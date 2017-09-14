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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 93029303930493059306 ... 9308>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 17:51

  flysoulfly написав:
  tester7336 написав:
  flysoulfly написав:No Future! ©


перечитайте про что вы писали. и определитесь речь про будущее или про настоящее.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5753199#p5753199
и что там?
Будущего нет ©
Есть только "сегодня". Наше ближайшее "завтра" принципиально ничем не отличается от "сегодня" (пока?..)
Русня свой Рубикон перешла. И теперь на доооолгие годы ей абсолютно не в западло (стараться) бомбить всю Украину по любому будущему надуманному поводу. Без разницы подписан какой-то очередной"мир" или не подписан. Это уже совсем не то понимание русньой "мира" после иловайска-дебальцево.

И предохранителей (пока?..) нет.


на мое утверждение "ждут падения занавеса" (в будущем) писать "НЕ БУДЕТ" (в будущем). причем когда даже сам потом написал про 2026 год и тут же написать про "уже готовых заехать" в настоящем времени это просто за гранью интеллекта.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 17:53

Но, что какой план у ЗЕ по мирным переговорам?.
Автономия и границы 91г.? Или 30% отдаём раше или...? Думаю осенью мы всё увидим. По любому одни массы не согласятся, другие скажут - наконец то свет будет постоянно.
А когда одни согласны, а др. нет, что у нас далее будет....?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 03 сер, 2024 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Опять вычистили последние мои посты.... Надеюсь холява успел прочитать и даст ответ на вопрос...
dimo_0n
 
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tester7336 2026г. ? - просто условная цифра, и з ближайших.
к 2026г. вряд ли изменится хоть шото значимое
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 17:58

  Игорь Алексеевич написав:Но, что какой план у ЗЕ по мирным переговорам?.
Автономия и границы 91г.? Или 30% отдаём раше или...? Думаю осенью мы всё увидим. По любому одни массы не согласятся, другие скажут - наконец то свет будет постоянно.
А когда одни согласны, а др. нет, что у нас далее будет....?

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Осенью перемирие?
.
прогноз. с Зе никаких перемирий не будет. У него нет силы воли признать себя проигравшим
в 91 год я думаю уже не верят и наши радикально настроенные люди. Интересно здесь кто то верит в 91г.?
Интересно, здесь кто-то не верит, что "при признании себя проигравшим" отданный по закону("конституции")захватчиков г.Запорожье будет методично и полностью разграблен и именно кадыровцами как остатки Мариуполя?
Сколько можно верить руснявой сказке про "отдать Донбасс и всьо кончится" ?? Шахты трети Днепропетровской области - это Донбасс, еслишо. И менталитет "шахтеров" там такой же. В отличие от менталитета населения всего "левобережья" Донца, например. А в Славянсках-Краматорсках и сейчас половина населения - бежавшие от режима дынров. Та в том же Киеве и было и сейчас симпатиков "мышебратства" больше в абсолютных цифрах (людей больше) - так когда референдум про совместную с кадыровцами народную милицию, денацификаторов в Киеве ? Это реально. К выплате репараций конкретным пришедшим к тебе домой победителям готов? Это реально. Документы на хату подготовил (шоб хоть почку сохранить) ? На подвалах отдавали и больше.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 03 сер, 2024 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 17:59

  Игорь Алексеевич написав:Но, что какой план у ЗЕ по мирным переговорам?.


Після таємного обміну в'язнями між США та рф Київ побоюється, що обидві країни можуть таємно домовлятися про мир в Україні, - Washington Post
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:02

  dimo_0n написав:Опять вычистили последние мои посты.... Надеюсь холява успел прочитать и даст ответ на вопрос...

Так ты ж на отдыхе, на чиле, на расслабоне ...

Сиди на расслабоне

Но отслеживаешь, что ты написал, значит не на чиле ))

Не забудь перед кураторами отчитаться )) что ты всё просрал ))
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:03

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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:08

  Игорь Алексеевич написав:Фильм 17 мгнов. весны. Идёт война, а представители США, Англии и совка, в Швейцарии ведут переговоры с Германией о разделе мира после войны.
и что досталось Германии? о чём договорились?
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flysoulfly написав:Это реально. К выплате репараций конкретным пришедшим к тебе домой победителям готов? Это реально. Документы на хату подготовил (шоб хоть почку сохранить) ? На подвалах отдавали и больше.
Ты с детства больной или тебя сегодня контузило?. Наверное к тебе лично придёт ЗЕ и представители США домой и спросят-Вася ты согласен на наш план.))
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