А що, ним досі користуються?.. Он навіть в Туреччині заборонили наче
ну ФБ это пример - Х, Твиттер, Инстаграмм, ТиКток, Вашвариант - не важно, смысл в том что миром управляют те кто имеет влияние на соцсети - а это обычно гуманитарии не имеющие времени глубоко разбираться в вопросах иначе бы у них не было времени становиться ЛОМами с кучей подписчиков, отсюда и вот такие нелогичности как пример выше "так если нарушили то где посадки а если все правильно то почему кипиш" - по документам ничего не нарушили, но ЛОМы уже разогнали хайп и поди теперь всем миллионам подписчиков объясни что твоя дочь не проститутка и вообще у тебя сын.
detroytred написав:Проблема глибше, ніж в бажаннях самих рашкованів....
Стіна, фортеця потрібна самому Заходу. Як і Сходу. Але Захід хоче регульованого їми паркану... А Схід хотів раніше без паркану, а тепер регульованого ним.
Пригадайте перед підписом асоціації... Да і чому оркостан отак-то погодився на шлях України в Європу? Чому?)))) Бо вважав, що зможе через Україну пхати в Європу свої товари без перепонів... Європа спочатку мовчки да-да, а потім ясно - відлуп: халяви не буде. Щоб тайожних союз через Україну пер свої товари.
От тоді і почалося все... Це корінець. А не крим-хфошисти-переворот.
Це як в транзистора База. Регулятор. Від повного (відкриття) максимуму емітер-колектор до повного закриття.
Навіщо стіна, якщо можна бути мостом. Стіна потрібна місцевим царам щоби крипаки не тікали туда звідки нема видачі. Але глобалізму чихати на тих князьків. Ти сам собі суперечиш в різних постах. В одному про глобалізм глобально а в іншому про якусь стіну в тому глобальному світі. Тим більше, що ментально парадигмально нема особливої різниці (християнство, іудаїзм, мусульманство вийшли з одної колиски). А от із Китаєм є.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 03 сер, 2024 12:32, всього редагувалось 1 раз.
А що, ним досі користуються?.. Он навіть в Туреччині заборонили наче
ну ФБ это пример - Х, Твиттер, Инстаграмм, ТиКток, Вашвариант - не важно, смысл в том что миром управляют те кто имеет влияние на соцсети - а это обычно гуманитарии не имеющие времени глубоко разбираться в вопросах иначе бы у них не было времени становиться ЛОМами с кучей подписчиков, отсюда и вот такие нелогичности как пример выше "так если нарушили то где посадки а если все правильно то почему кипиш" - по документам ничего не нарушили, но ЛОМы уже разогнали хайп и поди теперь всем миллионам подписчиков объясни что твоя дочь не проститутка и вообще у тебя сын.
Дик це і є Матриця. Не має значення, яка реальність. Значення має, що сприйняли користувачі.
До речі, це не враховують деякі в нас відносно і рашиків. Яка різниця, яка реальність в рашиків, роль грає лише те, як вони це сприймають.
Успіх написав:От наприклад, мені на комуналь приходить останніх 2міс чуть менше 1200грн, а навесні приходило чуть менше 2 000грн. Моя дружина навесні вираховувала, то щось виходить 70-72% покриває загальної комуналі.
Шо значить приходить чуть менше? Пільгова програма вона адресна, тобто комунальні підприємства тобі виставляють рахунок повністю, але тобі держава на банківський рахунок скидує гроші для часткової оплати цих рахунків. Це радянська система, до яких пір і за чий рахунок буде цей бал?
detroytred написав:Проблема глибше, ніж в бажаннях самих рашкованів....
Стіна, фортеця потрібна самому Заходу. Як і Сходу. Але Захід хоче регульованого їми паркану... А Схід хотів раніше без паркану, а тепер регульованого ним.
