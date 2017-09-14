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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 92909291929292939294>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:32

  UA написав:
  vitaliiangel написав:это ключевое. Нет смысла сюда инвестировать хулиарды, можно просто забрать трудоспособных. Имхо после войны, когда двери откроются, появятся разные программы для переезда с обязательным трудоустройством. Германия увидела что 3 млн беженцев не так уже и много, короче будет дайте ещё.

Для ЕС, 8 млн украинцев за 2 месяца создали микровопросы. Даже не микропроблемы.
2-3 млн молодых, трудоспособных украинцев в год, на протяжении 20-30 лет это мечта европейских миграционных властей.


От гадаю: закінчилася війна.
Комуналь ого-го, ціни, медпослуги і т.д.
Що будуть робити звичайні роботяги всіх типів..., в яких нема УБД (25% комуналь, шпиталь, інші пільги та переваги, держпрограми)?
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:32

  UA написав:2-3 млн молодых, трудоспособных украинцев в год, на протяжении 20-30 лет это мечта европейских миграционных властей.
идеальная схема такая, рожают и садик/школа здесь , а потом европеский вуз и работодатель. В итоге европейцам не надо тратится на 0-18 летних, строить садики/школы, роддома, поликлиники. Готовый продукт без издержек его изготовления.
  detroytred написав:Що будуть робити звичайні роботяги всіх типів.
революцию Что ещё.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:35

Осенью перемирие?
У кого какие прогнозы.
Думаю Донбасс оставят раше до выбров, которые должны состоятся ....лет так через 10
Крым - будут торги. Раша будет просить Крым, а взамен уйти из Запор, Херс. и Харьк. обл.
А что ЗЕ даст референдум? Общество поделено на два лагеря. Одни согласятся на такие условия. Др., более радикальные - не захотят. Этот реф. может ещё привести внутри страны - метеж.(бахнет выстрелом Аврора..)
Тогда войдут белые каски и далее возможно станет несколько Украин со своим министрами и президентами. (типа Югосл. вариант, но более в новом формате или как из Молдавии сделали Преднистровье)
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 03 сер, 2024 11:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:37

  Игорь Алексеевич написав:Осенью перемирие?
У кого какие прогнозы.
прогноз. с Зе никаких перемирий не будет. У него нет силы воли признать себя проигравшим. Только границы 91 и война до последнего украинца.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:38

  Denik написав:
  flyman написав:кунєц скирдування успішним Успіхом львівьских кавалірок

Не. Після фінансового кінця орки ще десь рік можуть рипатися мільйоном піхоти з калашами. Якщо не погодяться на мир на наших умовах з репараціями - тоді доведеться йти їх окуповувати, нарізати нові національні держави та віджимати нафтові вишки для сплати репарацій.

А на окупацию Долг тоже распространяется? 🤔
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:40

  vitaliiangel написав:
  UA написав:2-3 млн молодых, трудоспособных украинцев в год, на протяжении 20-30 лет это мечта европейских миграционных властей.
идеальная схема такая, рожают и садик/школа здесь , а потом европеский вуз и работодатель. В итоге европейцам не надо тратится на 0-18 летних, строить садики/школы, роддома, поликлиники. Готовый продукт без издержек его изготовления.
  detroytred написав:Що будуть робити звичайні роботяги всіх типів.
революцию Что ещё.

Німеччина і Ко. Ядро Європи.
Отак пилесмокчуть всю Європи.
Це природній процес..

А ми чим особливіше? Нічим.
Тільки з нюансом --- повинна бути схема залишення достатньої кількості ресурсів для фортеці У.
Тобто достатнє підвищене забезпечення всл...

Або .... зачинені кордони.
Зі схемами пропуску і регулювання кількості потрібних.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:42

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Осенью перемирие?
У кого какие прогнозы.
прогноз. с Зе никаких перемирий не будет. У него нет силы воли признать себя проигравшим. Только границы 91 и война до последнего украинца.
в 91 год я думаю уже не верят и наши радикально настроенные люди. Интересно здесь кто то верит в 91г.?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 03 сер, 2024 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:43

Матриця/колія/переворот думок))

  detroytred написав:
  Успіх написав:
  detroytred написав:А воїни, якби морально взлетіли, якщо взнали що в наступному році оркостану писець...
Нікуя))
Воїни вже НЕ ведуться!

Я вже на 36міс не повівся!))
Хоч повівся на 18міс і на каву в Криму 🤦🏻

Тут нічим тоді заперечити.

Ну а як по-іншому?

Весь час найопувати воїнів, а тут раз і ми маємо повірити?

Тому кажу, що крім 100500слів є просто напросто реальність, яка жирно підкреслюється регулярними сзч на Марсі.

Щоб Ви розуміли - на Марсі в сзч йдуть, я діти в школі з уроків втікають/прогулюють))

На днях мені смішний сон приснився, що один побратим, якого 3міс тому перевели в піхоту - пішов в сзч, а тоді щось за тиждень-два повернувся назад 🤦🏻 Напевно по п'яні - він любив прибухнути))

Або сниться мені, що один каже - йду в сзч >>> їду у відпустку, одружуюсь і... вже не повертаюсь...


І з одного боку - це були б кумедні сни...
Але що поробиш, якщо вибору/варіантів/чітких термінів не дають!

Тоді виходить проста формула:
"Вони - поклали на нас, а ми - поклали на них!"©

І сумно, бо так НЕ має бути!
Але, так є...
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:43

  Игорь Алексеевич написав:Осенью перемирие?
У кого какие прогнозы.
Думаю Донбасс оставят раше до выбров, которые должны состоятся ....лет так через 10
Крым - будут торги. Раша будет просить Крым, а взамен уйти из Запор, Херс. и Харьк. обл.
А что ЗЕ даст референдум? Общество поделено на два лагеря. Одни согласятся на такие условия. Др., более радикальные - не захотят. Этот реф. может ещё привести внутри страны - метеж.(бахнет выстрелом Аврора..)
Тогда войдут белые каски и далее возможно станет несколько Украин со своим министрами и президентами. (типа Югосл. вариант, но более в новом формате)

Балашов каже у відео у пару постів раніше "широка автономія", або майже те про що колись Чорновіл говорив, і детройд писав вчора-сьогодні про місцеві ОТГ які кластимуть на втратившу берега центральну, і ще це в серіалі слуг теж обігрувалося, такий собі весільний президент об"єднаних автономій
Востаннє редагувалось flyman в Суб 03 сер, 2024 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:44

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  UA написав:2-3 млн молодых, трудоспособных украинцев в год, на протяжении 20-30 лет это мечта европейских миграционных властей.
идеальная схема такая, рожают и садик/школа здесь , а потом европеский вуз и работодатель. В итоге европейцам не надо тратится на 0-18 летних, строить садики/школы, роддома, поликлиники. Готовый продукт без издержек его изготовления.
  detroytred написав:Що будуть робити звичайні роботяги всіх типів.
революцию Что ещё.

...

Або .... зачинені кордони.
Зі схемами пропуску і регулювання кількості потрібних.

А что вас тут удивляет? - ЗП про "придержать хвиртку" уже был...
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