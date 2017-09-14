холява написав: dimo_0n



Доброго дня і Доброго Здоров,я !



Димыч , я заранее прошу Прощения что влез в вашу беседу с песикот .



Как будут развиваться события , известно только Архангелам небесным !

И то, они не спешат это озвучивать !

Известно одно , дрогнешь , пойдешь на уступки этой извращенной массе великороссийского сознания и ты ЖИВОЙ , но за Уралом убираешь снег до Камчатки .

Там и издохнешь !

Поэтому лучше издохнуть защищая свою УКРАИНУ !

Авось судьба пронесет , меня пронесла , и многих других ......



Хоть вам и тяжело понять мою позицию (впрочем как и другим ) ,но в случае проигрыша вас и психологов , и прочих толстощеких обладателей мест в торговых рядах , а также неоцененных программистов , держателей техноцентров ......всех всех УНИЧТОЖАТ .



Не потому что я хочу , а потому что вы из Украины .

ДУХ уничтожат , ИМЯ , НАЗВАНИЕ , ПАМЯТЬ !

Ведь пока жив человек он может рассказывать о той стране , где родился , выучился , зарабатывал , любил .

Конец у всех вас может быть очень короток .

А может и нет , в зависимости как захотят посмотреть на мучения .



Так что пусть ВАС ВСЕХ Хранит Господь ! Доброго дня і Доброго Здоров,я !Димыч , я заранее прошу Прощения что влез в вашу беседу с песикот .Как будут развиваться события , известно только Архангелам небесным !И то, они не спешат это озвучивать !Известно одно , дрогнешь , пойдешь на уступки этой извращенной массе великороссийского сознания и ты ЖИВОЙ , но за Уралом убираешь снег до Камчатки .Там и издохнешь !Поэтому лучше издохнуть защищая свою УКРАИНУ !Авось судьба пронесет , меня пронесла , и многих других ......Хоть вам и тяжело понять мою позицию (впрочем как и другим ) ,но в случае проигрыша вас и психологов , и прочих толстощеких обладателей мест в торговых рядах , а также неоцененных программистов , держателей техноцентров ......всех всех УНИЧТОЖАТ .Не потому что я хочу , а потому что вы из Украины .ДУХ уничтожат , ИМЯ , НАЗВАНИЕ , ПАМЯТЬ !Ведь пока жив человек он может рассказывать о той стране , где родился , выучился , зарабатывал , любил .Конец у всех вас может быть очень короток .А может и нет , в зависимости как захотят посмотреть на мучения .Так что пусть ВАС ВСЕХ Хранит Господь !

О, пан холява.Как интересно наблюдать изменение вашей риторики в мою сторону.То вы ожидали меня на стол, но мне светло не попасть к вам и получить отсрочку минимум год для такой встречи...Что же произошло в захваченных Энергодаркх и Каховках? Там все умерли, всех расстреляли и всех выгнали с "точек"? Можете открыть ютубы и сами все посмотреть. Мир сейчас не как в вашу совковую молодость. Он позволяет смотреть все что вам угодно. Просто вы этого не хотите видеть и далее гоните пропаганду про то, что если нас всех захватят- мы все умрем... Не умрем. Даю вам зуб. Мы приспособился, как и приспосабливались к развалу совка, к смене власти, и смене податкового кодекса раз в полгода-год последние 30!!! Лет.Изменения произойдут у всяких Буткевичей(АТБ), Гороховский(монобанк), Поперешнюков(Новапошта), Порошонков(слепой траст Рошена) ну и всех тех, кто вам рассказывает про единство и нацию, в то время, как они просто богатели на ваших кистках до войны...И вам не хворать. Но спрошу и вас, как соратника песикота - как вы видите окончание войны. Только без фантазий попрошу.