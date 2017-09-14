Революцій без бажання частини верхів апріорі не буває. Бажання не просто прийняти участь, але і змінити устрій.
На який?)))))))
Тому не буде ніяких рехволюцій апріорі.
Тільки бунти)) Може і малоймовірно.
А всі бунти завжди подавляються.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 11:44
Революцій без бажання частини верхів апріорі не буває. Бажання не просто прийняти участь, але і змінити устрій.
На який?)))))))
Тому не буде ніяких рехволюцій апріорі.
Тільки бунти)) Може і малоймовірно.
А всі бунти завжди подавляються.
Додано: Суб 03 сер, 2024 11:50
Додано: Суб 03 сер, 2024 11:50
Виправлю.
Про кластимуть писав інший форумчанин.
Я навпаки, заперечив --- домовляться. Знайдуть консенсус місцеві з центральною. Тих, хто в сфері інтересів місцевої влади, центральні чіпати не будуть.
Інша справа, коли цей ресурс скінчиться... Отоді да, підуть розборки.
Але місцеві готуються.
Додано: Суб 03 сер, 2024 11:52
Хочеш мати право голосу - йди на фронт!
А референдум зробити тільки виключно серед військових!
А то як виходить - ми ризикували/ризикуємо життям і здоров'ям, а вирішувати питання про завершення війни будуть тилові диванні війська?
Тобто, Флер і її заброньований чоловік має вирішувати, чи нам ще сидіти в окопі, чи ні?
А ху-ху вони не хо-хо?!
Додано: Суб 03 сер, 2024 11:53
там на это иначе смотрят. путин рано или поздно умрёт, а новый презедент рф захочет снятия санкций и рукопожатости. 10-15 лет и конфликт рассосётся сам. Европе нужен русский газ и рынок сбыта. Подумаешь что за 10 лет минус миллион погибшими и 3 млн калек. Население земли растёт куда более высокими темпами. Нас как нацию быстрее уничтожит тцк и коррупция. Кому охота жить в стране где безнаказанно нарушаются права? Даже без войны все трудоспособные в течении 15 лет бы выехали. Лишь бы приняли, только в этом вопрос.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 сер, 2024 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 сер, 2024 11:58
Есть вопрос менталитета.
Выросший в Германии не будет выносить детальку в носках с завода BMW.
Додано: Суб 03 сер, 2024 11:59
кругом камеры, не путайте с советскими заводами с дырами в стене. Воруют и нарушают пдд там где можно. Мой знакомый уехал с парковки не заплатив, подумал контролёра нет, что мешает? на границе заплатил и парковку и штраф.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 сер, 2024 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 сер, 2024 12:00
Чого заздриш?))
Я кажу - було тобі піти на фронт тоді, коли я пішов - але піти в піхоту і завжди проситись на нуль, то до цього часу ти би вже мав 80 000+ доларів США!!!
Але ти ж не думаєш!
Не дієш!
І тому не багатієш!
Додано: Суб 03 сер, 2024 12:03
Проблема глибше, ніж в бажаннях самих рашкованів....
Стіна, фортеця потрібна самому Заходу.
Як і Сходу.
Але Захід хоче регульованого їми паркану...
А Схід хотів раніше без паркану, а тепер регульованого ним.
Пригадайте перед підписом асоціації...
Да і чому оркостан отак-то погодився на шлях України в Європу? Чому?))))
Бо вважав, що зможе через Україну пхати в Європу свої товари без перепонів...
Європа спочатку мовчки да-да, а потім ясно - відлуп: халяви не буде. Щоб тайожних союз через Україну пер свої товари.
От тоді і почалося все...
Це корінець.
А не крим-хфошисти-переворот.
Це як в транзистора База.
Регулятор. Від повного (відкриття) максимуму емітер-колектор до повного закриття.
Додано: Суб 03 сер, 2024 12:03
УБД получат болт с левой резьбой, а не льготы.
УБД много (в.т.ч. липовых) а всего мало.
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