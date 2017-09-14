pesikot написав:

Ты не циник, ты гнида. А это разноеТы хочешь отдать на смерть миллионы, чтобы твоей жопе было хорошоЗабывая, что и миллионы умрут, и твою жопу развальцуютЯ пишу о реальности, а не чьих-то хотелках или желанияхИ заметь, кацапов ты вообще не критикуешь, не говоришь, что это они обстреливают. Что это они начали войну. Ты говоришь, как это украинцы посмели сопротивлятьсяТы говоришь, с позиции жертвы, надо просто перестать сопротивляться и тогда, может быть, агрессор одумается и перестанет убиватьМожет быть одумается, но это не точноТак я тебе ещё ранее писал - готовь себя и свою жену для чеченцев ))Ты удобная жертва