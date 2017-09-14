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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:46
tester7336 написав: Bobua написав:
Бал за рахунок ухилянтів. Обвіослі...
все 30 лет в Украине искали за чей счет бал.
если вас так греет то пусть теперь будет за счет ухылянтов.
но я вас уверяю - это пиррова победа.
например в моем окружении в Украине остались только 40+
все молодые мамы выехали с детьми (а их мужья нашли работу с бронью и только ждут падения занавеса).
а где дети были постарше то заканчивают школу и тоже на выезд. так что не долго вас будут кормить ухылянты 40+. мы не вечны.
ваши же дети и будут вам все оплачивать.
Ви, тилові елої, самі у всьому винні. Бо занадто повільно виїздите з країни...
Якби виїздили активніше, якби в країні вже не лишилось взагалі жінок, дітей, пенсіонерів, інвалідів -- то, можливо, фронт швидше котився би на захід і вже були би плани швидкісного випуску чоловіків з України та інтернування укр.військ якщо досягнуть зах.кордонів.
Але ви повільні.
Живіть тепер з цим.
Втім, і тут на фронті, і в інеті -- ходять чутки, що ви і так там всі живете і не тужите, ніби війни й нема... Як вас всіх таких безжурних жаліти -- складне питання це є...
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:48
flysoulfly написав: tester7336 написав:
например в моем окружении в Украине остались только 40+
все молодые мамы выехали с детьми (а их мужья нашли работу с бронью и только ждут падения занавеса
).
но его же НЕ БУДЕТ в ближайшие несколько лет.
Удивительно... Люди не учили вообще ни историю, ничччего
ну выедут немного позже. в чем проблема?
или эта тюрьма на всегда хотите сказать? северная корея 2.0 ?
Востаннє редагувалось tester7336
в Суб 03 сер, 2024 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:48
zxzx777 написав: Бетон написав:
Тенденція зі спалювання військових автомобілів у Києві зростає. Військовослужбовці у цей час продовжують писати на своїх авто, що вони «не з ТЦК»
ㅤ
Следующий этап принятия, будут надписи "тцк- не військові"
Не розумію, який сенс палити службові (можливо, куплені волонтерами).
На Марсі палили б приватні, куплені на зароблені в тцк гроші.
І відповідальності менше, і укус болючіший.
Так личные еще попробуй вычислить - а тут считай, что мишень нарисовали...
Это если не поднимать вопроса "а что, вообще, купленая на фронт машина делает в городе?"
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:50
tester7336 написав: flysoulfly написав: tester7336 написав:
например в моем окружении в Украине остались только 40+
все молодые мамы выехали с детьми (а их мужья нашли работу с бронью и только ждут падения занавеса
).
но его же НЕ БУДЕТ в ближайшие несколько лет.
Удивительно... Люди не учили вообще ни историю, ничччего
ну выедут немного позже. в чем проблема?
или эта тюрьма на всегда хотите сказать? северная корея 2.0 ?
Именно на это человек и намекает
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:52
zxzx777 написав: Бетон написав:
Тенденція зі спалювання військових автомобілів у Києві зростає. Військовослужбовці у цей час продовжують писати на своїх авто, що вони «не з ТЦК»
Не розумію, який сенс палити
який сенс?
М.Р.А.З.О.Т.А. палить шо скажуть
З.А. Б.А.Б.Л.О.
це прибутковіше аніж гопстоп на районє
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Суб 03 сер, 2024 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:54
_hunter написав:
Именно на это человек и намекает
тогда он забыл уточнить что выезд закроют женщинам и детям.
хомо сапиенс мужского пола не умеет рожать детей.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:54
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:59
tester7336 написав: _hunter написав:
Именно на это человек и намекает
тогда он забыл уточнить что выезд закроют женщинам и детям.
хомо сапиенс мужского пола не умеет рожать детей.
С вы не слышали? - из недавнего:
Ми не вигребемо та ніколи не виграємо цю війну без жінок, — військовослужбовки
У нас сипиться оборона, бо немає кому виходити на позиції, жінки потрібні на посадах
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Додано: Суб 03 сер, 2024 16:59
tester7336 написав:
хомо сапиенс мужского пола не умеет рожать детей.
новые дети тут = новые жертвы. И не работают, и налоги не платят.
Ну й нахіба?
А інші перспективи не на часі...
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:06
flysoulfly написав: tester7336 написав:
хомо сапиенс мужского пола не умеет рожать детей.
новые дети тут = новые жертвы. И не работают, и налоги не платят.
Ну й нахіба?
А інші перспективи не на часі...
ну не время значит не время. страну для азиатов готовим?
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