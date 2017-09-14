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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:01
tester7336 написав: flyman написав:
Ти сам собі суперечиш в різних постах. В одному про глобалізм глобально а в іншому про якусь стіну в тому глобальному світі.
как по мне так нет противоречия. просто идет поэтапно.
сначала была берлинская стена. теперь ее передвинут.
потом через 50-100 лет еще передвинут.
в один момент глобализм не построить.
хіба так, тільки стіна не капітальна, а пересувна, не як Велика Китайська, а яценюкова з сітки рабіца
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 03 сер, 2024 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:03
detroytred написав:
Якщо після стількох пояснень не зрозуміли моєї думки, то і не зрозумієте. Мого бачення.
на форуме очень мало людей которых я не понимаю и да вы один из них. Сначала думал может формулируете непонятно, но как минимум два раза я вас словил на противоречиях. Или как аргумент была ссылка на мнение хотаба (как будто он тут авторитет).
А неудобные вопросы вы просто пропускаете.
Вот я спросил что для сша дешевле, русский газ в европе или большая война, после поражения Украины. Ответ убил - войны не будет
И это после того как 3 президента США проглотили аннексию Крыма. Путин посмотрел на реакцию и решился идти дальше. Может и аннексию Польши проглотят. Исключат её из нато задним числом. Тогда да этот вариант дешевле.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 03 сер, 2024 13:15, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:11
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Осенью перемирие?
.
прогноз. с Зе никаких перемирий не будет. У него нет силы воли признать себя проигравшим
в 91 год я думаю уже не верят и наши радикально настроенные люди. Интересно здесь кто то верит в 91г.?
Интересно, здесь кто-то не верит, что "при признании себя проигравшим" отданный по закону("конституции")захватчиков г.Запорожье будет разграблен именно кадыровцами как остатки Мариуполя?
Сколько можно верить руснявой сказке про "отдать Донбасс и всьо кончится" ?? Шахты трети Днепропетровской области - это Донбасс, еслишо. И менталитет "шахтеров" там такой же. В отличие от менталитета населения всего "левобережья" Донца, например. А в Славянсках-Краматорсках и сейчас половина населения - бежавшие от режима дынров. Та в том же Киеве и было и сейчас симпатиков "мышебратства" больше в абсолютных цифрах (людей больше) - так когда референдум про совместную с кадыровцами народную милицию, денацификаторов в Киеве ? Это реально. К выплате репараций конкретным пришедшим к тебе домой победителям готов? Это реально. Документы на хату подготовил (шоб хоть почку сохранить) ?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Суб 03 сер, 2024 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:12
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Якщо після стількох пояснень не зрозуміли моєї думки, то і не зрозумієте. Мого бачення.
на форуме очень мало людей которых я не понимаю и да вы один из них. Сначала думал может формулируете непонятно, но как минимум два раза я вас словил на противоречиях.
Сейчас всё объясню.
Если detroytred мобилизовать, он заипет всех инстанции и всех командиров своими рапортами и жалобами (профи. военный) и до фронта так и не доедет.
А Успих тихо возмущается, но воюет уже 3 год.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:14
UA написав:
Если detroytred мобилизовать, он заипет всех инстанции и всех командиров своими рапортами и жалобами
причём в одном рапорте будет что штаны короткие, а в другом что длинные. Уникальный человек
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:16
tester7336 написав: flyman написав:
Ти сам собі суперечиш в різних постах. В одному про глобалізм глобально а в іншому про якусь стіну в тому глобальному світі.
как по мне так нет противоречия. просто идет поэтапно.
сначала была берлинская стена. теперь ее передвинут.
потом через 50-100 лет еще передвинут.
в один момент глобализм не построить.
І при цьому наприкинці совдеп гнав нафту-газ на Захід.
Стіна була, але зі шпаринками. Якщо треба.
Тепер новий етап. Зі шпаринками з самого початку.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:16
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Якщо після стількох пояснень не зрозуміли моєї думки, то і не зрозумієте. Мого бачення.
на форуме очень мало людей которых я не понимаю и да вы один из них. Сначала думал может формулируете непонятно, но как минимум два раза я вас словил на противоречиях. А неудобные вопросы вы пропускаете. Вот я спросил что для сша дешевле, русский газ в европе или большая война, после поражения Украины. Ответ убил - войны не будет
И это после того как 3 президента США проглотили аннексию Крыма. Путин посмотрел на реакцию и решился идти дальше. Может и аннексию Польши проглотят. Исключат её из нато задним числом. Тогда да этот вариант дешевле.
А теперь я вас не понимаю
вот это:
>>> большая война, после поражения Украины
- оно же не моментально наступит: года в запасе есть - планы 100 раз можно успеть пересмотреть.
Касательно Польши/Балтики - так Трамп неоднократно заявлял: Штаты устали платить за безопасность Европы. При этом у них проблемы посерьезнее есть: Тайвань/Израиль...
