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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9297929892999300>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:НИКАК

Вот! Наконец-то я это услышал!

Сидя в тылу и крича про никак, притом это никак подразумевает дальнейший обстрел и увеличение жертв с нашей стороны(пох на кацапов)...

И после этого ты говоришь что я цынник? Камон...
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:31

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:НИКАК

Вот! Наконец-то я это услышал!

Сидя в тылу и крича про никак, притом это никак подразумевает дальнейший обстрел и увеличение жертв с нашей стороны(пох на кацапов)...

И после этого ты говоришь что я цынник? Камон...


это как и родственникам эрмака и прочей шушере. они то не на фронте.
помните как рыдала в студии депутатка от ЕС когда ей сказали что ее муж не вернется до конца войны. типа законы нужно было читать прежде чем туда идти добровольцем.
и это в лицо говорят те, чьих близких родственников нет на войне. легион мосийчучек.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тенденція зі спалювання військових автомобілів у Києві зростає. Військовослужбовці у цей час продовжують писати на своїх авто, що вони «не з ТЦК»

Следующий этап принятия, будут надписи "тцк- не військові"
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:54

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:dimo_0n

Так ты у нас крытычна инфарструктура, если на год забронировали

Учитывая, что обычно бронируют до 6 месяцев и крытычна инфарструктура от 6 до 12 с кучей условий

Но если вспомнить, как ты писал, что бронирование на год стоит 5-7 тыс $, то склоняюшь в сторону, что куплено бронирование )))
Молодец )))

Да. А ты на пару с холявой орал шо я брехло с Пензы.
Как оно обтекать то?

Но оказывается шо можна ошибаться...

Так шо переставайте сочинять чухню про оппонентов...

И теперь, после того как я твою просьбу выполнил и скинул в ЛС скрин и ты обтек, прошу все же ответить на вопрос, который я тебе задаю 4-й день.
Как ты видишь окончание войны. НЕ КОГДА.

Ну пойди уже жопу помой, что тебя так переклинило на какашках ))
Или пусть жена тебе помоет, если сам не можешь )))

И научись читать уже )))

Кстати, то что ты из Украины, хуже для тебя. Наговорил на несколько статей КК Украины
Публично об этом не говори, а то, мало ли чего ))) и бронь не поможет )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:55

  Бетон написав:Тенденція зі спалювання військових автомобілів у Києві зростає. Військовослужбовці у цей час продовжують писати на своїх авто, що вони «не з ТЦК»

Следующий этап принятия, будут надписи "тцк- не військові"

тцк умножило авторитет ЗСУ на ноль.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:56

  Бетон написав:Тенденція зі спалювання військових автомобілів у Києві зростає. Військовослужбовці у цей час продовжують писати на своїх авто, що вони «не з ТЦК»

Следующий этап принятия, будут надписи "тцк- не військові"

Палят не ТЦК, 20000тыс.грн за подпал военного авто. Потом 8-15 лет сидеть.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 15:02

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:НИКАК

Вот! Наконец-то я это услышал!

Сидя в тылу и крича про никак, притом это никак подразумевает дальнейший обстрел и увеличение жертв с нашей стороны(пох на кацапов)...

И после этого ты говоришь что я цынник? Камон...

Камон ? Серьёзно ...

Ты не циник, ты гнида. А это разное
Ты хочешь отдать на смерть миллионы, чтобы твоей жопе было хорошо

Забывая, что и миллионы умрут, и твою жопу развальцуют

Я пишу о реальности, а не чьих-то хотелках или желаниях

И заметь, кацапов ты вообще не критикуешь, не говоришь, что это они обстреливают. Что это они начали войну. Ты говоришь, как это украинцы посмели сопротивляться

Ты говоришь, с позиции жертвы, надо просто перестать сопротивляться и тогда, может быть, агрессор одумается и перестанет убивать
Может быть одумается, но это не точно

Так я тебе ещё ранее писал - готовь себя и свою жену для чеченцев ))
Ты удобная жертва
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 15:16

dimo_0n

Димыч , про совок ....
Понимаешь , тогда родился , в 60 десятые .
Я жил и менялся в соответствии с течением времени .
Настало время немного зарабатывать -я начал . Я сидел на ставке , а зарабатывать на хворых НЕЛЬЗЯ , бо ГОСПОДЬ заберет то что дал .
Вот так и попал в бизнес .

Совковое сознание из меня вылетело сразу после 92 .
А то, что вы путаете мою преданность Украине , с совком , это часть вашего сознания воспитанного именно совковыми родителями .
Вы бы НИКОГДА так не сделали .

Вы готовы пойти на поклон , лизать пятки чтобы только не убили , чтобы дали дышать , неважно как , через петлю или через прицел .
Вы открыто бравируете что откупились от армии у каких то негодяев .
Вы такой же как и они, не лучше .

А на счет богатых и успешных названных вами , вам их никогда не догнать .
А знаете почему ?
Вы им завидуете . Потому что ОНИ смогли , бегали , старались , ну у Порошенко было больше шансов , а остальные ?
Короче ваш удел бегать от армии и давать взятки . Это ПРЕДЕЛ вашего сознания .
Ну разве что еще призывать -а давайте все сдадимся на милость ....
Я вот вам и пишу что в вашей ПЕНЗЕ , в пединституте, просто не знают УКРАИНЦЕВ .
Они не такие как вы .
А то что вам тут некоторые поддакивают , это только от нежелания служить и патологического страха за свою жизнь .
Есть например такие что от слова морг или кладбище падают в обморок .
Но про это вам расскажут профессиональные психологи ....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 15:19

  stm написав:
  Бетон написав:Тенденція зі спалювання військових автомобілів у Києві зростає. Військовослужбовці у цей час продовжують писати на своїх авто, що вони «не з ТЦК»

Следующий этап принятия, будут надписи "тцк- не військові"

Палят не ТЦК, 20000тыс.грн за подпал военного авто. Потом 8-15 лет сидеть.

Вас можно поздравлять с переездом? ;)
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 15:21

  stm написав:
  Бетон написав:Тенденція зі спалювання військових автомобілів у Києві зростає. Військовослужбовці у цей час продовжують писати на своїх авто, що вони «не з ТЦК»

Следующий этап принятия, будут надписи "тцк- не військові"

Палят не ТЦК, 20000тыс.грн за подпал военного авто. Потом 8-15 лет сидеть.

пані stm

20000тыс.грн - це 20 лімонів

За це можно і посидіти )))
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