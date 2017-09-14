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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9291929292939294>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:44

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Що будуть робити звичайні роботяги всіх типів.
революцию Что ещё.

Революцій без бажання частини верхів апріорі не буває. Бажання не просто прийняти участь, але і змінити устрій.
На який?)))))))
Тому не буде ніяких рехволюцій апріорі.

Тільки бунти)) Може і малоймовірно.
А всі бунти завжди подавляються.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:50

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Осенью перемирие?
У кого какие прогнозы.
прогноз. с Зе никаких перемирий не будет. У него нет силы воли признать себя проигравшим. Только границы 91 и война до последнего украинца.

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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:50

  flyman написав: детройд писав вчора-сьогодні про місцеві ОТГ які кластимуть на втратившу берега центральну

Виправлю.
Про кластимуть писав інший форумчанин.
Я навпаки, заперечив --- домовляться. Знайдуть консенсус місцеві з центральною. Тих, хто в сфері інтересів місцевої влади, центральні чіпати не будуть.

Інша справа, коли цей ресурс скінчиться... Отоді да, підуть розборки.
Але місцеві готуються.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:52

Хочеш мати право голосу - йди на фронт!

  Игорь Алексеевич написав:А что ЗЕ даст референдум? Общество поделено на два лагеря. Одни согласятся на такие условия. Др., более радикальные - не захотят
А референдум зробити тільки виключно серед військових!
А то як виходить - ми ризикували/ризикуємо життям і здоров'ям, а вирішувати питання про завершення війни будуть тилові диванні війська?

Тобто, Флер і її заброньований чоловік має вирішувати, чи нам ще сидіти в окопі, чи ні?

А ху-ху вони не хо-хо?!
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:53

  detroytred написав:Тільки з нюансом --- повинна бути схема залишення достатньої кількості ресурсів для фортеці У.
Тобто достатнє підвищене забезпечення всл...
там на это иначе смотрят. путин рано или поздно умрёт, а новый презедент рф захочет снятия санкций и рукопожатости. 10-15 лет и конфликт рассосётся сам. Европе нужен русский газ и рынок сбыта. Подумаешь что за 10 лет минус миллион погибшими и 3 млн калек. Население земли растёт куда более высокими темпами. Нас как нацию быстрее уничтожит тцк и коррупция. Кому охота жить в стране где безнаказанно нарушаются права? Даже без войны все трудоспособные в течении 15 лет бы выехали. Лишь бы приняли, только в этом вопрос.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 сер, 2024 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:58

  vitaliiangel написав:
  UA написав:2-3 млн молодых, трудоспособных украинцев в год, на протяжении 20-30 лет это мечта европейских миграционных властей.
идеальная схема такая, рожают и садик/школа здесь , а потом европеский вуз и работодатель. В итоге европейцам не надо тратится на 0-18 летних, строить садики/школы, роддома, поликлиники. Готовый продукт без издержек его изготовления.

Есть вопрос менталитета.
Выросший в Германии не будет выносить детальку в носках с завода BMW.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 11:59

  UA написав:Есть вопрос менталитета.
Выросший в Германии не будет выносить детальку в носках с завода BMW.
кругом камеры, не путайте с советскими заводами с дырами в стене. Воруют и нарушают пдд там где можно. Мой знакомый уехал с парковки не заплатив, подумал контролёра нет, что мешает? на границе заплатил и парковку и штраф.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 сер, 2024 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 12:00

Чого заздриш?))

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:ноябєр ..
І кУнЄць?))
І Гордонський прогноз справдиться?

кунєц скирдування успішним Успіхом львівьских кавалірок

Я кажу - було тобі піти на фронт тоді, коли я пішов - але піти в піхоту і завжди проситись на нуль, то до цього часу ти би вже мав 80 000+ доларів США!!! :D

Але ти ж не думаєш!
Не дієш!
І тому не багатієш! :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 12:03

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тільки з нюансом --- повинна бути схема залишення достатньої кількості ресурсів для фортеці У.
Тобто достатнє підвищене забезпечення всл...
там на это иначе смотрят. путин рано или поздно умрёт, а новый презедент захочет снятия санкций и рукопожатости.

Проблема глибше, ніж в бажаннях самих рашкованів....

Стіна, фортеця потрібна самому Заходу.
Як і Сходу.
Але Захід хоче регульованого їми паркану...
А Схід хотів раніше без паркану, а тепер регульованого ним.

Пригадайте перед підписом асоціації...
Да і чому оркостан отак-то погодився на шлях України в Європу? Чому?))))
Бо вважав, що зможе через Україну пхати в Європу свої товари без перепонів...
Європа спочатку мовчки да-да, а потім ясно - відлуп: халяви не буде. Щоб тайожних союз через Україну пер свої товари.

От тоді і почалося все...
Це корінець.
А не крим-хфошисти-переворот.

Це як в транзистора База.
Регулятор. Від повного (відкриття) максимуму емітер-колектор до повного закриття.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 12:03

  detroytred написав:
  UA написав:Для ЕС, 8 млн украинцев за 2 месяца создали микровопросы. Даже не микропроблемы.
2-3 млн молодых, трудоспособных украинцев в год, на протяжении 20-30 лет это мечта европейских миграционных властей.


От гадаю: закінчилася війна.
Комуналь ого-го, ціни, медпослуги і т.д.
Що будуть робити звичайні роботяги всіх типів..., в яких нема УБД (25% комуналь, шпиталь, інші пільги та переваги, держпрограми)?

УБД получат болт с левой резьбой, а не льготы.
УБД много (в.т.ч. липовых) а всего мало.
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