Додано: Суб 03 сер, 2024 18:15

Всі інші особи пенсійного віку в Україні мобілізації не підлягають. Йдеться про:



пенсіонерів, старших за 60 років;

пенсіонерів з інвалідністю;

пенсіонерів, які доглядають особу з інвалідністю;

пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше пенсійного віку, але мають захворювання, що дозволяють уникнути мобілізації.



До слова! На обліку перебувають військові пенсіонери. Військові, які розпочинають кар'єру з курсантської лави, зазвичай виходять на пенсію у 43 роки. Вони можуть бути призвані за службу лише за своєю військово-обліковою спеціальністю та на конкретну посаду, відповідно до військового звання.

В Украине офицеры запаса призываются на общих основаниях без соответствующего приказа об их мобилизации. Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного указом Президента Украины от 10 декабря 2008 г. № 1153/2008 регулирует призыв и назначение на должности офицеров запаса во время военного положения.

По закону офицеры запаса могут быть мобилизованы не только по своей специальности. Во время военного положения они могут быть назначены простыми стрелками. Законом предусмотрено назначение на более низкую должность сразу после мобилизации или перевода на более низкую должность, если военный занимал военную должность

Забрати можуть, але не всіх: які пенсіонери не підлягають мобілізаціїТо есть выходит, здоровый 45-летний силовой пенсионер подлежит мобилизации, но откуда-то взяли вот это:А это уже прямо противоречит законам, а именно:То есть эти часто невыполнимые требования по специальности и званию, которые позволяют многим учившимся и служившим за наш с вами счет офицерам, фактичсски, наплевать на свои конституционные обязанности и присягу, писать (мягко сказано) на форумах, что вместо них должны воевать диабетики и эпилептики, и выходит, как в анекдоте о пожарнике, который "как пожар, так хоть увольняйся", еще и незаконны даже по мягкому довоенному законодательству, которое надо еще ужесточать во время войны, и начинать надо именно с этих категорий, а потом приниматься за остальные.