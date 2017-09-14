Додано: Суб 03 сер, 2024 17:23

Військове командування України не підтримує законодавчі зміни, які б дозволили чоловікам до 25 років, що раніше мали статус "обмежено придатних", уникати мобілізації.

У Генштабі вважають, що частина громадян використовувала статус "обмежено придатних" для ухилення від проходження військової служби в мирний час. Там впевнені, що прийняття запропонованих змін знизить мобілізаційний ресурс війська.

Но погодите, все бы ничего, но остальные пацаны, которым нет 25, мобилизации не подлежат, подлежат только бывшие ограниченно пригодные. Менять ничего не хотят, раньше говорили, коллизия, но нет, оказывается, это принципиальная позиция. И где логика? Кто-то, может, и давал какие-то взятки, а кто-то имеет реальные проблемы со здоровьем, но где здесь причина мобилизировать только пацанов со статусом ограниченно пригодный, а полностью здоровых не мобилизировать? А если было настолько массовое взяточничество, то наказывать надо тех военкомов, которые брали эти взятки, тем более, что было это не так давно, исходя из того, что речь идет о пацанах, которым нет 25 лет, к тому же, сейчас почти все выпускники школ идут в ВУЗы, а после них уже очень мало кого призывали на службу, так что я не думаю, что молодые пацаны так массово давали взятки, чтоб получить статус "ограниченно пригодный".