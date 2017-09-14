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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 03 сер, 2024 18:38
vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Фильм 17 мгнов. весны. Идёт война, а представители США, Англии и совка, в Швейцарии ведут переговоры с Германией о разделе мира после войны.
и что досталось Германии? о чём договорились?
німці
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Додано: Суб 03 сер, 2024 18:39
vitaliiangel написав:
Если и будут переговоры, то на данном этапе условия перемирия будет диктовать путин. Потому что Запад ничего ему предложить не может.
Може. І дуже багато чого.
Від послаблення санкцій до нерозміщення РСМД в Німеччині.
Ще раз: Джонсон чітко вказав, що Захід просто лише не схотів робити пропозицій (в тому числі і тих, від яких не можна відмовитися) рашці.
Тому і війна. Почалася.
Тому і війна продовжується.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 18:41
flyman написав: vitaliiangel написав: Игорь Алексеевич написав:
Фильм 17 мгнов. весны. Идёт война, а представители США, Англии и совка, в Швейцарии ведут переговоры с Германией о разделе мира после войны.
и что досталось Германии? о чём договорились?
німці
І план Маршалла.
І ГДР, в яку совок вбухав купу бабла.
Покарання)))))))))
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Додано: Суб 03 сер, 2024 18:46
detroytred написав:
Ще раз: Джонсон чітко вказав,
джонсон потерял кресло из за ковидной вечеринки и наговорил в 2022 много чего, что по итогу оказалось пшиком. Советую критично относиться к ЛОМам. Некоторые скажут что угодно, ради лайков, рейтинга или чтобы оправдать свою несостоятельность.
detroytred написав:
ГДР, в яку совок вбухав купу бабла.
вы считаете что ГДР было благом для Германии?
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Додано: Суб 03 сер, 2024 18:50
Само трудно сейчас ЗЕ.))
Он всё уже знает, ему надо достать этот листочек и в ноябре прочитать по ящику марофона.
А потом ноги....ноги... в КВН))
Он ждёт чуда до ноября))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 03 сер, 2024 18:56
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Ще раз: Джонсон чітко вказав,
джонсон потерял кресло из за ковидной вечеринки и наговорил в 2022 много чего, что по итогу оказалось пшиком. Советую критично относиться к ЛОМам. Некоторые скажут что угодно, ради лайков, рейтинга или чтобы оправдать свою несостоятельность.
detroytred написав:
ГДР, в яку совок вбухав купу бабла.
вы считаете что ГДР было благом для Германии?
Коли він пішов з посади, лишився обмежень, от тоді і почав казати більше, ніж треба.
Не він перший.
Пристайко, Клімкін теж інше вже говорять, ніж при посаді.
ГДР.
Ви не з тої категорії оцінюєте))
Німців за те, що вони наробили повинно було....
А їх покарали фрном і гдром, в які переможці потім бабло вбухували.
(Хоч і план Маршалла - це відкриття ринків збуту, але суть та ж.)
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Додано: Суб 03 сер, 2024 18:57
detroytred написав:
ГДР, в яку совок вбухав купу бабла.
Покарання)))))))))
а ще совок вбухав купу бабла і в інші свої табори. Та чомусь були "невдоволені"
Не люблять жити в таборі, падлюки
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Додано: Суб 03 сер, 2024 19:00
detroytred написав:
Німців за те, що вони наробили повинно було....
А їх покарали фрном і гдром, в які переможці потім бабло вбухували.
потому что война перешла в фазу противостояния между СССР и США, поэтому каждая сторона хотела из своей половины Германии сделать витрину. То есть прямого следствия последующих вложений с поражением Германии нет. Оно притянуто за уши. Когда делили согласие немцев не спрашивали, в остальном западным немцам повезло что к власти пришли миролюбивые и не злопамятные политики.
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в Суб 03 сер, 2024 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 19:01
detroytred написав:
Ви не з тої категорії оцінюєте))
Німців за те, що вони наробили повинно було....
А їх покарали фрном і гдром
Вони наробили чи сталінський режим?
Бо саме від радянських дій радянських людей загибло тоді більше
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Суб 03 сер, 2024 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 сер, 2024 19:01
detroytred написав: vitaliiangel написав:
Если и будут переговоры, то на данном этапе условия перемирия будет диктовать путин. Потому что Запад ничего ему предложить не может.
Може. І дуже багато чого.
Від послаблення санкцій до нерозміщення РСМД в Німеччині.
Ще раз: Джонсон чітко вказав, що Захід просто лише не схотів робити пропозицій (в тому числі і тих, від яких не можна відмовитися) рашці.
Тому і війна. Почалася.
Тому і війна продовжується.
То вже пора...:
Gennadiy Druzenko
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА: КУЛЬМІНАЦІЯ
Схоже, російсько-українська війна увійшла в стадію кульмінації. Кульмінації, коли обидві сторони не бажають чи неспроможні перейти до тотальної війни, яка потребує максимальної мобілізації та напруження усіх сил та ресурсів.
В умовах поточної (нетотальної) війни, схоже обидві системи (і українська і російська) працюють на межі. Схоже в обох починаються системні збої. Причому ці збої обумовлені як тиском зовні, так і неефективністю самих систем.
Обом сторонам насамперед бракує людей на фронті. Обом бракує справжньої мобілізації суспільства задля перемоги. В обох домінують ті, хто воліє перемогти чужими руками. Півмільйона воює, десятки – вболівають чи спостерігають. Обидві сторони союзники та партнери наполегливо підштовхують до завершення війни. В обох системні проблеми з енергетикою. В обох служба у війську досі залишається податком на бідність та порядність. В обох буйним квітом цвіте корупція. У обох країн війна катастрофічно зменшує шанс на гідне майбутнє.
Ми виграємо завдяки мотивації, суспільній консолідації, всенародній підтримці Сил оборони, підтримці Заходу, інновативності підходів. Росія бере масштабом, радянськими запасами зброї, більшою системністю та брутальністю.
Напевно і Зеленський і путін воліли б воювали до переможного кінця. Але обидва знають, що без тотальної мобілізації своїх суспільств та переведення всієї системи на воєнні рейки вона (система) може колапсанути. Тому в межах чинної парадигми війна сягнула апогею.
І тепер ключове питання: на яких умовах сторони будуть готові припинити вогонь? Зрозуміло, що і кордони 1991 року і чотири області України + Крим – нездійсненні хотєлки, на досягнення яких у сторін немає ресурсів. І вони це усвідомлюють.
Тому прийшов час блефу, максимальної напруги волі та холоднокровного розрахунку максимально вигідної переговорної позиції. А також резервів, які можна кинути в бій, як останній аргумент. І саме від холоднокровності та майстерності перемовників залежить, чи отримаємо ми гідні умови завершення поточного етапу війни, а чи втратимо набагато більше, ніж могли б.
Армії лише створюють переговорну рамку для політичного процесу. Умови завершення війни та повоєнного устрою визначають політики. І тут я чомусь сильно непокоюсь. Вгадайте чому?
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