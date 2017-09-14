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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:51
flysoulfly написав:
и что там?
Будущего нет ©
Есть только "сегодня". Наше ближайшее "завтра" принципиально
ничем не отличается от "сегодня" (пока?..)
Русня свой Рубикон перешла. И теперь на доооолгие годы ей абсолютно не в западло (стараться) бомбить всю
Украину по любому будущему надуманному поводу. Без разницы подписан какой-то очередной"мир" или не подписан. Это уже совсем не то понимание русньой "мира" после иловайска-дебальцево.
И предохранителей (пока?..) нет.
на мое утверждение "ждут падения занавеса" (в будущем) писать "НЕ БУДЕТ" (в будущем). причем когда даже сам потом написал про 2026 год и тут же написать про "уже готовых заехать" в настоящем времени это просто за гранью интеллекта.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:53
Но, что какой план у ЗЕ по мирным переговорам?.
Автономия и границы 91г.? Или 30% отдаём раше или...? Думаю осенью мы всё увидим. По любому одни массы не согласятся, другие скажут - наконец то свет будет постоянно.
А когда одни согласны, а др. нет, что у нас далее будет....?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 03 сер, 2024 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:54
Опять вычистили последние мои посты.... Надеюсь холява успел прочитать и даст ответ на вопрос...
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dimo_0n
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:56
tester7336 2026г. ? - просто условная цифра, и з ближайших.
к 2026г. вряд ли изменится хоть шото значимое
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flysoulfly
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:58
Игорь Алексеевич написав:
Но, что какой план у ЗЕ по мирным переговорам?.
Автономия и границы 91г.? Или 30% отдаём раше или...? Думаю осенью мы всё увидим. По любому одни массы не согласятся, другие скажут - наконец то свет будет постоянно.
А когда одни согласны, а др. нет, что у нас далее будет....?
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Осенью перемирие?
.
прогноз. с Зе никаких перемирий не будет. У него нет силы воли признать себя проигравшим
в 91 год я думаю уже не верят и наши радикально настроенные люди. Интересно здесь кто то верит в 91г.?
Интересно, здесь кто-то не верит, что "при признании себя проигравшим" отданный по закону("конституции")захватчиков г.Запорожье будет методично и полностью разграблен и именно кадыровцами как остатки Мариуполя?
Сколько можно верить руснявой сказке про "отдать Донбасс и всьо кончится" ?? Шахты трети Днепропетровской области - это Донбасс, еслишо. И менталитет "шахтеров" там такой же. В отличие от менталитета населения всего "левобережья" Донца, например. А в Славянсках-Краматорсках и сейчас половина населения - бежавшие от режима дынров. Та в том же Киеве и было и сейчас симпатиков "мышебратства" больше в абсолютных цифрах (людей больше) - так когда референдум про совместную с кадыровцами народную милицию, денацификаторов в Киеве ? Это реально. К выплате репараций конкретным пришедшим к тебе домой победителям готов? Это реально. Документы на хату подготовил (шоб хоть почку сохранить) ? На подвалах отдавали и больше.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Суб 03 сер, 2024 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 17:59
Игорь Алексеевич написав:
Но, что какой план у ЗЕ по мирным переговорам?.
Після таємного обміну в'язнями між США та рф Київ побоюється, що обидві країни можуть таємно домовлятися про мир в Україні, - Washington Post
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Додано: Суб 03 сер, 2024 18:02
dimo_0n написав:
Опять вычистили последние мои посты.... Надеюсь холява успел прочитать и даст ответ на вопрос...
Так ты ж на отдыхе, на чиле, на расслабоне ...
Сиди на расслабоне
Но отслеживаешь, что ты написал, значит не на чиле ))
Не забудь перед кураторами отчитаться )) что ты всё просрал ))
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Додано: Суб 03 сер, 2024 18:03
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vitaliiangel
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Додано: Суб 03 сер, 2024 18:08
Игорь Алексеевич написав:
Фильм 17 мгнов. весны. Идёт война, а представители США, Англии и совка, в Швейцарии ведут переговоры с Германией о разделе мира после войны.
и что досталось Германии? о чём договорились?
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Додано: Суб 03 сер, 2024 18:09
flysoulfly написав:
Это реально. К выплате репараций конкретным пришедшим к тебе домой победителям готов? Это реально. Документы на хату подготовил (шоб хоть почку сохранить) ? На подвалах отдавали и больше.
Ты с детства больной или тебя сегодня контузило?. Наверное к тебе лично придёт ЗЕ и представители США домой и спросят-Вася ты согласен на наш план.))
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