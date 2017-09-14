detroytred написав:Так тоді скриття оцієї інфо від народу, суспільства, війська; мовчання про неї нашої влади та партнерів -- є по суті прямою диверсією.
Уявіть, якщо це так, то про які саміти, перемовини, підготовку НАТО до багаторічного протистояння з оркостаном, обмежені поставки зброї і т.д. -- з їх боку може бути мова.
Партнери по НАТО можуть пизду русні цього року влаштувати, перекривши Датські проливи для експорту російської нафти і дозволивши ЗСУ дронами роз'їбати решту експорта з Чорного моря. В них просто інші плани як воявати максимально конвенційно.
Да це зрозуміло. Але ж мова була про невідворотній об'єктивний природній процес краху оркостану через фінкризу в наступному році через проблеми з нафтою, які вже є і йдуть. Нікому нічого додатково! робити не потрібно. Тільки зберігати існуючий стан.
🤔У партії Шольца заговорили про переговори з рф після обміну в'язнями
“У будь-якому випадку, угода (щодо обміну в’язнями - ред.) показує, що можна вести переговори, вступати в переговори з російською державою, навіть з російським агресором, з питань, де він теж має свої інтереси", - вважає лідер партії СДПН Саскія Ескен.
а можна так, щоб і переговори, і заморозка ЛБЗ, і ВС, і 5років не закінчуються ніколи, і допомога партнерів щороку щобільше, і закриті кордони кріпакам, усішний Успіх кожного року купує нову львівську кавалірку наближаючи кайлом в окопі дембєль, а пілоти з невостребуваним ВОС в ЧВК Занзібара ... вічний кайф
І підвальні мрії з зайнятими руками про 14–річну філіпінку. Кайфовий кайф.
Denik написав:Тепер по пунктах. Головний нафтовий орк прогнозує падіння видобутку нафтиу 2024 на 2-4% від рівня 2023 року. https://www.vedomosti.ru/business/artic ... gnoziroval Добыча нефти в России по итогам этого года составит около 505–515 млн т, сообщил вице-премьер Александр Новак 6 июня журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Я думаю, что мы будем в диапазоне от 505 млн до 515 млн т, ближе, мне кажется, к 515 млн т. Точнее будет известно в конце года», – сказал он. И добавил, что с 1 октября «по графику – постепенное восстановление».
Ще й ціни на нафту в п'ятницю впали. WTI закрився 74. Brent - 77,5. Це означає, що підсанкційна орківська нафта знову пішла під стелю 60.
flyman написав:кунєц скирдування успішним Успіхом львівьских кавалірок
Не. Після фінансового кінця орки ще десь рік можуть рипатися мільйоном піхоти з калашами. Якщо не погодяться на мир на наших умовах з репараціями - тоді доведеться йти їх окуповувати, нарізати нові національні держави та віджимати нафтові вишки для сплати репарацій.
vitaliiangel написав:это ключевое. Нет смысла сюда инвестировать хулиарды, можно просто забрать трудоспособных. Имхо после войны, когда двери откроются, появятся разные программы для переезда с обязательным трудоустройством. Германия увидела что 3 млн беженцев не так уже и много, короче будет дайте ещё.
Для ЕС, 8 млн украинцев за 2 месяца создали микровопросы. Даже не микропроблемы. 2-3 млн молодых, трудоспособных украинцев в год, на протяжении 20-30 лет это мечта европейских миграционных властей.
flyman написав:кунєц скирдування успішним Успіхом львівьских кавалірок
Не. Після фінансового кінця орки ще десь рік можуть рипатися мільйоном піхоти з калашами. Якщо не погодяться на мир на наших умовах з репараціями - тоді доведеться йти їх окуповувати, нарізати нові національні держави та віджимати нафтові вишки для сплати репарацій.
Тут вже лунали обгрунтування, що в 150 млн-ного оркостану не вистачить ресурсів для окупації України. Але 40 млн-на Україна зможе окупувати ріфляндію?
Бо нашє дєло правоє і тому саме в нас повинно все виходити.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 03 сер, 2024 11:34, всього редагувалось 1 раз.