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:21
холява написав:dimo_0n
Доброго дня і Доброго Здоров,я !
Димыч , я заранее прошу Прощения что влез в вашу беседу с песикот .
Как будут развиваться события , известно только Архангелам небесным !
И то, они не спешат это озвучивать !
Известно одно , дрогнешь , пойдешь на уступки этой извращенной массе великороссийского сознания и ты ЖИВОЙ , но за Уралом убираешь снег до Камчатки .
Там и издохнешь !
Поэтому лучше издохнуть защищая свою УКРАИНУ !
Авось судьба пронесет , меня пронесла , и многих других ......
Хоть вам и тяжело понять мою позицию (впрочем как и другим ) ,но в случае проигрыша вас и психологов , и прочих толстощеких обладателей мест в торговых рядах , а также неоцененных программистов , держателей техноцентров ......всех всех УНИЧТОЖАТ .
Не потому что я хочу , а потому что вы из Украины .
ДУХ уничтожат , ИМЯ , НАЗВАНИЕ , ПАМЯТЬ !
Ведь пока жив человек он может рассказывать о той стране , где родился , выучился , зарабатывал , любил .
Конец у всех вас может быть очень короток .
А может и нет , в зависимости как захотят посмотреть на мучения .
Так что пусть ВАС ВСЕХ Хранит Господь !
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:21
dimo_0n написав: холява написав:dimo_0n
Доброго дня і Доброго Здоров,я !
Димыч , я заранее прошу Прощения что влез в вашу беседу с песикот .
Как будут развиваться события , известно только Архангелам небесным !
И то, они не спешат это озвучивать !
Известно одно , дрогнешь , пойдешь на уступки этой извращенной массе великороссийского сознания и ты ЖИВОЙ , но за Уралом убираешь снег до Камчатки .
Там и издохнешь !
Поэтому лучше издохнуть защищая свою УКРАИНУ !
Авось судьба пронесет , меня пронесла , и многих других ......
Хоть вам и тяжело понять мою позицию (впрочем как и другим ) ,но в случае проигрыша вас и психологов , и прочих толстощеких обладателей мест в торговых рядах , а также неоцененных программистов , держателей техноцентров ......всех всех УНИЧТОЖАТ .
Не потому что я хочу , а потому что вы из Украины .
ДУХ уничтожат , ИМЯ , НАЗВАНИЕ , ПАМЯТЬ !
Ведь пока жив человек он может рассказывать о той стране , где родился , выучился , зарабатывал , любил .
Конец у всех вас может быть очень короток .
А может и нет , в зависимости как захотят посмотреть на мучения .
Так что пусть ВАС ВСЕХ Хранит Господь !
О, пан холява.
Как интересно наблюдать изменение вашей риторики в мою сторону.
То вы ожидали меня на стол, но мне светло не попасть к вам и получить отсрочку минимум год для такой встречи...
Что же произошло в захваченных Энергодаркх и Каховках? Там все умерли, всех расстреляли и всех выгнали с "точек"? Можете открыть ютубы и сами все посмотреть. Мир сейчас не как в вашу совковую молодость. Он позволяет смотреть все что вам угодно. Просто вы этого не хотите видеть и далее гоните пропаганду про то, что если нас всех захватят- мы все умрем... Не умрем. Даю вам зуб. Мы приспособился, как и приспосабливались к развалу совка, к смене власти, и смене податкового кодекса раз в полгода-год последние 30!!! Лет.
Изменения произойдут у всяких Буткевичей(АТБ), Гороховский(монобанк), Поперешнюков(Новапошта), Порошонков(слепой траст Рошена) ну и всех тех, кто вам рассказывает про единство и нацию, в то время, как они просто богатели на ваших кистках до войны...
И вам не хворать. Но спрошу и вас, как соратника песикота - как вы видите окончание войны. Только без фантазий попрошу.
Буткевичей(АТБ), Гороховский(монобанк), Поперешнюков(Новапошта), Порошонков(слепой траст Рошена)
Чем первые три не угодили.
Создали с нуля успешные предприятия.
Полезные люди в отличии от диванных патриотов.
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UA
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:23
UA написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Якщо після стількох пояснень не зрозуміли моєї думки, то і не зрозумієте. Мого бачення.
на форуме очень мало людей которых я не понимаю и да вы один из них. Сначала думал может формулируете непонятно, но как минимум два раза я вас словил на противоречиях.
Сейчас всё объясню.
Если detroytred мобилизовать, он заипет всех инстанции и всех командиров своими рапортами и жалобами (профи. военный) и до фронта так и не доедет.
А Успих тихо возмущается, но воюет уже 3 год.
Фантазувати можна і не таке.
Аргументувати складніше.
Жодної скарги під час служби та подібних рапортів не писав.
Кажу і казав -- в колії, на посаді -- це абсолютно різні речі, ніж цивільним на дивані.
Спробуйте побудувати свою хфантазію моїх дій з цих аргументів.
А не зі стелі.
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