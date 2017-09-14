Вот! Наконец-то я это услышал!
Сидя в тылу и крича про никак, притом это никак подразумевает дальнейший обстрел и увеличение жертв с нашей стороны(пох на кацапов)...
И после этого ты говоришь что я цынник? Камон...
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Додано: Суб 03 сер, 2024 14:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 03 сер, 2024 14:31
это как и родственникам эрмака и прочей шушере. они то не на фронте.
помните как рыдала в студии депутатка от ЕС когда ей сказали что ее муж не вернется до конца войны. типа законы нужно было читать прежде чем туда идти добровольцем.
и это в лицо говорят те, чьих близких родственников нет на войне. легион мосийчучек.
Додано: Суб 03 сер, 2024 14:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тенденція зі спалювання військових автомобілів у Києві зростає. Військовослужбовці у цей час продовжують писати на своїх авто, що вони «не з ТЦК»
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Следующий этап принятия, будут надписи "тцк- не військові"
Додано: Суб 03 сер, 2024 14:54
Ну пойди уже жопу помой, что тебя так переклинило на какашках ))
Или пусть жена тебе помоет, если сам не можешь )))
И научись читать уже )))
Кстати, то что ты из Украины, хуже для тебя. Наговорил на несколько статей КК Украины
Публично об этом не говори, а то, мало ли чего ))) и бронь не поможет )))
Додано: Суб 03 сер, 2024 14:55
Додано: Суб 03 сер, 2024 14:56
Додано: Суб 03 сер, 2024 15:02
Камон ? Серьёзно ...
Ты не циник, ты гнида. А это разное
Ты хочешь отдать на смерть миллионы, чтобы твоей жопе было хорошо
Забывая, что и миллионы умрут, и твою жопу развальцуют
Я пишу о реальности, а не чьих-то хотелках или желаниях
И заметь, кацапов ты вообще не критикуешь, не говоришь, что это они обстреливают. Что это они начали войну. Ты говоришь, как это украинцы посмели сопротивляться
Ты говоришь, с позиции жертвы, надо просто перестать сопротивляться и тогда, может быть, агрессор одумается и перестанет убивать
Может быть одумается, но это не точно
Так я тебе ещё ранее писал - готовь себя и свою жену для чеченцев ))
Ты удобная жертва
Додано: Суб 03 сер, 2024 15:16
dimo_0n
Димыч , про совок ....
Понимаешь , тогда родился , в 60 десятые .
Я жил и менялся в соответствии с течением времени .
Настало время немного зарабатывать -я начал . Я сидел на ставке , а зарабатывать на хворых НЕЛЬЗЯ , бо ГОСПОДЬ заберет то что дал .
Вот так и попал в бизнес .
Совковое сознание из меня вылетело сразу после 92 .
А то, что вы путаете мою преданность Украине , с совком , это часть вашего сознания воспитанного именно совковыми родителями .
Вы бы НИКОГДА так не сделали .
Вы готовы пойти на поклон , лизать пятки чтобы только не убили , чтобы дали дышать , неважно как , через петлю или через прицел .
Вы открыто бравируете что откупились от армии у каких то негодяев .
Вы такой же как и они, не лучше .
А на счет богатых и успешных названных вами , вам их никогда не догнать .
А знаете почему ?
Вы им завидуете . Потому что ОНИ смогли , бегали , старались , ну у Порошенко было больше шансов , а остальные ?
Короче ваш удел бегать от армии и давать взятки . Это ПРЕДЕЛ вашего сознания .
Ну разве что еще призывать -а давайте все сдадимся на милость ....
Я вот вам и пишу что в вашей ПЕНЗЕ , в пединституте, просто не знают УКРАИНЦЕВ .
Они не такие как вы .
А то что вам тут некоторые поддакивают , это только от нежелания служить и патологического страха за свою жизнь .
Есть например такие что от слова морг или кладбище падают в обморок .
Но про это вам расскажут профессиональные психологи ....
Додано: Суб 03 сер, 2024 15:19
Вас можно поздравлять с переездом?
Додано: Суб 03 сер, 2024 15:21
пані stm
20000тыс.грн - це 20 лімонів
За це можно і посидіти )))
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