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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 928992909291929292939294>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 10:49

  Успіх написав:
  detroytred написав:А воїни, якби морально взлетіли, якщо взнали що в наступному році оркостану писець...
Нікуя))
Воїни вже НЕ ведуться!

Я вже на 36міс не повівся!))
Хоч повівся на 18міс і на каву в Криму 🤦🏻

Тут нічим тоді заперечити.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 10:51

  Denik написав:
  detroytred написав:Так тоді скриття оцієї інфо від народу, суспільства, війська; мовчання про неї нашої влади та партнерів -- є по суті прямою диверсією.

Уявіть, якщо це так, то про які саміти, перемовини, підготовку НАТО до багаторічного протистояння з оркостаном, обмежені поставки зброї і т.д. -- з їх боку може бути мова.

Партнери по НАТО можуть пизду русні цього року влаштувати, перекривши
Датські проливи для експорту російської нафти і дозволивши ЗСУ дронами роз'їбати решту експорта з Чорного моря. В них просто інші плани як воявати максимально конвенційно.

Да це зрозуміло.
Але ж мова була про невідворотній об'єктивний природній процес краху оркостану через фінкризу в наступному році через проблеми з нафтою, які вже є і йдуть.
Нікому нічого додатково! робити не потрібно. Тільки зберігати існуючий стан.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 10:56

  flyman написав:
  Xenon написав:
🤔У партії Шольца заговорили про переговори з рф після обміну в'язнями

“У будь-якому випадку, угода (щодо обміну в’язнями - ред.) показує, що можна вести переговори, вступати в переговори з російською державою, навіть з російським агресором, з питань, де він теж має свої інтереси", - вважає лідер партії СДПН Саскія Ескен.

а можна так, щоб і переговори, і заморозка ЛБЗ, і ВС, і 5років не закінчуються ніколи, і допомога партнерів щороку щобільше, і закриті кордони кріпакам, усішний Успіх кожного року купує нову львівську кавалірку наближаючи кайлом в окопі дембєль, а пілоти з невостребуваним ВОС в ЧВК Занзібара ... вічний кайф

І підвальні мрії з зайнятими руками про 14–річну філіпінку. Кайфовий кайф.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 10:58

  Успіх написав:
  flyman написав:ноябєр ..
І кУнЄць?))
І Гордонський прогноз справдиться?

кунєц скирдування успішним Успіхом львівьских кавалірок
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Тепер по пунктах. Головний нафтовий орк прогнозує падіння видобутку нафтиу 2024 на 2-4% від рівня 2023 року.
https://www.vedomosti.ru/business/artic ... gnoziroval
Добыча нефти в России по итогам этого года составит около 505–515 млн т, сообщил вице-премьер Александр Новак 6 июня журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я думаю, что мы будем в диапазоне от 505 млн до 515 млн т, ближе, мне кажется, к 515 млн т. Точнее будет известно в конце года», – сказал он. И добавил, что с 1 октября «по графику – постепенное восстановление».

Ще й ціни на нафту в п'ятницю впали. WTI закрився 74. Brent - 77,5. Це означає, що підсанкційна орківська нафта знову пішла під стелю 60.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:кунєц скирдування успішним Успіхом львівьских кавалірок

Не. Після фінансового кінця орки ще десь рік можуть рипатися мільйоном піхоти з калашами. Якщо не погодяться на мир на наших умовах з репараціями - тоді доведеться йти їх окуповувати, нарізати нові національні держави та віджимати нафтові вишки для сплати репарацій.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:16

  pesikot написав:
Я пишу, что война ещё не скоро закончится.

Это только если ты пойдешь на фронт и совершишь подвиги.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:23

  vitaliiangel написав:это ключевое. Нет смысла сюда инвестировать хулиарды, можно просто забрать трудоспособных. Имхо после войны, когда двери откроются, появятся разные программы для переезда с обязательным трудоустройством. Германия увидела что 3 млн беженцев не так уже и много, короче будет дайте ещё.

Для ЕС, 8 млн украинцев за 2 месяца создали микровопросы. Даже не микропроблемы.
2-3 млн молодых, трудоспособных украинцев в год, на протяжении 20-30 лет это мечта европейских миграционных властей.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:25

  UA написав:
  pesikot написав:
Я пишу, что война ещё не скоро закончится.

Это только если ты пойдешь на фронт и совершишь подвиги.

А хаттаб будет огневой группой поддержки с воздуха
Как джон рембо
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:26

  Denik написав:
  flyman написав:кунєц скирдування успішним Успіхом львівьских кавалірок

Не. Після фінансового кінця орки ще десь рік можуть рипатися мільйоном піхоти з калашами. Якщо не погодяться на мир на наших умовах з репараціями - тоді доведеться йти їх окуповувати, нарізати нові національні держави та віджимати нафтові вишки для сплати репарацій.

Тут вже лунали обгрунтування, що в 150 млн-ного оркостану не вистачить ресурсів для окупації України.
Але 40 млн-на Україна зможе окупувати ріфляндію?

Бо нашє дєло правоє і тому саме в нас повинно все виходити.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 03 сер, 2024 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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