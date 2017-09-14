не думаю, шо будет стоять толпа заехать на пмж в еще более разрушенную страну. Если не с многократным повторением, то с постоянной никуда не денущейся перспективой попасть в момент "охматдет" в 2026, например.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 03 сер, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Військове командування України не підтримує законодавчі зміни, які б дозволили чоловікам до 25 років, що раніше мали статус "обмежено придатних", уникати мобілізації. У Генштабі вважають, що частина громадян використовувала статус "обмежено придатних" для ухилення від проходження військової служби в мирний час. Там впевнені, що прийняття запропонованих змін знизить мобілізаційний ресурс війська.
Но погодите, все бы ничего, но остальные пацаны, которым нет 25, мобилизации не подлежат, подлежат только бывшие ограниченно пригодные. Менять ничего не хотят, раньше говорили, коллизия, но нет, оказывается, это принципиальная позиция. И где логика? Кто-то, может, и давал какие-то взятки, а кто-то имеет реальные проблемы со здоровьем, но где здесь причина мобилизировать только пацанов со статусом ограниченно пригодный, а полностью здоровых не мобилизировать? А если было настолько массовое взяточничество, то наказывать надо тех военкомов, которые брали эти взятки, тем более, что было это не так давно, исходя из того, что речь идет о пацанах, которым нет 25 лет, к тому же, сейчас почти все выпускники школ идут в ВУЗы, а после них уже очень мало кого призывали на службу, так что я не думаю, что молодые пацаны так массово давали взятки, чтоб получить статус "ограниченно пригодный".
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 03 сер, 2024 17:29, всього редагувалось 3 разів.
flysoulfly написав: не думаю, шо будет стоять толпа заехать на пмж в еще более разрушенную страну в 2026, например.
ничто не терпит пустоты. и смотря с чем сравнивать. даже сейчас наше состояние лучше чем в некоторых странах без войны. просто наши выезжают туда где лучше чем у нас. их место спокойно займут те у кого в стране еще хуже чем у нас.
не думаю, шо будет стоять толпа заехать на пмж в еще более разрушенную страну. Если не с многократным повторением, то с постоянной никуда не денущейся перспективой попасть в момент "охматдет" в 2026, например.
ничто не терпит пустоты.
и 10 млн чел на полуразрушенной и не используемой опасной территории - это не "пустота". это дофига для конкретной ситуации
flysoulfly написав: не думаю, шо будет стоять толпа заехать на пмж в еще более разрушенную страну в 2026, например.
ничто не терпит пустоты. и смотря с чем сравнивать. даже сейчас наше состояние лучше чем в некоторых странах без войны. просто наши выезжают туда где лучше чем у нас. их место спокойно займут те у кого в стране еще хуже чем у нас.
Бетон написав:Тенденція зі спалювання військових автомобілів у Києві зростає. Військовослужбовці у цей час продовжують писати на своїх авто, що вони «не з ТЦК» ㅤ Следующий этап принятия, будут надписи "тцк- не військові"
Палят не ТЦК, 20000тыс.грн за подпал военного авто. Потом 8-15 лет сидеть.
Еле разобрал вашу абракадабру) Как вы отличаете военных от тцк?
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 03 сер, 2024 17:32, всього редагувалось 1 раз.