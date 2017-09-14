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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:23
flysoulfly написав:
не думаю, шо будет стоять толпа заехать на пмж в еще более разрушенную страну
в 2026, например.
ничто не терпит пустоты.
и смотря с чем сравнивать. даже сейчас наше состояние лучше чем в некоторых странах без войны. просто наши выезжают туда где лучше чем у нас. их место спокойно займут те у кого в стране еще хуже чем у нас.
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tester7336
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:26
tester7336 написав: flysoulfly написав:
No Future! ©
не думаю, шо будет стоять толпа заехать на пмж в еще более разрушенную страну.
Если не с многократным повторением, то с постоянной никуда не денущейся перспективой попасть в момент "охматдет"
в 2026, например.
ничто не терпит пустоты.
и 10 млн чел на полуразрушенной и не используемой опасной территории - это не "пустота".
это дофига для конкретной ситуации
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flysoulfly
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:28
flysoulfly написав:
No Future! ©
перечитайте про что вы писали. и определитесь речь про будущее или про настоящее.https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5753199#p5753199
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:31
tester7336 написав: flysoulfly написав:
не думаю, шо будет стоять толпа заехать на пмж в еще более разрушенную страну
в 2026, например.
ничто не терпит пустоты.
и смотря с чем сравнивать. даже сейчас наше состояние лучше чем в некоторых странах без войны. просто наши выезжают туда где лучше чем у нас. их место спокойно займут те у кого в стране еще хуже чем у нас.
А до 22го года они почему не ехали? 🤔
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_hunter
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:32
flysoulfly написав:
и 10 млн чел на полуразрушенной и не используемой опасной территории - это не "пустота".
это дофига для конкретной ситуации
опасная и полуразрушенная терра это только в зоне БД
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tester7336
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:34
_hunter написав: tester7336 написав: flysoulfly написав:
не думаю, шо будет стоять толпа заехать на пмж в еще более разрушенную страну
в 2026, например.
ничто не терпит пустоты.
и смотря с чем сравнивать. даже сейчас наше состояние лучше чем в некоторых странах без войны. просто наши выезжают туда где лучше чем у нас. их место спокойно займут те у кого в стране еще хуже чем у нас.
А до 22го года они почему не ехали? 🤔
потому что тут и наших хватало. это так сложно понять?
с массовым выездом молодого поколения терра будет освобождаться все больше и больше каждый год. старые умирают а на их место приходить некому.
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tester7336
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:38
flysoulfly написав: tester7336 написав: flysoulfly написав:
quote="5753214:tester7336"]страну для азиатов готовим?[/quot
уже толпа желающих заехать?
и почему вы решили заговорить про настоящее время если мы обсуждали будущее?
решили ловким движением предмет подменить?
No Future! ©
не думаю, шо будет стоять толпа заехать на пмж в еще более разрушенную страну.
Если не с многократным повторением, то с постоянной никуда не денущейся перспективой попасть в момент "охматдет"
в 2026, например.
А півд.Корею є натовп охочих заїхати?
А в Ізраїль?
А чому? Може завдяки успішній деелоїзації?
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Bobua
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:40
и что там?
Будущего нет ©
Есть только "сегодня". Наше ближайшее "завтра" принципиально
ничем не отличается от "сегодня" (пока?..)
Русня свой Рубикон перешла. И теперь на доооолгие годы ей абсолютно не в западло (стараться) бомбить всю
Украину по любому будущему надуманному поводу. Без разницы подписан какой-то очередной"мир" или не подписан. Это уже совсем не то понимание русньой "мира" после иловайска-дебальцево.
И предохранителей (пока?..) нет.
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flysoulfly
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:42
Bobua написав:
А півд.Корею є натовп охочих заїхати?
А в Ізраїль?
1. вы хотите сделать сев корею 2.0 что бы и к нам не было желающих приехать?
2. в Израиль таки заехать есть желающие. только не каждого пустят.
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tester7336
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:47
Bobua написав: tester7336 написав: Bobua написав:
Бал за рахунок ухилянтів. Обвіослі...
все 30 лет в Украине искали за чей счет бал.
если вас так греет то пусть теперь будет за счет ухылянтов.
но я вас уверяю - это пиррова победа.
например в моем окружении в Украине остались только 40+
все молодые мамы выехали с детьми (а их мужья нашли работу с бронью и только ждут падения занавеса).
а где дети были постарше то заканчивают школу и тоже на выезд. так что не долго вас будут кормить ухылянты 40+. мы не вечны.
ваши же дети и будут вам все оплачивать.
Ви, тилові елої, самі у всьому винні. Бо занадто повільно виїздите з країни...
Якби виїздили активніше, якби в країні вже не лишилось взагалі жінок, дітей, пенсіонерів, інвалідів -- то, можливо, фронт швидше котився би на захід і вже були би плани швидкісного випуску чоловіків з України та інтернування укр.військ якщо досягнуть зах.кордонів.
Але ви повільні.
Живіть тепер з цим.
Втім, і тут на фронті, і в інеті -- ходять чутки, що ви і так там всі живете і не тужите, ніби війни й нема... Як вас всіх таких безжурних жаліти -- складне питання це є...
А якщо на хвилинку зробити крок до перевороту думок?))
Якщо на хвилинку визнати що ухилянти, які виїхали за кордон - герої!
Чому?
Бо їм вдалося вискочити з колії/матриці/рабства
А марсіани на Марсі?
Хіба не почувають себе лохами/рабами?
Хіба не почувають себе загнаними кіньми?
...як ті коні в загоні/в загорожі бігаємо по колу/по закритому периметру, а нас ще б'ють/підганяють батогами...
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