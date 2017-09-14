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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 92969297929892999300>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:00

  dimo_0n написав:Вода - это все шо ты кропаешь абы избежать ответа на прямой вопрос который я адресную тебе уже 4 дня.
Как ты видишь окончание войны? Как ты видишь прекращение смертей на нуле и прилетела по городам и инфраструктуре ээ?

Ты писатель, а не читатель )))

Я тебе пишу, что в ближайшем будущем окончания войны - НЕ БУДЕТ
И к этому нужно быть готовым

Отдача 4 областей и Крыма - прекратит войну только на время, а потом возобновится всё снова

Читай, медленно шевеля губами ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:02

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:посадовці приймають рішення від фактів
какие решения были приняты с аннексией Крыма? никаких. С чего вы взяли что с аннексией польши/прибалтики будут другие решения? Запад не хочет воевать за кого-то и готов прощать путину маленькие приступы кровожадности.

За лісом дерева...

Воюють не з причини хочуть не хочуть, хочеться не хочеться.
І у всього є лінії, після перетину яких інші рішення, інша якість.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:04

  flysoulfly написав:Думаю, що повернення до домовленостей 1989 р, коли "НАТО не розширяється на схід"
если 1989 - то на территории "без НАТО" еще неизбежна и уголовка за валютные и "незаконную предпринимательскую" (в тех смыслах). С реквизицией нахалстроев - это 100%.[/quote]
мова не про побудову чучхе в одній окремо взятій країні, а про безпеку на глобальному рівні
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:06

  detroytred написав:Воюють не з причини хочуть не хочуть, хочеться не хочеться.
какая объективная причина этой войны кроме хотелок путина? любым поступком движут не рапорты и приказы, а мотивация.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:[
А скрин скидывай )) Жду ))

Скинул. Жду подтверждения твоего обтекания какашками.

  pesikot написав:тебе пишу, что в ближайшем будущем окончания войны - НЕ БУДЕТ
И к этому нужно быть готовым

Але, это опять про ВРЕМЯ.
Я спрашиваю про КАК. А не когда....
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:12

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Воюють не з причини хочуть не хочуть, хочеться не хочеться.
какая объективная причина этой войны кроме хотелок путина? любым поступком движут не рапорты и приказы, а мотивация.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

dimo_0n

Так ты у нас крытычна инфарструктура, если на год забронировали

Учитывая, что обычно бронируют до 6 месяцев и крытычна инфарструктура от 6 до 12 с кучей условий

Но если вспомнить, как ты писал, что бронирование на год стоит 5-7 тыс $, то склоняюсь в сторону, что куплено бронирование )))
Молодец )))
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 03 сер, 2024 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:14

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Воюють не з причини хочуть не хочуть, хочеться не хочеться.
какая объективная причина этой войны кроме хотелок путина? любым поступком движут не рапорты и приказы, а мотивация.

Порошенко. Вказав. Прямим текстом. В інтерв'ю Дойче велле.
Разів п'ять цитату та посилання надавав.

Пояснюю -- якщо вже навіть Порошенко отак визначив...

А чому війна все-таки сталася, вам визначив Джонсон.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:20

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:[
А скрин скидывай )) Жду ))

Скинул. Жду подтверждения твоего обтекания какашками.

Ути бозе, жонкин Павлик какашки за собой не убрал )))
Поэтому, везде видит какашки ))

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:тебе пишу, что в ближайшем будущем окончания войны - НЕ БУДЕТ
И к этому нужно быть готовым

Але, это опять про ВРЕМЯ.
Я спрашиваю про КАК. А не когда....

Читать ты не умеешь

На сейчас - НИКАК !
Запомни это, напиши себе на лоб несмываемым маркером

Когда эту простую истину поймешь, велкам продолжать разговор
Но что-то мне подсказывает, что не поймешь )

Если ты даже не понял, о чём холява написал
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:20

  pesikot написав:dimo_0n

Так ты у нас крытычна инфарструктура, если на год забронировали

Учитывая, что обычно бронируют до 6 месяцев и крытычна инфарструктура от 6 до 12 с кучей условий

Но если вспомнить, как ты писал, что бронирование на год стоит 5-7 тыс $, то склоняюшь в сторону, что куплено бронирование )))
Молодец )))

Да. А ты на пару с холявой орал шо я брехло с Пензы.
Как оно обтекать то?

Но оказывается шо можна ошибаться...

Так шо переставайте сочинять чухню про оппонентов...

И теперь, после того как я твою просьбу выполнил и скинул в ЛС скрин и ты обтек, прошу все же ответить на вопрос, который я тебе задаю 4-й день.
Как ты видишь окончание войны. НЕ КОГДА.
dimo_0n
 
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