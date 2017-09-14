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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9295929692979298>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Такой большой мальчик, а в сказки верит, что ничего не изменится
Или придурок, или из Пензы. Не исключаю и то, и другое )

Я приводил много ссылок, что для многих оккупация сильно изменила их жизнь, ну прямо в могилу и изменила их жизнь
И это факты, а не пропаганда

Опять вода... Что по видению окончания войны? Или ещё нет установок с верху шо разгонять?
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:37

  flysoulfly написав:
  dimo_0n написав:Что же произошло в захваченных? Там все умерли, всех расстреляли и всех выгнали с "точек"? Можете открыть ютубы и сами все посмотреть. Мир сейчас не как в вашу совковую молодость. Он позволяет смотреть все что вам угодно. Просто вы этого не хотите видеть и далее гоните пропаганду про то, что если нас всех захватят- мы все умрем... Не умрем. Даю вам зуб. Мы приспособился, как и приспосабливались к развалу совка, к смене власти, и смене податкового кодекса раз в полгода-год последние 30!!! Лет.
Изменения произойдут у всяких Буткевичей(АТБ), Гороховский(монобанк), Поперешнюков(Новапошта), Порошонков(слепой траст Рошена) ну и всех тех, кто вам рассказывает про единство и нацию, в то время, как они просто богатели на ваших кистках до войны... .
:mrgreen: ищете в ютубах свидетельства с оккупированных территории от ограбленных людей с отбитыми органами? :twisted: ну ну...

Я смотрю, тут кто-то или сам когда-то был бандосом...

Или не имел тогда своих денег,
живя в бандитском городе в '92--96хх . Или тогда чудом таки повезло, а память уже плохая.
Рекомендую отправить на экскурсию любых своих родственников с явными признаками "состоятельности".

Да какой бандос, мамына черешня в 1990-х, непуганый идиот ))
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:42

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Вот и пошли голословные обвинения и говорить за другого.

Шеф, сам писал как нормльно сидишь в тылухе и ходишь по рынкам. Как так то? Я лишь факт констатирую, который ты сам пропал...

Сижу, хожу, работаю, плачу налоги, доначу сверху напрямую тем, кому нужно

Чё не так ? )))

А ты сидишь дома, боишься выйти, Прадик пылится ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:43

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Касательно Польши/Балтики - так Трамп неоднократно заявлял: Штаты устали платить за безопасность Европы. При этом у них проблемы посерьезнее есть: Тайвань/Израиль...
об этом и речь. Не нужна война в Европе ни США ни самой Европе. Взамен на шаткое перемирие снимут с рф все санкции а путина причислят к лику святых и миротворцев. Лишь бы больше не нападал. А некоторые продвигают идею что война выгодна США чтобы продавать в Европу газ. Да 5 копеек этот газ по сравнению с проблемами если путин пойдёт на польшу/прибалтику. В этом ключе развиваются события 2,5 года. "Смотрите мы не требуем отдать Крым даём Украине оружие по 3 капли лишь бы вас не злить. Не сбиваем ракеты польскими патриотами, не разрешаем бить по территории рф, чтобы вы вдруг не разозлились".

Тоді б війни взагіл б не було.
Апріорі.
Вам же Джонсон це прямим текстом вказав.

І сам соловьойв голосить вже --- яка війна з Європою? Їх 500 млн.
Війна це математика.

Танго це штука на двох....

Це абсолютно недоречне формулювання -- нужна не нужна.
Вся справа коли і яка (війна потрібна).
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:53

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Такой большой мальчик, а в сказки верит, что ничего не изменится
Или придурок, или из Пензы. Не исключаю и то, и другое )

Я приводил много ссылок, что для многих оккупация сильно изменила их жизнь, ну прямо в могилу и изменила их жизнь
И это факты, а не пропаганда

Опять вода... Что по видению окончания войны? Или ещё нет установок с верху шо разгонять?

