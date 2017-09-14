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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 сер, 2024 15:30
_hunter написав: stm написав: Бетон написав:
Тенденція зі спалювання військових автомобілів у Києві зростає. Військовослужбовці у цей час продовжують писати на своїх авто, що вони «не з ТЦК»
ㅤ
Следующий этап принятия, будут надписи "тцк- не військові"
Палят не ТЦК, 20000тыс.грн за подпал военного авто. Потом 8-15 лет сидеть.
Вас можно поздравлять с переездом?
Да, переборщила нулей. Нет, в Украине. Авто военных палить нет никакого желания, скорее вопросы к тем кто на такое подписывается. На сына Мосейчук тоже положить. Ермак заинтриговал, интриган, постом. Интересно он о прошлом: Мозырский НПЗ успешно отразил атаку и неразглашенный арсенал с КАБами судя по взрывам эффектно отразил атаку, С-400 в Крыму уже прям Крым - это Чернобаевка...
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Додано: Суб 03 сер, 2024 15:30
flyman написав: flyman написав: flysoulfly написав:
если 1989 - то на территории "без НАТО" еще неизбежна
и уголовка за валютные и "незаконную предпринимательскую" (в тех смыслах). С реквизицией нахалстроев - это 100%.
мова не про побудову чучхе в одній окремо взятій країні, а про безпеку на глобальному рівні
така безпека при наявності ссср_2.0 (а саме це і є невідворотньо при саме такій "безпеці" ) = 100% .
Плюс обов'язково добавиться фактор "отнять и падєліть всьо у нацика".
Ви - їхня ЦА , вітаю.
Дурні чомусь вважають що якийсь формальний"мир" знизить їм податки й військ.збір та відкриє їм кордони
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Додано: Суб 03 сер, 2024 15:30
Неперевершений і незабутній запах хвойних лісів(правда, переважно обпалених) - в подарунок!😁😁😁viewtopic.php?p=5753144#p5753144
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Додано: Суб 03 сер, 2024 15:40
Water написав:
Шо значить приходить чуть менше?
Успіх написав:
От наприклад, мені на комуналь приходить останніх 2міс чуть менше 1200грн, а навесні приходило чуть менше 2 000грн.
Моя дружина навесні вираховувала, то щось виходить 70-72% покриває загальної комуналі.
Пільгова програма вона адресна, тобто комунальні підприємства тобі виставляють рахунок повністю, але тобі держава на банківський рахунок скидує гроші для часткової оплати цих рахунків. Це радянська система, до яких пір і за чий рахунок буде цей бал?
Я просто написав, скільки приходить "компенсації комуналі" на банківський рахунок.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 15:49
Успіх написав: Water написав:
Шо значить приходить чуть менше?
Успіх написав:
От наприклад, мені на комуналь приходить останніх 2міс чуть менше 1200грн, а навесні приходило чуть менше 2 000грн.
Моя дружина навесні вираховувала, то щось виходить 70-72% покриває загальної комуналі.
Пільгова програма вона адресна, тобто комунальні підприємства тобі виставляють рахунок повністю, але тобі держава на банківський рахунок скидує гроші для часткової оплати цих рахунків. Це радянська система, до яких пір і за чий рахунок буде цей бал?
Я просто написав, скільки приходить "компенсації комуналі" на банківський рахунок.
Влітку в 2.4рази менше аніж взимку.
З реал.рахунками воно пов`язано слабо, або й узагалі ніяк.
Більше схоже, що суму місячного привілею рахують по нормах споживання. Скромні люди -- будуть навіть у плюсі.
Бал за рахунок ухилянтів. Обвіослі...
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Додано: Суб 03 сер, 2024 15:53
pesikot написав:
Наговорил на несколько статей КК Украины
пару страниц назад ты писал про то - что я говорил что нужно сдать Украину.
Вот тут это было viewtopic.php?p=5753094#p5753094
Мой пост вытерли как обычно, напомню - Я тебя попросил привести эту цитату.
Но ты снова притих.... Зачем накидывать на людей свои фантазии и потом их в этом всем обвинять?
