Додано: Суб 03 сер, 2024 15:16

dimo_0n



Димыч , про совок ....

Понимаешь , тогда родился , в 60 десятые .

Я жил и менялся в соответствии с течением времени .

Настало время немного зарабатывать -я начал . Я сидел на ставке , а зарабатывать на хворых НЕЛЬЗЯ , бо ГОСПОДЬ заберет то что дал .

Вот так и попал в бизнес .



Совковое сознание из меня вылетело сразу после 92 .

А то, что вы путаете мою преданность Украине , с совком , это часть вашего сознания воспитанного именно совковыми родителями .

Вы бы НИКОГДА так не сделали .



Вы готовы пойти на поклон , лизать пятки чтобы только не убили , чтобы дали дышать , неважно как , через петлю или через прицел .

Вы открыто бравируете что откупились от армии у каких то негодяев .

Вы такой же как и они, не лучше .



А на счет богатых и успешных названных вами , вам их никогда не догнать .

А знаете почему ?

Вы им завидуете . Потому что ОНИ смогли , бегали , старались , ну у Порошенко было больше шансов , а остальные ?

Короче ваш удел бегать от армии и давать взятки . Это ПРЕДЕЛ вашего сознания .

Ну разве что еще призывать -а давайте все сдадимся на милость ....

Я вот вам и пишу что в вашей ПЕНЗЕ , в пединституте, просто не знают УКРАИНЦЕВ .

Они не такие как вы .

А то что вам тут некоторые поддакивают , это только от нежелания служить и патологического страха за свою жизнь .

Есть например такие что от слова морг или кладбище падают в обморок .

Но про это вам расскажут профессиональные психологи ....