населення з росії емігрують. В бюджеті не залишиться грошей на війну, а лише на утримання величезної "армії" пенсіонерів, інвалідів та чиновників.
Так що питання чи залишуться теперішні території росії російською федерацією. Крім того, перед світом стане питання продовольчої безпеки.
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ожидаемый объем добычи нефти в России по итогам 2023 года составляет 523 млн т или чуть меньше, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Можем назвать ожидаемый (прогноз на 2023 год - ИФ) - 523 млн тонн, чуть меньше может будет", - сказал он.
В октябре вице-премьер РФ Александр Новак озвучивал прогноз по итогам текущего года в 525-527 млн т нефти в год.
Тоьто коли, маючи дані за 40 місяці до кінця року, головний по нафті орк помиляється на 1%, це означає, [b]що насправді за ці 40 днів цифра гірша на 5-10% за його прогноз. [/b] https://rg.ru/2023/11/21/novak-dobycha- ... -tonn.html Тобто фінансувати війну у 2024 з бюджетними витратами на 30% більшими за 2023 орки зможуть лише за рахунок друкарського верстату. Інфляція станом за кінець червня буде суттєвою, в кінці року їх банки перетворяться на МММ, питання лише в тому коли лопне булька.
Добыча нефти в России по итогам этого года составит около 505–515 млн т, сообщил вице-премьер Александр Новак 6 июня журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Я думаю, что мы будем в диапазоне от 505 млн до 515 млн т, ближе, мне кажется, к 515 млн т. Точнее будет известно в конце года», – сказал он. И добавил, что с 1 октября «по графику – постепенное восстановление».
pesikot написав:Потому что, ты писатель, а не читатель
Я пишу, что война ещё не скоро закончится. За что получаю кучу тапок, но лучше не очаровываться "2-3 дня", "2-3 недели", "2-3 месяца", чтобы не было разочарований
А война закончится, когда Пуйло поймёт, что ничего он сделать не может
Ты писал, что Украине придётся пойти на ВСЕ условия Пуйла. Но этим войну не остановишь, война продолжится. Потому что, схема-то рабочая для Путина
А вот о таких, как ты - полезных хомячках, я напишу попозже
Не, песикот... Это ты писатель... Ты вот даже ща воды налил, а на вопрос "Как ты видишь окончание войны" ты снова броорал что-то невнятное про война "будет ещё долго". Я не про сроки тебя спрашивал, а о твоём варианте окончания этой вакханалии.. Или то и был твой ответ - когда "путен паймет"? Ну так это же сноватвет на вопрос Когда, не как. Ну вот понял путен - все, не могу продолжать. И что? Он такой- а нате назад Донецкую,Луганскую,Херсонскую и Крым? Ты так себе в своей кукухе это видишь шоль?
4-й день песикот не может сформулировать свое видение окончания войнухи, зато на каждом повороте кричит, шо территории он не сдаст, сидя в квартирке с кондиционером за много км от нуля... Ну как можно быть таким двуличным? Я сразу рассказал свою позицию, и что на фронт не пойду. И попал в удобные идиоты ))) а патриотичных песикот даже сформулировать видение окончания войны не в силах который день, зато мнит себя умнейшим)) Данинг-Крюгер в действии?
Denik написав:Тобто русні - пизда. Пизда прийде через капец фінансової системи. Найімовірніше у 2025-2025 році, але коли точно сказати неможливо, бо неможна точна спрогнозувати момент настання фінансових криз.
Так тоді скриття оцієї інфо від народу, суспільства, війська; мовчання про неї нашої влади та партнерів -- є по суті прямою диверсією.
Уявіть, якщо це так, то про які саміти, перемовини, підготовку НАТО до багаторічного протистояння з оркостаном, обмежені поставки зброї і т.д. -- з їх боку може бути мова.
А воїни, якби морально взлетіли, якщо взнали що в наступному році оркостану писець... Розмови про дембель, мобілізацію і т.д. стали б недоречними. Тоді б від охочих вспіти повоювати відбою не було б.
Тобто чому з кожної праски це не звучить? Це ж залізо-бетонний природній план Перемоги. Тут черга охочих всіх країн світу повинна бути на добиття оркостану, щоб взяти з нього по повній...
detroytred написав:Так тоді скриття оцієї інфо від народу, суспільства, війська; мовчання про неї нашої влади та партнерів -- є по суті прямою диверсією.
Уявіть, якщо це так, то про які саміти, перемовини, підготовку НАТО до багаторічного протистояння з оркостаном, обмежені поставки зброї і т.д. -- з їх боку може бути мова.
Партнери по НАТО можуть пизду русні цього року влаштувати, перекривши Датські проливи для експорту російської нафти і дозволивши ЗСУ дронами роз'їбати решту експорта з Чорного моря. В них просто інші плани як воявати максимально конвенційно.