Конечно, что "вода" - 47 погибших при бомбовом ударе 3 марта 2022 года по жилому кварталу в Чернигове, с разрушением кардиологического центра

Да ... и "пропаганда" также

Разбомбленный мост через реку Десна - тоже "вода" и "пропаганда"

Удар касетными РСЗО по центру города 17 марта в место, откуда многие собирались для эвакуации - тоже "вода" и "пропаганда"

Погибшие возле местного супермаркета, прилетело рядом с очередью за хлебом

Это тоже "вода" и "пропаганда"

Так что, "ничего не изменится" - я уже писал о тебе и о твоих умственных способностях.

Оказалось, ты ещё и гнида.
На костях погибших танцуешь, типа, "а ничего не изменится"
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:53

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:А ты сидишь дома, боишься выйти, Прадик пылится ))

Парень, я бронь на год оформил и сейчас сижу на пляжу и пью пивас. На пляж приехал на Форде Эдж СТ жены. Она везти назад будет. Расслабься... И перестань выдумывать сказки. В подтверждение могу скинуть тебе в личку скрин с резерв+ с датой брони, шоб ты уже успагоился...

Ланджерон? Интересно просто предпочтения. В Ютубе не выкладывайте, орки со вчера перекрыли скорость Ютуб в 0. Что бы не завидовали как хорошо в Марике живётся...
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:54

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:І сам соловьойв голосить вже --- яка війна з Європою? Їх 500 млн.
Війна це математика.
Какая будет реакция путина/трампа если окажется что за страны прибалтики надо положить 300 тыс человек? Пуйло скажет тю нивапрос, ложите. А трампа сожрут с костями. Вот такая математика. А вы берете общее население, как будто все из них априори согласны воевать.

На те і звертаю вашу увагу: ви відштовхуються від *если бы кабы*, а посадовці приймають рішення від фактів --- що вони в стані не допустити виходу ситуації з під контролю, що рфія нападе на Прибалтику.

Спілкування по лінії розвідок, по та ін. служб йде постійно...
Розклади друг друга вони знають.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:55

  detroytred написав:посадовці приймають рішення від фактів
какие решения были приняты с аннексией Крыма? никаких. С чего вы взяли что с аннексией польши/прибалтики будут другие решения? Запад не хочет воевать за кого-то и готов прощать путину маленькие приступы кровожадности.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 сер, 2024 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:57

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:А ты сидишь дома, боишься выйти, Прадик пылится ))

Парень, я бронь на год оформил и сейчас сижу на пляжу и пью пивас. На пляж приехал на Форде Эдж СТ жены. Она везти назад будет. Расслабься... И перестань выдумывать сказки. В подтверждение могу скинуть тебе в личку скрин с резерв+ с датой брони, шоб ты уже успагоился...

Как всё запущено ... )))

Не только мамына черешня, а и жонкин Павлик ))
Машинкой оно похвалилось )) Ути бозе мой ))

А скрин скидывай )) Жду ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:57

  pesikot написав:
  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Такой большой мальчик, а в сказки верит, что ничего не изменится
Или придурок, или из Пензы. Не исключаю и то, и другое )

Я приводил много ссылок, что для многих оккупация сильно изменила их жизнь, ну прямо в могилу и изменила их жизнь
И это факты, а не пропаганда

Опять вода... Что по видению окончания войны? Или ещё нет установок с верху шо разгонять?

Конечно, что "вода" - 47 погибших при бомбовом ударе 3 марта 2022 года по жилому кварталу в Чернигове, с разрушением кардиологического центра

Да ... и "пропаганда" также

Разбомбленный мост через реку Десна - тоже "вода" и "пропаганда"

Удар касетными РСЗО по центру города 17 марта в место, откуда многие собирались для эвакуации - тоже "вода" и "пропаганда"

Погибшие возле местного супермаркета, прилетело рядом с очередью за хлебом

Это тоже "вода" и "пропаганда"

Так что, "ничего не изменится" - я уже писал о тебе и о твоих умственных способностях.

Оказалось, ты ещё и гнида.
На костях погибших танцуешь, типа, "а ничего не изменится"

Вода - это все шо ты кропаешь абы избежать ответа на прямой вопрос который я адресную тебе уже 4 дня.
Как ты видишь окончание войны? Как ты видишь прекращение смертей на нуле и прилетела по городам и инфраструктуре ээ?
dimo_0n
 
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