Но чтоб ты сегодня немного позларадствовал с меня, а то как то неудобно вышло с твоим обтеканием - на мои конторы открыто 4 дела и идут досудебные разбирательства. Теперь можешь злорадствовать
pesikot написав:
Ты не циник, ты гнида. А это разное
Ты хочешь отдать на смерть миллионы, чтобы твоей жопе было хорошо
Забывая, что и миллионы умрут, и твою жопу развальцуют
Я пишу о реальности, а не чьих-то хотелках или желаниях
И заметь, кацапов ты вообще не критикуешь, не говоришь, что это они обстреливают. Что это они начали войну. Ты говоришь, как это украинцы посмели сопротивляться
Ты говоришь, с позиции жертвы, надо просто перестать сопротивляться и тогда, может быть, агрессор одумается и перестанет убивать
Может быть одумается, но это не точно
Так я тебе ещё ранее писал - готовь себя и свою жену для чеченцев ))
Ты удобная жертва
Снова сдрасьте.
А какой смысл критиковать кацапов или нашу власть? Эта критика ровным счетом ничего не изменит.
Они чмыри, да. Но опоять же не все. Так же как у нас есть чмыри, которые на войне наживаются... Чмыри есть везде. Даже в любой европейской стране. Так что теперь? Всех критиковать? Ну покритикую я что они уроды, что садятся в самолеты и выполняют приказ... Но есть не чмыри, которые сперли вертик и передали нам... И? Что теб даст критика? Она на ситуацию не влияет от слова вообще.
Я говорю, что то что происходит сейчас - вакханалия. Когда чел орет про патриотизм и сидит в тылу, чет там донатит и у него в целом все ОК, автомат или пульт от дрона у него желания брать никакого нет... Удобно? КАНЕЧНА. При этом все с другим мнением - удобные идиоты, а он правильный патриот )))
Про жену, чеченцев это ты больше переживай, ходя по рынкам в тыловухе))) Ты хоть резерв обновил? Скинешь скрин свой, как я тебе? )))
холява написав:
Вы готовы пойти на поклон , лизать пятки чтобы только не убили , чтобы дали дышать , неважно как , через петлю или через прицел .
Вы открыто бравируете что откупились от армии у каких то негодяев .
Вы такой же как и они, не лучше .
Ок. Пусть будет так. Это же ваше мнение. И я его уважаю.
Но хотел бы спросить вас - а чем я отличаюсь от песикота, учитвая ваш опус? Тем что он патриот в тылу и не известно как он себя поведет, когда ему в дверь постучит кто-то и приставит ствол к башке и скажет - на выход... А я не патриот который сидит в тылу с броней? Т.е. чтобы быть патриотом - достаточно просто писать тексты? )))
Хотел бы выслушать вас по этому поводу.
холява написав:
А на счет богатых и успешных названных вами , вам их никогда не догнать .
А знаете почему ?
А знаете почему вы не правы во всем остальном тексте? Потому что я им не завидую. Я ими восхищаюсь что они смогли. Смогли с помошью разных уловок в ПКУ раскрутиться(использую ФОПы разных групп для оптимизации), смогли силой отжать основные средства, смогли использовать договорняки и подкупы, чтобы забронить своих сотрудников(Да, Буткевич забронил всю личную охрану за пару млн грн). И именно поэтому они - красавчики.
Но я не хочу личную охрану или быть как они, даже не на сантиметр. Я люблю спокойно спать. Меня устраивает в моей жизни все(кроме войны конечно, я пацифист по натуре), именно поэтому я не уехал, хотя и сейчас есть возможность. и продолжаю донатить и платить налоги, как и песикот )))
Но спасибо, что перестали ждать мои мозги на обследование . Это уже прогресс.
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Суб 03 сер, 2024 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 15:54
Успіх написав: Water написав:
Шо значить приходить чуть менше?
Успіх написав:
От наприклад, мені на комуналь приходить останніх 2міс чуть менше 1200грн, а навесні приходило чуть менше 2 000грн.
Моя дружина навесні вираховувала, то щось виходить 70-72% покриває загальної комуналі.
Пільгова програма вона адресна, тобто комунальні підприємства тобі виставляють рахунок повністю, але тобі держава на банківський рахунок скидує гроші для часткової оплати цих рахунків. Це радянська система, до яких пір і за чий рахунок буде цей бал?
Я просто написав, скільки приходить "компенсації комуналі" на банківський рахунок.
А ти хотів 100% компенсації комуналі ? Чи шо ?
так не буває
1200 грн компенсації в літні місяці, то це непогано
Пенсіонери і того не отримують
І на що таке витрачаєте комуналь, що 1200 грн не вистачає ?
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Додано: Суб 03 сер, 2024 15:58
dimo_0n написав:
Но спасибо, что перестали ждать мои мозги на обследование . Это уже прогресс.
Что-то мне подсказывает, что пане холява
не перестал этого ждать )))
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