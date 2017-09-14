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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:25
холява написав:
Поэтому лучше издохнуть защищая свою УКРАИНУ !
Авось судьба пронесет , меня пронесла , и многих других ......
почему в перечне как вы высловились "издохших защищая Украину" нет родственников эрмака, стефанчука, гетманцева и прочей властной шушеры?
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:26
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Якщо після стількох пояснень не зрозуміли моєї думки, то і не зрозумієте. Мого бачення.
на форуме очень мало людей которых я не понимаю и да вы один из них. Сначала думал может формулируете непонятно, но как минимум два раза я вас словил на противоречиях. Или как аргумент была ссылка на мнение хотаба (как будто он тут авторитет).
А неудобные вопросы вы просто пропускаете.
Вот я спросил что для сша дешевле, русский газ в европе или большая война, после поражения Украины. Ответ убил - войны не будет
И это после того как 3 президента США проглотили аннексию Крыма. Путин посмотрел на реакцию и решился идти дальше. Может и аннексию Польши проглотят. Исключат её из нато задним числом. Тогда да этот вариант дешевле.
Думаю, що повернення до домовленостей 1989 р, коли "НАТО не розширяється на схід"
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:28
dimo_0n написав:
О, пан холява.
Как интересно наблюдать изменение вашей риторики в мою сторону.
То вы ожидали меня на стол, но мне свезло не попасть к вам и получить отсрочку минимум год для такой встречи...
Что же произошло в захваченных Энергодаркх и Каховках? Там все умерли, всех расстреляли и всех выгнали с "точек"? Можете открыть ютубы и сами все посмотреть. Мир сейчас не как в вашу совковую молодость. Он позволяет смотреть все что вам угодно. Просто вы этого не хотите видеть и далее гоните пропаганду про то, что если нас всех захватят- мы все умрем...
Такой большой мальчик, а в сказки верит, что ничего не изменится
Или придурок, или из Пензы. Не исключаю и то, и другое )
Я приводил много ссылок, что для многих оккупация сильно изменила их жизнь, ну прямо в могилу и изменила их жизнь
И это факты, а не пропаганда
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:30
dimo_0n написав:
Что же произошло в захваченных? Там все умерли, всех расстреляли и всех выгнали с "точек"? Можете открыть ютубы и сами все посмотреть. Мир сейчас не как в вашу совковую молодость. Он позволяет смотреть все что вам угодно. Просто вы этого не хотите видеть и далее гоните пропаганду про то, что если нас всех захватят- мы все умрем... Не умрем. Даю вам зуб. Мы приспособился, как и приспосабливались к развалу совка, к смене власти, и смене податкового кодекса раз в полгода-год последние 30!!! Лет.
Изменения произойдут у всяких Буткевичей(АТБ), Гороховский(монобанк), Поперешнюков(Новапошта), Порошонков(слепой траст Рошена) ну и всех тех, кто вам рассказывает про единство и нацию, в то время, как они просто богатели на ваших кистках до войны... .
ищете в ютубах свидетельства с оккупированных территории от ограбленных людей с отбитыми органами?
ну ну...
Я смотрю, тут кто-то или сам когда-то был бандосом...
Или не имел тогда своих денег,
живя в бандитском городе в '92--96хх . Или тогда чудом таки повезло, а память уже плохая.
Рекомендую отправить на экскурсию любых своих
родственников с явными признаками "состоятельности".
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:34
dimo_0n написав:
4-й день песикот не может сформулировать свое видение окончания войнухи, зато на каждом повороте кричит, шо территории он не сдаст, сидя в квартирке с кондиционером за много км от нуля... Ну как можно быть таким двуличным? Я сразу рассказал свою позицию, и что на фронт не пойду. И попал в удобные идиоты ))) а патриотичных песикот даже сформулировать видение окончания войны не в силах который день, зато мнит себя умнейшим)) Данинг-Крюгер в действии?
Вот и пошли голословные обвинения и говорить за другого.
Ты сразу сказал, что на фронт не пойдешь - молодец
Но ты ещё говорил, что для перечисного ничего не изменится, что Украине нужно сдаться и подписывать всё, что скажет Россия
А это уже несколько статей КК Украины
PS. А ты удобный, можно к тебе приходить, с тобой делать, что угодно. И с твоей женой. Ты на всё согласен. Понимаешь, на что я намекаю ? )
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:35
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Якщо після стількох пояснень не зрозуміли моєї думки, то і не зрозумієте. Мого бачення.
