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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 сер, 2024 14:00
dimo_0n написав:
Вода - это все шо ты кропаешь абы избежать ответа на прямой вопрос который я адресную тебе уже 4 дня.
Как ты видишь окончание войны? Как ты видишь прекращение смертей на нуле и прилетела по городам и инфраструктуре ээ?
Ты писатель, а не читатель )))
Я тебе пишу, что в ближайшем будущем окончания войны - НЕ БУДЕТ
И к этому нужно быть готовым
Отдача 4 областей и Крыма - прекратит войну только на время, а потом возобновится всё снова
Читай, медленно шевеля губами ))
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Додано: Суб 03 сер, 2024 14:02
vitaliiangel написав: detroytred написав:
посадовці приймають рішення від фактів
какие решения были приняты с аннексией Крыма? никаких. С чего вы взяли что с аннексией польши/прибалтики будут другие решения? Запад не хочет воевать за кого-то и готов прощать путину маленькие приступы кровожадности.
За лісом дерева...
Воюють не з причини хочуть не хочуть, хочеться не хочеться.
І у всього є лінії, після перетину яких інші рішення, інша якість.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 14:04
flysoulfly написав:
Думаю, що повернення до домовленостей 1989 р, коли "НАТО не розширяється на схід"
если 1989 - то на территории "без НАТО" еще неизбежна
и уголовка за валютные и "незаконную предпринимательскую" (в тех смыслах). С реквизицией нахалстроев - это 100%.[/quote]
мова не про побудову чучхе в одній окремо взятій країні, а про безпеку на глобальному рівні
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Додано: Суб 03 сер, 2024 14:06
detroytred написав:
Воюють не з причини хочуть не хочуть, хочеться не хочеться.
какая объективная причина этой войны кроме хотелок путина? любым поступком движут не рапорты и приказы, а мотивация.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 14:08
pesikot написав:
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А скрин скидывай )) Жду ))
Скинул. Жду подтверждения твоего обтекания какашками.
pesikot написав:
тебе пишу, что в ближайшем будущем окончания войны - НЕ БУДЕТ
И к этому нужно быть готовым
Але, это опять про ВРЕМЯ.
Я спрашиваю про КАК. А не когда....
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Додано: Суб 03 сер, 2024 14:12
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Воюють не з причини хочуть не хочуть, хочеться не хочеться.
какая объективная причина этой войны кроме хотелок путина? любым поступком движут не рапорты и приказы, а мотивация.
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