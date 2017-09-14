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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 930493059306930793089309>
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Украина ещё не весь мир) И Западу мы не нужны чтобы они в этом участвовали.
Через Украину будут решаться финанс. влияния, а так же решаться вопросы влияния на Ближн. Восток и Африку. Китай и Индия не зря уже забегали, что бы не остаться за бортом финанс. потоков.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:26

  Игорь Алексеевич написав:и он ещё может сопротивлятся.
Он не сопротивляется, а нападает.
  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:Украина ещё не весь мир) И Западу мы не нужны чтобы они в этом участвовали.
Через Украину будут решаться финанс. влияния, а так же решаться вопросы влияния на Ближн. Восток и Африку. Китай и Индия не зря уже забегали, что бы не остаться за бортом финанс. потоков.

Украина =нью васюки. Здесь решаются судьбы мира. США своей слабой реакцией на Крым показало что никакого влияния у них больше нет. Это дало толчок новому витку конфликта. Если и будут переговоры, то на данном этапе условия перемирия будет диктовать путин. Потому что Запад ничего ему предложить не может.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 03 сер, 2024 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:28

  Bobua написав:А півд.Корею є натовп охочих заїхати?
А в Ізраїль?

А чому? Може завдяки успішній деелоїзації?

а хто їх впустить?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:28

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Тогда делили мир и сейчас его поделят.
Украина ещё не весь мир) И Западу мы не нужны чтобы они в этом участвовали. И как вы себе это представляете? выходят на пресс конференции путин, Трамп, Шольц и Макрон и говорят мы нашли справедливую для всех формулу мира - отдаем путину Крым и 4 области Украины. Ура кричат все. Да здравствует справедливость! Это победа Западной дипломатии над злом!
Они ничего говорить не будут. Всё скажет ЗЕ, ему уже дали листок с текстом.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Здесь решаются судьбы мира.
Мир - сегодня это финансовые потоки. А ими руководят не политики и даже не Президенты.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:32

"Вовки справедливості"©

  холява написав:Пане Успіху , а можливо висловлювати свої найзапекліши почуття у себе в блозі ?
Вам тисячу разів казали що дописами на форумі не допомогти .
Я це знаю))
Але ця "площадка для розваг" мені покищо підходить/влаштовує :)
  холява написав:На рахунок зброї скажу слідуюче , тримайтесь від неї подалі .
Вам ще до дітей і жінки вертатися
Тому і стримую себе, як можу! :)

А уявляєте що би було, якщо в мене не було жодного стримуючого фактору? :shock:
Тож, як казав Віталіан - таких Успіхів(з таким періодичним загостреним почуттям справедливості) треба було давно-давним звільнити з ЗСУ!

І на Марсі теж періодично попадаються марсіани з такою ж "хворобою ЗПС"(загострене почуття справедливості) - уявляєте, якщо б таких об'єднати?
Очолити? :mrgreen:

Тому ще раз кажу - самотні/одинокі(яким нічого втрачати) "вовки справедливості" - можуть зробити крок, до перевороту думок... світу... всесвіту! :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:33

  Игорь Алексеевич написав:Гитлеру не хватило 6 мес. для создания ядерн. оружия
советская пропагандистская чушь.

немцы использовали ПРИНЦИПИАЛЬНО неверный путь обогащения, на порядки медленннее американско-британского.
В последствии было подсчитано, что даже в гипотетических условиях не страдающей от бомбардировок и нехватки ресурсов Германии, - критический об'ем для даже одной бомбы был бы накоплен не ранее 1949г.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 03 сер, 2024 18:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:33

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:Здесь решаются судьбы мира.
Мир - сегодня это финансовые потоки. А ими руководят не политики и даже не Президенты.

финансовые потоки не сильно возражали против широкомасштабной которая длится 2,5 года. Я бы на них особо не рассчитывал. Украина не входит в их пул интересов.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:34

  Игорь Алексеевич написав:Но, что какой план у ЗЕ по мирным переговорам?.
Автономия и границы 91г.? Или 30% отдаём раше или...? Думаю осенью мы всё увидим. По любому одни массы не согласятся, другие скажут - наконец то свет будет постоянно.
А когда одни согласны, а др. нет, что у нас далее будет....?

як в США, тільки СШУ буде внутрішня міграція між штатами помаранчовими і синьобілими
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:як в США, тільки СШУ буде внутрішня міграція між штатами помаранчовими і синьобілими
Но перед этим обычно происходит волнение людей внутри страны. А сейчас оно страшней 2014г., т.к. много оружия на руках.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 930493059306930793089309>
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