на форуме очень мало людей которых я не понимаю и да вы один из них. Сначала думал может формулируете непонятно, но как минимум два раза я вас словил на противоречиях. Или как аргумент была ссылка на мнение хотаба (как будто он тут авторитет).
А неудобные вопросы вы просто пропускаете.
Вот я спросил что для сша дешевле, русский газ в европе или большая война, после поражения Украины. Ответ убил - войны не будет
И это после того как 3 президента США проглотили аннексию Крыма. Путин посмотрел на реакцию и решился идти дальше. Может и аннексию Польши проглотят. Исключат её из нато задним числом. Тогда да этот вариант дешевле.
То вам здається (чи зручно вважати, що ви мене зловили).
Максимум, в нас виникло непорозуміння. Бо я відповідав стосовно війни не в Європі, а війни Штатів з рфією. У вас написано "если выбор раша газ или война с рф" -- війна з рф.
Стосовно нападу рф на Європу -- тоді була б інша відповідь.
І ви гадаєте, що Штатам буде дорожче, якщо рф нападе на Європу?
З чого б це??????????
Тоді вже Європа вимушена буде сплачувати не копійки... як Україні. Бо це вже буде на захист самої себе.
А Штати .... да новий план Маршалла їх просто вознесе.
Як із попитом.
Нема сенсу з вами продовжувати.
Повне непорозуміння.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:35
UA написав:
Чем первые три не угодили.
При чем тут не угодили? Я говорю уже последний год - что такие пострадают
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dimo_0n
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:36
dimo_0n написав: pesikot написав:
+100500
Что 100500, песик? Он же пишет про лучшу издохнуть защищая... Ты же навить до этого не дошел, прохлаждаясь вдали от фронта
И что там с твоим видением? Или эти цифры - это все за шо заплатил Ермак и Ко сегодня? ))))
Ты не отвлекайся, начинай готовить себя к встрече с чеченцами и жену свою тоже готовь )))
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:36
flyman написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Якщо після стількох пояснень не зрозуміли моєї думки, то і не зрозумієте. Мого бачення.
на форуме очень мало людей которых я не понимаю и да вы один из них. Сначала думал может формулируете непонятно, но как минимум два раза я вас словил на противоречиях. Или как аргумент была ссылка на мнение хотаба (как будто он тут авторитет).
А неудобные вопросы вы просто пропускаете.
Вот я спросил что для сша дешевле, русский газ в европе или большая война, после поражения Украины. Ответ убил - войны не будет
И это после того как 3 президента США проглотили аннексию Крыма. Путин посмотрел на реакцию и решился идти дальше. Может и аннексию Польши проглотят. Исключат её из нато задним числом. Тогда да этот вариант дешевле.
Думаю, що повернення до домовленостей 1989 р, коли "НАТО не розширяється на схід"
если 1989 - то на территории "без НАТО" еще неизбежна
и уголовка за валютные и "незаконную предпринимательскую" (в тех смыслах). С реквизицией нахалстроев - это 100%.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Суб 03 сер, 2024 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 13:37
vitaliiangel написав: _hunter написав:
Касательно Польши/Балтики - так Трамп неоднократно заявлял: Штаты устали платить за безопасность Европы. При этом у них проблемы посерьезнее есть: Тайвань/Израиль...
об этом и речь. Не нужна война в Европе ни США ни самой Европе. Взамен на шаткое перемирие снимут с рф все санкции а путина причислят к лику святых и миротворцев. Лишь бы больше не нападал. А некоторые продвигают идею что война выгодна США чтобы продавать в Европу газ. Да 5 копеек этот газ по сравнению с проблемами если путин пойдёт на польшу/прибалтику. В этом ключе развиваются события 2,5 года. "Смотрите мы не требуем отдать Крым даём Украине оружие по 3 капли лишь бы вас не злить. Не сбиваем ракеты польскими патриотами, не разрешаем бить по территории рф, чтобы вы вдруг не разозлились".
Это же вв, вроде, писали про тучи белых/образованных беженцев - которых в Европах с радостью встречают?..
>>> по сравнению с проблемами если путин пойдёт на польшу/прибалтику
Для кого "проблемами"? Для Польши/Прибалтики?
В Германии уже давно недовольство своей "карманной фабрикой" зреет. Для Франции/Италии - Польша это вообще какое-то непонятное дальнее заграничье - навроде Израиля
Т.е. глобально - оно может и прямо "не нужна", но уж точно не сильно мешает...
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