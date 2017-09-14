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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:33
stm написав:dimo_0n,
А как умный это в публичном пространстве признаваться в совершении правонарушения - дача взятки лицу для получения брони? Как с пляжем, просто женское любопытство
Тут такая интересная штука, что песикот увидел скрин моего резерва и начал разгонять про то что я дал взятку. Все подхватили. Ну разгоняйте дальше. Песикот же тыловой патриот, которого все тут слушают, а я так, взяточник, чё меня слушать, я ж всех агитирую сдать Украину(опять же он это разогнал).. А как его потыкаешь, оно злиться и начинает окладывь всех...
Так что приводите текст, где я признался в покупке брони, тогда и поговорим))
А с пляжем все ОК, вода по сравнению днями жары пару недель назад - стала прохладней. правда тучек нагнало после обеда, так что уже вернулся в город..
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dimo_0n
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:36
Успіх написав:
Та і в реалі - от вчора висказав майже все комбату "в очі"!
- і про те, що 2,5роки був потрібним/всього мене навчали, а тепер ставити "за лопату"?🤦🏻
- і що 2,5р я терпів по своєму стану здоров'я/не звертався у лікарні... - а от тепер настав час звернутись, так ви мені закидаєте напів-жартома, що я "захотів відкосити"?!
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:37
pesikot написав:
Попроси свою жену, чтобы она у тебя телефон отобрала ))
И не давала, тебе покушать )
Повелительное наклонение глагола оставь для своей жены на вечер...
И перестань переходить на личностные вещи.. не продалжай быть мудилой...
Ты даже свой резерв не можешь скинуть, прошу уже какой пост пордяд....
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Суб 03 сер, 2024 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:38
1)
dimo_0n написав: stm написав:dimo_0n,
А как умный это в публичном пространстве признаваться в совершении правонарушения - дача взятки лицу для получения брони? Как с пляжем, просто женское любопытство
Тут такая интересная штука, что песикот увидел скрин моего резерва и начал разгонять про то что я дал взятку. Все подхватили. Ну разгоняйте дальше. Песикот же тыловой патриот, которого все тут слушают, а я так, взяточник, чё меня слушать, я ж всех агитирую сдать Украину(опять же он это разогнал).. А как его потыкаешь, оно злиться и начинает окладывь всех...
Так что приводите текст, где я признался в покупке брони, тогда и поговорим))
А с пляжем все ОК, вода по сравнению днями жары пару недель назад - стала прохладней. правда тучек нагнало после обеда, так что уже вернулся в город..
Не пизди - правило №12)
У тебя бронирование на год3)
На год, это только крытычна инфраструктура4)
Ты не крытычна инфраструктура5)
Ты писал, что бронирование на год это 5-7 тыс $6)
Несложно догадаться, что ты купил бронирование. Лучше бы промолчал. Но ты продолжаешь писать, как ты купил бронирование
)))
Смешное )))
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:39
dimo_0n написав: stm написав:dimo_0n,
А как умный это в публичном пространстве признаваться в совершении правонарушения - дача взятки лицу для получения брони? Как с пляжем, просто женское любопытство
Тут такая интересная штука, что песикот увидел скрин моего резерва и начал разгонять про то что я дал взятку. Все подхватили. Ну разгоняйте дальше. Песикот же тыловой патриот, которого все тут слушают, а я так, взяточник, чё меня слушать, я ж всех агитирую сдать Украину(опять же он это разогнал).. А как его потыкаешь, оно злиться и начинает окладывь всех...
Так что приводите текст, где я признался в покупке брони, тогда и поговорим))
А с пляжем все ОК, вода по сравнению днями жары пару недель назад - стала прохладней. правда тучек нагнало после обеда, так что уже вернулся в город..
Тучек с дождём нагнало с самого утра. Ну рада, что до обеда хоть где-то отдохнули с пивком, а жена довезла до дому ) страдания и усталость от войны на пляже не так чувствуются, верно?
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:39
pesikot написав:
1)
dimo_0n написав: stm написав:dimo_0n,
А как умный это в публичном пространстве признаваться в совершении правонарушения - дача взятки лицу для получения брони? Как с пляжем, просто женское любопытство
Тут такая интересная штука, что песикот увидел скрин моего резерва и начал разгонять про то что я дал взятку. Все подхватили. Ну разгоняйте дальше. Песикот же тыловой патриот, которого все тут слушают, а я так, взяточник, чё меня слушать, я ж всех агитирую сдать Украину(опять же он это разогнал).. А как его потыкаешь, оно злиться и начинает окладывь всех...
Так что приводите текст, где я признался в покупке брони, тогда и поговорим))
А с пляжем все ОК, вода по сравнению днями жары пару недель назад - стала прохладней. правда тучек нагнало после обеда, так что уже вернулся в город..
Не пизди - правило №12)
У тебя бронирование на год3)
На год, это только крытычна инфраструктура4)
Ты не крытычна инфраструктура5)
Ты писал, что бронирование на год это 5-7 тыс $6)
Несложно догадаться, что ты купил бронирование. Лучше бы промолчал. Но ты продолжаешь писать, как ты купил бронирование
)))
Смешное )))
Не быть тебе следаком...
Весь твой опус напомнил старый анекдот про логику:
-Медведь, у ты спички есть?
-Нет
-Значит ты пи*орас
Предложук прочтению Челпанова "Логика". А то вы со своими ШИ и чатgpt совсем отупели..
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Суб 03 сер, 2024 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:39
tester7336 написав:
например в моем окружении в Украине остались только 40+
все молодые мамы выехали с детьми (а их мужья нашли работу с бронью и только ждут падения занавеса
).
но его же НЕ БУДЕТ в ближайшие несколько лет.
Удивительно... Люди не учили вообще ни историю, ничччего
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1
Додано: Суб 03 сер, 2024 16:40
stm написав:
страдания и усталость от войны на пляже не так чувствуются, верно?
Где то так же как и у всех посетителей пляжей...
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:41
dimo_0n написав: stm написав:
страдания и усталость от войны на пляже не так чувствуются, верно?
Где то так же как и у всех посетителей пляжей...
Но эта власть и сын Мосейчук не оставляют, может чипсы забыли взять?
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:43
Бетон написав:
Тенденція зі спалювання військових автомобілів у Києві зростає. Військовослужбовці у цей час продовжують писати на своїх авто, що вони «не з ТЦК»
ㅤ
Следующий этап принятия, будут надписи "тцк- не військові"
Не розумію, який сенс палити службові (можливо, куплені волонтерами).
На Марсі палили б приватні, куплені на зароблені в тцк гроші.
І відповідальності менше, і укус болючіший.
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