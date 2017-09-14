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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 92989299930093019302 ... 9304>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 15:40

  Water написав:
  Успіх написав:От наприклад, мені на комуналь приходить останніх 2міс чуть менше 1200грн, а навесні приходило чуть менше 2 000грн.
Моя дружина навесні вираховувала, то щось виходить 70-72% покриває загальної комуналі.

Шо значить приходить чуть менше?
Пільгова програма вона адресна, тобто комунальні підприємства тобі виставляють рахунок повністю, але тобі держава на банківський рахунок скидує гроші для часткової оплати цих рахунків. Це радянська система, до яких пір і за чий рахунок буде цей бал?
Я просто написав, скільки приходить "компенсації комуналі" на банківський рахунок.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 15:49

  Успіх написав:
  Water написав:
  Успіх написав:От наприклад, мені на комуналь приходить останніх 2міс чуть менше 1200грн, а навесні приходило чуть менше 2 000грн.
Моя дружина навесні вираховувала, то щось виходить 70-72% покриває загальної комуналі.

Шо значить приходить чуть менше?
Пільгова програма вона адресна, тобто комунальні підприємства тобі виставляють рахунок повністю, але тобі держава на банківський рахунок скидує гроші для часткової оплати цих рахунків. Це радянська система, до яких пір і за чий рахунок буде цей бал?
Я просто написав, скільки приходить "компенсації комуналі" на банківський рахунок.


Влітку в 2.4рази менше аніж взимку.

З реал.рахунками воно пов`язано слабо, або й узагалі ніяк.
Більше схоже, що суму місячного привілею рахують по нормах споживання. Скромні люди -- будуть навіть у плюсі.

Бал за рахунок ухилянтів. Обвіослі...
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 15:54

  Успіх написав:
  Water написав:
  Успіх написав:От наприклад, мені на комуналь приходить останніх 2міс чуть менше 1200грн, а навесні приходило чуть менше 2 000грн.
Моя дружина навесні вираховувала, то щось виходить 70-72% покриває загальної комуналі.

Шо значить приходить чуть менше?
Пільгова програма вона адресна, тобто комунальні підприємства тобі виставляють рахунок повністю, але тобі держава на банківський рахунок скидує гроші для часткової оплати цих рахунків. Це радянська система, до яких пір і за чий рахунок буде цей бал?
Я просто написав, скільки приходить "компенсації комуналі" на банківський рахунок.

А ти хотів 100% компенсації комуналі ? Чи шо ?
так не буває

1200 грн компенсації в літні місяці, то це непогано
Пенсіонери і того не отримують

І на що таке витрачаєте комуналь, що 1200 грн не вистачає ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 15:58

  dimo_0n написав:Но спасибо, что перестали ждать мои мозги на обследование . Это уже прогресс.

Что-то мне подсказывает, что пане холява не перестал этого ждать )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:03

  dimo_0n написав:Меня устраивает в моей жизни все(кроме войны конечно, я пацифист по натуре), именно поэтому я не уехал, хотя и сейчас есть возможность. и продолжаю донатить и платить налоги, как и песикот )))

И кому ты задонатил, пацифист ?

А гляди, как ты начал писать по-другому, после того, как тебе объяснили твоё будущее

Ты уже и донатишь, и налоги платишь
Только, один нюанс, ты - пиздишь

И да, один удар прикладом по твоей морде, сразу сделает "переворот думок" и пойдёшь воевать за Россию.
Ещё и будешь рассказывать, как это правильно ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:06

А військового психолога ми бачили ще минулого року))) ;)

  UA написав:Сейчас всё объясню.
Если detroytred мобилизовать, он заипет всех инстанции и всех командиров своими рапортами и жалобами (профи. военный) и до фронта так и не доедет.
А Успих тихо возмущается, но воюет уже 3 год
Та я ж наче і не тихо возмущаюсь... тут :mrgreen:
Та і в реалі - от вчора висказав майже все комбату "в очі"!
- і про те, що 2,5роки був потрібним/всього мене навчали, а тепер ставити "за лопату"?🤦🏻
- і що 2,5р я терпів по своєму стану здоров'я/не звертався у лікарні... - а от тепер настав час звернутись, так ви мені закидаєте напів-жартома, що я "захотів відкосити"?!

