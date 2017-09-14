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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93009301930293039304>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:46

  tester7336 написав:
  Bobua написав:Бал за рахунок ухилянтів. Обвіослі...


все 30 лет в Украине искали за чей счет бал.
если вас так греет то пусть теперь будет за счет ухылянтов.
но я вас уверяю - это пиррова победа.
например в моем окружении в Украине остались только 40+
все молодые мамы выехали с детьми (а их мужья нашли работу с бронью и только ждут падения занавеса).
а где дети были постарше то заканчивают школу и тоже на выезд. так что не долго вас будут кормить ухылянты 40+. мы не вечны.
ваши же дети и будут вам все оплачивать.


Ви, тилові елої, самі у всьому винні. Бо занадто повільно виїздите з країни...

Якби виїздили активніше, якби в країні вже не лишилось взагалі жінок, дітей, пенсіонерів, інвалідів -- то, можливо, фронт швидше котився би на захід і вже були би плани швидкісного випуску чоловіків з України та інтернування укр.військ якщо досягнуть зах.кордонів.

Але ви повільні.
Живіть тепер з цим.

Втім, і тут на фронті, і в інеті -- ходять чутки, що ви і так там всі живете і не тужите, ніби війни й нема... Як вас всіх таких безжурних жаліти -- складне питання це є...
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:48

  flysoulfly написав:
  tester7336 написав:например в моем окружении в Украине остались только 40+
все молодые мамы выехали с детьми (а их мужья нашли работу с бронью и только ждут падения занавеса).
но его же НЕ БУДЕТ в ближайшие несколько лет.
Удивительно... Люди не учили вообще ни историю, ничччего


ну выедут немного позже. в чем проблема?
или эта тюрьма на всегда хотите сказать? северная корея 2.0 ?
Востаннє редагувалось tester7336 в Суб 03 сер, 2024 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:48

  zxzx777 написав:
  Бетон написав:Тенденція зі спалювання військових автомобілів у Києві зростає. Військовослужбовці у цей час продовжують писати на своїх авто, що вони «не з ТЦК»

Следующий этап принятия, будут надписи "тцк- не військові"


Не розумію, який сенс палити службові (можливо, куплені волонтерами).
На Марсі палили б приватні, куплені на зароблені в тцк гроші.
І відповідальності менше, і укус болючіший.

Так личные еще попробуй вычислить - а тут считай, что мишень нарисовали...
Это если не поднимать вопроса "а что, вообще, купленая на фронт машина делает в городе?"
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:50

  tester7336 написав:
  flysoulfly написав:
  tester7336 написав:например в моем окружении в Украине остались только 40+
все молодые мамы выехали с детьми (а их мужья нашли работу с бронью и только ждут падения занавеса).
но его же НЕ БУДЕТ в ближайшие несколько лет.
Удивительно... Люди не учили вообще ни историю, ничччего


ну выедут немного позже. в чем проблема?
или эта тюрьма на всегда хотите сказать? северная корея 2.0 ?

Именно на это человек и намекает :)
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:52

  zxzx777 написав:
  Бетон написав:Тенденція зі спалювання військових автомобілів у Києві зростає. Військовослужбовці у цей час продовжують писати на своїх авто, що вони «не з ТЦК»


Не розумію, який сенс палити
який сенс?
М.Р.А.З.О.Т.А. палить шо скажуть
З.А. Б.А.Б.Л.О.
це прибутковіше аніж гопстоп на районє
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 03 сер, 2024 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:54

  _hunter написав:Именно на это человек и намекает :)


тогда он забыл уточнить что выезд закроют женщинам и детям.
хомо сапиенс мужского пола не умеет рожать детей.
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Затримано головного сержанта роти за вимагання 30 тис. гривень за включення до списку «бойових» виплат
https://armyinform.com.ua/2024/08/01/za ... yh-vyplat/
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:59

  tester7336 написав:
  _hunter написав:Именно на это человек и намекает :)


тогда он забыл уточнить что выезд закроют женщинам и детям.
хомо сапиенс мужского пола не умеет рожать детей.

С вы не слышали? - из недавнего:
Ми не вигребемо та ніколи не виграємо цю війну без жінок, — військовослужбовки

У нас сипиться оборона, бо немає кому виходити на позиції, жінки потрібні на посадах
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 16:59

  tester7336 написав:хомо сапиенс мужского пола не умеет рожать детей.
новые дети тут = новые жертвы. И не работают, и налоги не платят.
Ну й нахіба?

А інші перспективи не на часі...
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 17:06

  flysoulfly написав:
  tester7336 написав:хомо сапиенс мужского пола не умеет рожать детей.
новые дети тут = новые жертвы. И не работают, и налоги не платят.
Ну й нахіба?

А інші перспективи не на часі...


ну не время значит не время. страну для азиатов готовим?
tester7336
 
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