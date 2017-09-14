Додано: Суб 03 сер, 2024 17:58

Игорь Алексеевич написав: Но, что какой план у ЗЕ по мирным переговорам?.

Автономия и границы 91г.? Или 30% отдаём раше или...? Думаю осенью мы всё увидим. По любому одни массы не согласятся, другие скажут - наконец то свет будет постоянно.

А когда одни согласны, а др. нет, что у нас далее будет....? Но, что какой план у ЗЕ по мирным переговорам?.Автономия и границы 91г.? Или 30% отдаём раше или...? Думаю осенью мы всё увидим. По любому одни массы не согласятся, другие скажут - наконец то свет будет постоянно.А когда одни согласны, а др. нет, что у нас далее будет....?

Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав: Осенью перемирие?

. Осенью перемирие? прогноз. с Зе никаких перемирий не будет. У него нет силы воли признать себя проигравшим прогноз. с Зе никаких перемирий не будет. У него нет силы воли признать себя проигравшим в 91 год я думаю уже не верят и наши радикально настроенные люди. Интересно здесь кто то верит в 91г.? в 91 год я думаю уже не верят и наши радикально настроенные люди. Интересно здесь кто то верит в 91г.?

Интересно, здесь кто-то не верит, что "при признании себя проигравшим" отданный по закону("конституции")захватчиков г.Запорожье будет методично и полностью разграблен и именно кадыровцами как остатки Мариуполя?Сколько можно верить руснявой сказке про "отдать Донбасс и всьо кончится" ?? Шахты трети Днепропетровской области - это Донбасс, еслишо. И менталитет "шахтеров" там такой же. В отличие от менталитета населения всего "левобережья" Донца, например. А в Славянсках-Краматорсках и сейчас половина населения - бежавшие от режима дынров. Та в том же Киеве и было и сейчас симпатиков "мышебратства" больше в абсолютных цифрах (людей больше) - так когда референдум про совместную с кадыровцами народную милицию, денацификаторов в Киеве ? Это реально. К выплате репараций конкретным пришедшим к тебе домой победителям готов? Это реально. Документы на хату подготовил (шоб хоть почку сохранить) ? На подвалах отдавали и больше.