Коротше, він одночасно почав зі мною і домовлятись, і ставити ультиматум!
Дає мені 2 варіанти вибору :lol:
Але що один куйовий, що другий ще куйовіший))


Ехххххххх, от думаю, чи правильно я зробив, що не сказав йому, що мені реально снився сон, що я беру до рук автомат і... "правлю правосуддя"! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:гляди, как ты начал писать по-другому, после того, как тебе объяснили твоё будущее

Ты уже и донатишь, и налоги платишь
Только, один нюанс, ты - пиздишь

Я все так же стою на своем мнении.
Что в захваченных городах люди продолжают жить.
А в городах сопротивляющися - жить не где... Они в руинах... Примеров масса.

Я за окончание войны. Скорейшее. Потому как это прекратит прилеты в дома по городам и смерти на нуле...

И я все так же не готов ложить жизнь за нынешнюю власть. Воровитую и продажную. Которая все скрывает от людей и ждала шашлыки в травни. Почему? Потому что с моего рождения и по сейчас она мне не дала ничего, а только заставляла платить налоги, бодаться с проверками предприятий, вставливания палок в колеса и указывая на определенную сумму, чтобы палки не ставить.

У меня было несколько попыток сдать взяточников в СБУ. Но итог был один - никто не сел. Их просто переводили в другие отделы и они потом мстили. Вот и сейчас идут досудебки. Вы думаете просто так? ))) но благо это не в первой... Когда ты поджимаешь интересны властьимущего в твоём городе - надо быть готовым к такому.

В общем позиция моя ровна та же, что и месяцы назад - нужно тем, кто уполномочен садиться и заканчивать этот треш.

По поводу донаты/налоги и ыздишь. Снова скринов дать? Или на сегодня хватит?
Прошу, перестань себя вести как дурак. Я даже сменил тон повествования, в надежде что и ты сменишь свой, но ты всё так же продолжаешь что-то выкручивать из себя, дабы выразить свое ЧСВ и как то оправдать сегодняшний твой факап с резервом. Кстати что там по поводу скинуть мне свой, мой ты уже видел. ))
Востаннє редагувалось dimo_0n в Суб 03 сер, 2024 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:26

dimo_0n,
А как умный это в публичном пространстве признаваться в совершении правонарушения - дача взятки лицу для получения брони? Как с пляжем, просто женское любопытство :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:27

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:гляди, как ты начал писать по-другому, после того, как тебе объяснили твоё будущее

Ты уже и донатишь, и налоги платишь
Только, один нюанс, ты - пиздишь

Я все так же стою на своем мнении.
Что в захваченных городах люди продолжают жить.
А в городах сопротивляющися - жить не где... Они в руинах... Примеров масса.

Я за окончание войны. Скорейшее. Потому как это прекратит прилеты в дома по городам и смерти на нуле...

И я все так же не готов ложить жизнь за нынешнюю власть. Воровитую и продажную. Которая все скрывает от людей и ждала шашлыки в травни. Почему? Потому что с моего рождения и по сейчас она мне не дала ничего, а только заставляла платить налоги, бодаться с проверками предприятий, вставливания палок в колеса и указывая на определенную сумму, чтобы палки не ставить.

У меня было несколько попыток сдать взяточников в СБУ. Но итог был один - никто не сел. Их просто переводили в другие отделы и они потом мстили. Вот и сейчас идут досудебки. Вы думаете просто так? ))) но благо это не в первой... Когда ты поджимаешь интересны властьимущего в твоём городе - надо быть готовым к такому.

В общем позиция моя ровна та же, что и месяцы назад - нужно тем, кто уполномочен садиться и заканчивать этот треш.

По поводу донаты/налоги и ыздишь. Снова скринов дать? Или на сегодня хватит?
Прошу, перестань себя вести как дурак.

Попроси свою жену, чтобы она у тебя телефон отобрала ))
И не давала, тебе покушать )

Ты купил себе бронирование, это выставляешь как достижение - дальше говорить не о чем
Все твои разговоры о коррупции - пиздежь )
Ты сам эту коррупцию простимулировал деньгами

А фактор удара прикладом по морде и "переворот думок" - он остаёться
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 03 сер, 2024 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:28

  Bobua написав:Бал за рахунок ухилянтів. Обвіослі...


все 30 лет в Украине искали за чей счет бал.
если вас так греет то пусть теперь будет за счет ухылянтов.
но я вас уверяю - это пиррова победа.
например в моем окружении в Украине остались только 40+
все молодые мамы выехали с детьми (а их мужья нашли работу с бронью и только ждут падения занавеса).
а где дети были постарше то заканчивают школу и тоже на выезд. так что не долго вас будут кормить ухылянты 40+. мы не вечны.
ваши же дети и будут вам все оплачивать.
tester7336
 
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