Пригадайте перед підписом асоціації... Да і чому оркостан отак-то погодився на шлях України в Європу? Чому?)))) Бо вважав, що зможе через Україну пхати в Європу свої товари без перепонів... Європа спочатку мовчки да-да, а потім ясно - відлуп: халяви не буде. Щоб тайожних союз через Україну пер свої товари.
От тоді і почалося все... Це корінець. А не крим-хфошисти-переворот.
Це як в транзистора База. Регулятор. Від повного (відкриття) максимуму емітер-колектор до повного закриття.
Навіщо стіна, якщо можна бути мостом. Стіна потрібна місцевим царам щоби крипаки не тікали туда звідки нема видачі. Але глобалізму чихати на тих князьків. Ти сам собі суперечиш в різних постах. В одному про глобалізм глобально а в іншому про якусь стіну в тому глобальному світі. Тим більше, що ментально парадигмально нема особливої різниці. А от із Китаєм є.
Гегеля спробуй.
Там отаким, як ти розжовують, що таке боротьба та єдність протилежностей. Як протилежності (протиріччя) одночасно існують.
Я лише підкреслюю і показую, що глобалізація в цій боротьбі переважає, перемагає по ітогу. А відкати, програші є і будуть. Як зуби пилки, але пилка вгору.
Не можна жити в світі простому, як паралелепіпед)). З лише чорним та білим. Суть спробуй вловити....
То ти ще Мицика не читав. Отам одна строчка. А тобі простинями пояснюєш думку, але)))
Не парься. Я на істину не претендую. Але виражаю думки свої цілком зрозуміло. Тобто заперечувати мені можна лише по суті.
Успіх написав:От наприклад, мені на комуналь приходить останніх 2міс чуть менше 1200грн, а навесні приходило чуть менше 2 000грн. Моя дружина навесні вираховувала, то щось виходить 70-72% покриває загальної комуналі.
Шо значить приходить чуть менше? Пільгова програма вона адресна, тобто комунальні підприємства тобі виставляють рахунок повністю, але тобі держава на банківський рахунок скидує гроші для часткової оплати цих рахунків. Це радянська система, до яких пір і за чий рахунок буде цей бал?
Здрасті, приїхали))))))))) Ви оту совдепсистему хоч в очі бачили?
Які в совдепі гроші на рахунок в якості пільг?!
Я ж кажу Матриця)))) Її навіть кожен зі свого дивану намагається будувати.
Учора читаю: чувак 30 років, як ні в чому не бувало, каже -- я в совдепі народився, ріс...
Denik написав:ЄС заявив про зелений перехід у 2050. Який нафіг газ.
А шо саме заявили? На чому будуть працювать хімічні та металургійні підприємства? Наприклад в Німеччині за 25 років вони планують переобладнати опалення в 60 мільйонах будинків? https://www.bmwk-energiewende.de/EWD/Re ... %20beheizt. Беззаперечним лідером в енергоносіях, які використовуються для опалення, є природний газ у 13 федеральних землях. Використовується для живлення систем центрального опалення, систем теплої підлоги, газових теплових насосів або газових плит. 48,2 відсотка з 40,6 мільйонів будинків у Німеччині використовують природний газ як джерело енергії. Це 19,6 млн квартир. На другому місці – опалення на паливі – наприклад, для центрального опалення та масляних печей. Приблизно чверть (25,6%), або 10,4 мільйона, усіх німецьких квартир опалюється таким чином.
Відповідно до дослідження, централізоване теплопостачання посідає третє місце з 13,9 відсотками (5,6 мільйона квартир), за яким йдуть «інші джерела енергії». Сюди входять, серед іншого, зріджений газ, деревина або пелети та вугілля. Їхня частка становить 7,5 відсотка, що відповідає приблизно трьом мільйонам квартир. Електричне опалення є методом вибору приблизно в 4,8% усіх квартир. Для цього використовуються електричні теплові насоси (2,2%) і нічні накопичувальні обігрівачі (2,6%).