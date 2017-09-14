Успіх написав: А якщо на хвилинку зробити крок до перевороту думок?)) Якщо на хвилинку визнати що ухилянти, які виїхали за кордон - герої! Чому? Бо їм вдалося вискочити з колії/матриці/рабства
А марсіани на Марсі? Хіба не почувають себе лохами/рабами? Хіба не почувають себе загнаними кіньми?
...як ті коні в загоні/в загорожі бігаємо по колу/по закритому периметру, а нас ще б'ють/підганяють батогами...
Пане Успіху , а можливо висловлювати свої найзапекліши почуття у себе в блозі ? Вам тисячу разів казали що дописами на форумі не допомогти . На рахунок зброї скажу слідуюче , тримайтесь від неї подалі . Вам ще до дітей і жінки вертатися .
Игорь Алексеевич написав:Фильм 17 мгнов. весны. Идёт война, а представители США, Англии и совка, в Швейцарии ведут переговоры с Германией о разделе мира после войны.
и что досталось Германии? о чём договорились?
Германию отодвинули в сторону. А дедушки только взяли ручки и подписали все документы, которые готовили раб. группы в Швейцарии. Образовался Капит. лагерь и Социал. страны. Людей из Кореи тоже не спрашивали, как их будут делитиь. Они только узнали что одни живут в Северной, а др. в Южной. В Германии за ночь стенку поставили и появилась на карте ФРГ и ГДР. Людей и не спросили, им эта подходит?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 03 сер, 2024 18:17, всього редагувалось 3 разів.
Всі інші особи пенсійного віку в Україні мобілізації не підлягають. Йдеться про:
пенсіонерів, старших за 60 років; пенсіонерів з інвалідністю; пенсіонерів, які доглядають особу з інвалідністю; пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше пенсійного віку, але мають захворювання, що дозволяють уникнути мобілізації.
То есть выходит, здоровый 45-летний силовой пенсионер подлежит мобилизации, но откуда-то взяли вот это:
До слова! На обліку перебувають військові пенсіонери. Військові, які розпочинають кар'єру з курсантської лави, зазвичай виходять на пенсію у 43 роки. Вони можуть бути призвані за службу лише за своєю військово-обліковою спеціальністю та на конкретну посаду, відповідно до військового звання.
А это уже прямо противоречит законам, а именно:
В Украине офицеры запаса призываются на общих основаниях без соответствующего приказа об их мобилизации. Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного указом Президента Украины от 10 декабря 2008 г. № 1153/2008 регулирует призыв и назначение на должности офицеров запаса во время военного положения. По закону офицеры запаса могут быть мобилизованы не только по своей специальности. Во время военного положения они могут быть назначены простыми стрелками. Законом предусмотрено назначение на более низкую должность сразу после мобилизации или перевода на более низкую должность, если военный занимал военную должность
То есть эти часто невыполнимые требования по специальности и званию, которые позволяют многим учившимся и служившим за наш с вами счет офицерам, фактичсски, наплевать на свои конституционные обязанности и присягу, писать (мягко сказано) на форумах, что вместо них должны воевать диабетики и эпилептики, и выходит, как в анекдоте о пожарнике, который "как пожар, так хоть увольняйся", еще и незаконны даже по мягкому довоенному законодательству, которое надо еще ужесточать во время войны, и начинать надо именно с этих категорий, а потом приниматься за остальные.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 03 сер, 2024 18:17, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Фильм 17 мгнов. весны. Идёт война, а представители США, Англии и совка, в Швейцарии ведут переговоры с Германией о разделе мира после войны.
и что досталось Германии? о чём договорились?
Германию отодвинули в сторону. А дедушки только взяли ручки и подписали все документы, которые готовили раб. группы в Швейцарии. Образовался Капит. лагерь и Социал. страны
тогда нафига её приглашали? а вообще аналогия неуместна. Победители делили Европу на сферы влияния. В нашей войне победителя нет, ни одна из сторон не достигла желаемого. Поэтому речь может идти только о заморозке. Точнее уговорить путина заморозить конфликт в обмен на какие то плюшки. Именно уговорить. Получится или нет хз, плюшки должны быть ну очень жирные. Какой то референдум, официальное признание 4х областей и Крыма русскими.
У Гитлера в 45м не было сил сопротивляться, его б никто не уговаривал, а у путина силы пока ещё есть.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 сер, 2024 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Тогда делили мир и сейчас его поделят.
Украина ещё не весь мир) И Западу мы не нужны чтобы они в этом участвовали. И как вы себе это представляете? выходят на пресс конференции путин, Трамп, Шольц и Макрон и говорят мы нашли справедливую для всех формулу мира - отдаем путину Крым и 4 области Украины. Ура кричат все. Да здравствует справедливость! Это победа Западной дипломатии над вселенским злом!
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 сер, 2024 18:31, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:это ключевое. Нет смысла сюда инвестировать хулиарды, можно просто забрать трудоспособных. Имхо после войны, когда двери откроются, появятся разные программы для переезда с обязательным трудоустройством. Германия увидела что 3 млн беженцев не так уже и много, короче будет дайте ещё.
Для ЕС, 8 млн украинцев за 2 месяца создали микровопросы. Даже не микропроблемы. 2-3 млн молодых, трудоспособных украинцев в год, на протяжении 20-30 лет это мечта европейских миграционных властей.
У Німеччині рівень зайнятості найнижчий, там працюють лише 23% біженців.