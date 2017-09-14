Додано: Суб 03 сер, 2024 16:33

stm написав: dimo_0n,

А как умный это в публичном пространстве признаваться в совершении правонарушения - дача взятки лицу для получения брони? Как с пляжем, просто женское любопытство А как умный это в публичном пространстве признаваться в совершении правонарушения - дача взятки лицу для получения брони? Как с пляжем, просто женское любопытство

Тут такая интересная штука, что песикот увидел скрин моего резерва и начал разгонять про то что я дал взятку. Все подхватили. Ну разгоняйте дальше. Песикот же тыловой патриот, которого все тут слушают, а я так, взяточник, чё меня слушать, я ж всех агитирую сдать Украину(опять же он это разогнал).. А как его потыкаешь, оно злиться и начинает окладывь всех...Так что приводите текст, где я признался в покупке брони, тогда и поговорим))А с пляжем все ОК, вода по сравнению днями жары пару недель назад - стала прохладней. правда тучек нагнало после обеда, так что уже вернулся в город..