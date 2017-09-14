Додано: Суб 03 сер, 2024 16:16

pesikot написав: гляди, как ты начал писать по-другому, после того, как тебе объяснили твоё будущее



Ты уже и донатишь, и налоги платишь

Только, один нюанс, ты - пиздишь гляди, как ты начал писать по-другому, после того, как тебе объяснили твоё будущееТы уже и донатишь, и налоги платишьТолько, один нюанс, ты - пиздишь

Я все так же стою на своем мнении.Что в захваченных городах люди продолжают жить.А в городах сопротивляющися - жить не где... Они в руинах... Примеров масса.Я за окончание войны. Скорейшее. Потому как это прекратит прилеты в дома по городам и смерти на нуле...И я все так же не готов ложить жизнь за нынешнюю власть. Воровитую и продажную. Которая все скрывает от людей и ждала шашлыки в травни. Почему? Потому что с моего рождения и по сейчас она мне не дала ничего, а только заставляла платить налоги, бодаться с проверками предприятий, вставливания палок в колеса и указывая на определенную сумму, чтобы палки не ставить.У меня было несколько попыток сдать взяточников в СБУ. Но итог был один - никто не сел. Их просто переводили в другие отделы и они потом мстили. Вот и сейчас идут досудебки. Вы думаете просто так? ))) но благо это не в первой... Когда ты поджимаешь интересны властьимущего в твоём городе - надо быть готовым к такому.В общем позиция моя ровна та же, что и месяцы назад - нужно тем, кто уполномочен садиться и заканчивать этот треш.По поводу донаты/налоги и ыздишь. Снова скринов дать? Или на сегодня хватит?Прошу, перестань себя вести как дурак. Я даже сменил тон повествования, в надежде что и ты сменишь свой, но ты всё так же продолжаешь что-то выкручивать из себя, дабы выразить свое ЧСВ и как то оправдать сегодняшний твой факап с резервом. Кстати что там по поводу скинуть мне свой, мой ты уже видел. ))