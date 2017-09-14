|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 03 сер, 2024 18:26
vitaliiangel написав:
Украина ещё не весь мир) И Западу мы не нужны чтобы они в этом участвовали.
Через Украину будут решаться финанс. влияния, а так же решаться вопросы влияния на Ближн. Восток и Африку. Китай и Индия не зря уже забегали, что бы не остаться за бортом финанс. потоков.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8122
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 842 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 03 сер, 2024 18:26
Игорь Алексеевич написав:
и он ещё может сопротивлятся.
Он не сопротивляется, а нападает.
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав:
Украина ещё не весь мир) И Западу мы не нужны чтобы они в этом участвовали.
Через Украину будут решаться финанс. влияния, а так же решаться вопросы влияния на Ближн. Восток и Африку. Китай и Индия не зря уже забегали, что бы не остаться за бортом финанс. потоков.
Украина =нью васюки. Здесь решаются судьбы мира. США своей слабой реакцией на Крым показало что никакого влияния у них больше нет. Это дало толчок новому витку конфликта. Если и будут переговоры, то на данном этапе условия перемирия будет диктовать путин. Потому что Запад ничего ему предложить не может.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 03 сер, 2024 18:30, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24395
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2406 раз.
- Подякували: 3369 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 03 сер, 2024 18:28
Bobua написав:
А півд.Корею є натовп охочих заїхати?
А в Ізраїль?
А чому? Може завдяки успішній деелоїзації?
а хто їх впустить?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35860
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2783 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 03 сер, 2024 18:28
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Тогда делили мир и сейчас его поделят.
Украина ещё не весь мир) И Западу мы не нужны чтобы они в этом участвовали. И как вы себе это представляете? выходят на пресс конференции путин, Трамп, Шольц и Макрон и говорят мы нашли справедливую для всех формулу мира - отдаем путину Крым и 4 области Украины. Ура кричат все. Да здравствует справедливость! Это победа Западной дипломатии над злом!
Они ничего говорить не будут. Всё скажет ЗЕ, ему уже дали листок с текстом.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8122
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 842 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 03 сер, 2024 18:30
vitaliiangel написав:
Здесь решаются судьбы мира.
Мир - сегодня это финансовые потоки. А ими руководят не политики и даже не Президенты.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8122
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 842 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 03 сер, 2024 18:32
холява написав:
Пане Успіху , а можливо висловлювати свої найзапекліши почуття у себе в блозі ?
Вам тисячу разів казали що дописами на форумі не допомогти .
Я це знаю))
Але ця "площадка для розваг" мені покищо підходить/влаштовує
холява написав:
На рахунок зброї скажу слідуюче , тримайтесь від неї подалі .
Вам ще до дітей і жінки вертатися
Тому і стримую себе, як можу!
А уявляєте що би було, якщо в мене не було жодного стримуючого фактору?
Тож, як казав Віталіан - таких Успіхів(з таким періодичним загостреним почуттям справедливості) треба було давно-давним звільнити з ЗСУ!
І на Марсі теж періодично попадаються марсіани з такою ж "хворобою ЗПС"(загострене почуття справедливості) - уявляєте, якщо б таких об'єднати?
Очолити?
Тому ще раз кажу - самотні/одинокі(яким нічого втрачати) "вовки справедливості" - можуть зробити крок, до перевороту думок... світу... всесвіту!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6636
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 932 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Суб 03 сер, 2024 18:33
Игорь Алексеевич написав:
Гитлеру не хватило 6 мес. для создания ядерн. оружия
советская пропагандистская чушь.
немцы использовали ПРИНЦИПИАЛЬНО неверный путь обогащения, на порядки медленннее американско-британского.
В последствии было подсчитано, что даже в гипотетических
условиях не страдающей от бомбардировок и нехватки ресурсов Германии, - критический об'ем для даже одной бомбы был бы накоплен не ранее 1949г
.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Суб 03 сер, 2024 18:35, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5181
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1676 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 03 сер, 2024 18:33
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав:
Здесь решаются судьбы мира.
Мир - сегодня это финансовые потоки. А ими руководят не политики и даже не Президенты.
финансовые потоки не сильно возражали против широкомасштабной которая длится 2,5 года. Я бы на них особо не рассчитывал. Украина не входит в их пул интересов.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24395
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2406 раз.
- Подякували: 3369 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 03 сер, 2024 18:34
Игорь Алексеевич написав:
Но, что какой план у ЗЕ по мирным переговорам?.
Автономия и границы 91г.? Или 30% отдаём раше или...? Думаю осенью мы всё увидим. По любому одни массы не согласятся, другие скажут - наконец то свет будет постоянно.
А когда одни согласны, а др. нет, что у нас далее будет....?
як в США, тільки СШУ буде внутрішня міграція між штатами помаранчовими і синьобілими
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35860
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2783 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 03 сер, 2024 18:38
flyman написав:
як в США, тільки СШУ буде внутрішня міграція між штатами помаранчовими і синьобілими
Но перед этим обычно происходит волнение людей внутри страны. А сейчас оно страшней 2014г., т.к. много оружия на руках.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8122
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 842 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|63353
|
|
|1493
|222667
|
|
|6076
|708221
|
|